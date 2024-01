Récapitulatif du repêchage simulé de la NFL 2024 : les meilleures places d’atterrissage des quarts-arrières

Une fois le premier tour des séries éliminatoires terminé, les 24 premiers choix du repêchage de la NFL 2024 sont définis. Pour plusieurs équipes exclues de la course actuelle au Super Bowl, trouver un quart-arrière de franchise lors du repêchage de cette année est – ou devrait être – une priorité.

Il y a plus d’une poignée de quarts-arrières talentueux qui pourraient être ce type pour leur prochaine équipe. Caleb Williams de Californie du Sud et Drake Maye de Caroline du Nord dominent les sommets des comités de sélection depuis des mois, mais Jayden Daniels de LSU, Michael Penix Jr. de Washington et d’autres pourraient également être d’excellentes options.

Voici les points d’atterrissage de certains des meilleurs quart-arrières potentiels de la classe 2024, selon les analystes du projet.

Caleb Williams, Californie du Sud

Williams a revendiqué le statut de meilleur quart-arrière dans la classe de repêchage de cette année depuis la saison dernière, un statut qui était assez bon pour lui rapporter le trophée Heisman. Il a un bras actif qui lui permet d’effectuer des lancers vers le bas du terrain et de faire des passes dans des fenêtres étroites. Il possède également des compétences d’improvisation qui lui donnent des chances de réussir même lorsqu’une pièce échoue.

Michael Middlehurst-Schwartz, États-Unis AUJOURD’HUI : Chicago Bears, n°1 au classement général

Ryan Fowler, Le projet de réseau: Washington Commanders, n°2 au classement général

Danois Brugler, L’Athlétisme: Chicago Bears, n°1 au classement général

Vinnie Iyer, L’actualité sportive: Washington Commanders, n°2 au classement général

Drake Maye, Caroline du Nord

Les Tar Heels de Maye n’ont pas eu autant de succès qu’ils auraient pu l’espérer cette année, mais le stock de repêchage du jeune quart-arrière ne devrait pas être affecté. C’est un passeur équilibré dans la poche, qui est à l’aise pour passer des passes ou ajouter une touche supplémentaire en fonction de la situation. Maye est également capable de prolonger les jeux avec ses jambes, ce qui maintient les défenses adverses honnêtes lorsqu’il recule pour passer.

Michael Middlehurst-Schwartz, États-Unis AUJOURD’HUI : Washington Commanders, n°2 au classement général

Ryan Fowler, Le projet de réseau: Patriots de la Nouvelle-Angleterre, n°3 au classement général

Danois Brugler, L’Athlétisme: Washington Commanders, n°2 au classement général

Vinnie Iyer, L’actualité sportive: Patriots de la Nouvelle-Angleterre, n°3 au classement général

Jayden Daniels, LSU

Daniels a remporté le trophée Heisman cette saison après une excellente série de performances lors de la dernière séquence de matchs des Tigers. C’est un véritable quarterback à double menace dont les jambes sont autant une arme que son bras. Lorsqu’il se sent menacé dans la poche, il peut faire irruption au milieu ou vers l’extérieur et gagner des mètres. Dans le même temps, il est également capable de frapper les receveurs dans la foulée lors de lancers profonds vers le bas du terrain ou de trouver des hommes ouverts après être sorti de la poche.

Michael Middlehurst-Schwartz, États-Unis AUJOURD’HUI : Patriots de la Nouvelle-Angleterre, n°3 au classement général

Ryan Fowler, Le projet de réseau: Giants de New York, 6e au classement général

Danois Brugler, L’Athlétisme: Falcons d’Atlanta, n°8 au classement général

Vinnie Iyer, L’actualité sportive: Bears de Chicago, 9e au classement général

JJ McCarthy, Michigan

Le Michigan a remporté son premier championnat national de football depuis 1997 et McCarthy a contribué à les y mener. Les Wolverines ne lui ont pas beaucoup demandé de pousser le ballon vers le bas du terrain, mais lorsqu’il devait intervenir et jouer, il réussissait souvent. McCarthy a également un niveau de mobilité qui lui permet de prolonger les jeux.

Michael Middlehurst-Schwartz, États-Unis AUJOURD’HUI : Las Vegas Raiders, 13e au classement général

Danois Brugler, L’Athlétisme: Rams de Los Angeles, 19e au classement général

Vinnie Iyer, L’actualité sportive: Falcons d’Atlanta, n°8 au classement général

Michael Penix Jr., Washington

Penix était en lice pour remporter le Heisman pendant plusieurs semaines jusqu’à ce qu’il vacille légèrement dans la dernière ligne droite. Pourtant, il n’est pas nécessaire de regarder plus loin que la victoire des Huskies en demi-finale du CFP contre le Texas au Sugar Bowl pour voir à quel point Penix est séduisant en tant que lanceur. Il possède un excellent QI footballistique associé à un excellent bras capable de lancer des lancers dans des fenêtres étroites au milieu du terrain ou au fond de la ligne de touche.

Ryan Fowler, Le projet de réseau: Vikings du Minnesota, 11e au classement général

Danois Brugler, L’Athlétisme: Las Vegas Raiders, 44e au classement général

Vinnie Iyer, L’actualité sportive: Vikings du Minnesota, 11e au classement général

Bo Nix, Oregon

Il existe une variété de projections pour les points d’atterrissage de Nix et prend en compte son projet de stock. Après son arrivée dans l’Oregon en 2022 en tant que transfert, Nix a mené les Ducks à quelques excellentes saisons. Il a surtout montré son bras en 2023, lançant 45 touchés et établissant un record de la NCAA avec un taux de réussite de 77,4 %.

Ryan Fowler, Le projet de réseau: Denver Broncos, 12e au classement général

Danois Brugler, L’Athlétisme: Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 34e au classement général

Vinnie Iyer, L’actualité sportive: Denver Broncos, 12e au classement général

