Récapitulatif éditorial : Missouri

Étoile de Kansas City. 9 novembre 2022.

Éditorial: Les élections divisées du Missouri et du Kansas montrent une façon dont les électeurs sont unis: ils veulent un compromis

Les républicains se sont rapprochés de la prise de contrôle de la Chambre des États-Unis mercredi matin, tandis que le contrôle du parti sur le Sénat restait indécis. Il faudra peut-être quelques jours avant que le résultat complet ne soit connu.

Au grand soulagement de la nation, cependant, la « vague rouge » prédite de victoires républicaines écrasantes s’est avérée être plus une ondulation qu’un tsunami. Notre gouvernement reste divisé, car les électeurs restent profondément divisés.

Le Kansas – qui a choqué la nation en défendant le droit à l’avortement en août – a une fois de plus montré les limites de l’ambition du GOP. La gouverneure démocrate Laura Kelly a semblé vaincre le procureur général du Kansas, Derek Schmidt, le républicain, dans des déclarations non officielles. La course reste officiellement trop proche pour être annoncée, Kelly disant aux supporters qu’il est trop tôt pour célébrer.

Il y a plus. La représentante démocrate sortante Sharice Davids a facilement battu la républicaine Amanda Adkins dans la course pour le 3e district. Ces résultats n’étaient pas un hasard.

Les Kansans semblaient fatigués des manigances culturelles de candidats comme Schmidt. Il n’a offert aucune vision pour l’État. Les électeurs du Kansas semblent plus intéressés par les résolveurs de problèmes que par les stars de la télévision conservatrices.

Nous espérons que ce message sera clair à Topeka l’année prochaine. Les législateurs républicains ont gerrymander le siège de Davids et ont quand même perdu. Ils ont bêtement forcé un vote primaire sur le droit à l’avortement, incitant des milliers de jeunes électeurs à s’inscrire et à voter.

Malheureusement, Kris Kobach a remporté de justesse la course du procureur général. Il causera des méfaits sans fin. Dans le même temps, les six juges de la Cour suprême du Kansas confrontés à des votes de maintien ont gagné. C’est une bonne nouvelle pour le Kansas.

Oui, le sénateur sortant Jerry Moran, un républicain, a facilement été réélu. Nous avons soutenu sa candidature parce que nous pensions que des voix sensées au Congrès devaient être encouragées. Nous attendons maintenant de lui qu’il respecte cet engagement.

Dans le Missouri, le sénateur élu Eric Schmitt semble inaccessible par tout appel à la logique ou au patriotisme.

La victoire de Schmitt n’était pas une surprise. Sa candidature a été une profonde déception car elle a encore divisé l’État. Schmitt a largement ignoré Kansas City et Saint-Louis, une pratique que nous espérons qu’il ne poursuivra pas à Washington.

Les habitants du Missouri ont approuvé la marijuana récréative. Ils ont également pris la mesure frustrante de permettre à la législature de l’État de fixer un financement minimum pour le département de police de Kansas City. C’est du colonialisme profondément regrettable, et cela devrait être contesté devant les tribunaux.

Kansas City a approuvé à une écrasante majorité les emprunts pour le fonds d’affectation spéciale pour le logement, Bartle Hall et les activités des parcs. Il était la bonne chose à faire.

Le tableau national reste trouble. Les électeurs semblent avoir approuvé un gouvernement mixte, probablement une impasse, et une poursuite des tirs partisans qui définissent malheureusement une grande partie de notre politique nationale.

Avec un démocrate Joe Biden à la Maison Blanche et des républicains potentiellement à la tête de la Chambre, les perspectives de progrès significatifs sur des questions telles que les coûts de l’énergie, l’inflation et l’aide à l’Ukraine sont faibles. La nation envisage plutôt deux ans d’assignations à comparaître et d’enquêtes.

Nous pouvons nous tromper. Nous espérons que nous nous trompons. C’est maintenant au parti républicain de nous le prouver, en détournant les voix les plus stridentes pour se concentrer sur les vraies préoccupations.

Les plans visant à tenir le plafond de la dette en otage pour les extrémistes doivent être rejetés. Nous devrions maintenant nous attendre à ce qu’une majorité de la Chambre républicaine fournisse de vrais détails sur un plan visant à réduire l’économie criblée d’inflation du pays. Nous devrions voir ces plans au début de 2023, avec un objectif de baisse des prix dans l’année. Sinon, les républicains auront échoué.

Le Congrès ne devrait pas réduire l’inflation en éliminant des emplois. Le remède classique à l’inflation est un taux de chômage plus élevé. C’est inacceptable.

Soyons clairs : les démocrates ne sont pas irréprochables pour l’économie inflationniste qui a conduit à des défaites cuisantes dans les urnes. Oui, il est important de se concentrer sur les changements climatiques, l’autonomie corporelle des femmes, la dette étudiante et d’autres enjeux. Lorsque les mamans et les papas ont du mal à faire l’épicerie ou à payer le loyer, il leur est difficile d’entendre un débat raisonnable sur ces préoccupations.

Les démocrates ont agi pendant un an comme si l’essence et les œufs coûteux n’étaient qu’un problème mineur. Certains prix ont chuté – l’essence à Kansas City a été plus proche de 3 dollars le gallon pendant des mois – et il est également vrai que l’inflation est un phénomène mondial lié à la pandémie et à la guerre en Ukraine, ce qui n’est pas quelque chose d’unique aux États-Unis. Mais les démocrates n’ont pas encore traité la hausse des prix aussi sérieusement qu’ils auraient dû. Nous les exhortons à travailler avec les républicains sur un plan raisonnable pour faire face aux prix élevés, en particulier sur la nourriture et le carburant.

Nous pensons que les électeurs veulent des progrès et des compromis. Maintenant que les publicités de la campagne ont heureusement quitté l’écran, nous implorons les titulaires de charge de bonne foi de travailler plus dur pour résoudre les problèmes, au lieu de rassembler du fourrage pour la prochaine campagne.

St. Joseph News-Press. 11 novembre 2022.

Éditorial : L’histoire de deux États cannabiques

Le Missouri et le Maryland ont adopté la légalisation de la marijuana lors des élections de mardi, rejoignant plus de 20 autres États qui autorisent le cannabis récréatif.

Les deux États autoriseront les adultes âgés de 21 ans ou plus à acheter et à consommer de la marijuana, mais les deux mesures contiennent des différences importantes.

Le Maryland autorise la possession de 1,5 once de marijuana, mais le Missouri autorisera le double de ce montant à 3 onces. Plus de marijuana signifie plus de possibilités de la détourner vers des utilisateurs mineurs.

Le Maryland autorise deux plantes pour la «culture à domicile», par rapport au Missouri, qui autorisera six plantes à fleurs, six plantes sans fleurs et six plantes clones à la maison. Encore une fois, plus de chances de détourner et de revendre dans d’autres États ou à des utilisateurs plus jeunes.

La marijuana récréative sera taxée à 6 % dans le Missouri, ce qui semble beaucoup jusqu’à ce que vous réalisiez que c’est 15 % dans le Colorado, environ 16 % dans l’Illinois, 37 % dans l’État de Washington et jusqu’à 38 % lorsque toutes les taxes et tous les frais sont additionnés. dans la Californie fiscalement heureuse.

Obtenez ceci: le Maryland permettra à sa législature de décider de la taxation et d’autres réglementations du cannabis après l’approbation des électeurs mardi.

Il serait naïf de croire que la légalisation de la marijuana ne viendrait pas alors que le public devenait plus tolérant et remettait en question l’équité d’une ligne dure sur l’application du cannabis. Mais la façon dont le Maryland l’a géré, avec la législature de cet État prenant une part active en mettant une initiative sur le bulletin de vote, puis en la réglementant et en la taxant à la fin, permet un résultat final qui est plus dans l’intérêt public que ce que le Missouri a aujourd’hui. .

C’est parce que la législature du Missouri a abdiqué sa responsabilité sur cette question, ce qui a abouti à un amendement constitutionnel qui a été élaboré et financé par l’industrie de la marijuana et pour l’industrie de la marijuana. Parce qu’il s’agit d’un amendement constitutionnel, il ne peut pas être modifié facilement si des problèmes surviennent avec la façon dont le plongeon soudain dans la légalisation affecte tout, des tribunaux de traitement de la toxicomanie à l’utilisation dans les espaces publics.

C’est un peu comme laisser Anheuser-Busch écrire vos lois sur l’alcool au volant. Le Missouri ne regrettera peut-être pas la légalisation, mais il y aura quelques doutes en procédant de cette façon.

