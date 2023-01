Récapitulatif du Rose Bowl et Tulane choque USC | Spectacle de football universitaire numéro un

RJ Young de FOX Sports discute des six matchs du Nouvel An. Tout d’abord, RJ partage ses réflexions sur l’impressionnante victoire de Penn State sur Utah au Rose Bowl. Le match était à égalité à la mi-temps, mais Penn State était dominant en seconde période et cela a mené à une victoire 35-21. Ensuite, RJ décompose le retour épique de Tulane pour vaincre l’USC dans les dernières secondes et discute de la victoire du Tennessee sur Clemson dans l’Orange Bowl.



