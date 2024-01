Récapitulatif du repêchage simulé de la NFL 2024 : 3 options de QB pour les commandants de Washington

Il ne reste plus que quatre équipes en séries éliminatoires et les championnats de conférence se joueront dimanche. Les Commanders de Washington ont le 2e choix au classement général et un nouveau directeur général en la personne d’Adam Peters. Il est en train de trouver le prochain entraîneur-chef de l’équipe, et ils travailleront ensemble, avec l’associé directeur Josh Harris, pour reconstruire la franchise. Cela pourrait commencer par trouver leur quarterback du futur en tête du premier tour.







Ron Rivera a été licencié après sa quatrième année en tant qu’entraîneur-chef et décideur en chef des Washington Commanders. Il était toujours à la recherche de sa première saison gagnante avec l’équipe et a fait tapis sur le quart de deuxième année Sam Howell qui n’a débuté qu’un match dans la NFL, une victoire de la semaine 18 contre les Cowboys de Dallas. Rivera a également parié gros sur l’ancien OC des Chiefs Eric Bieniemy en remplacement de Scott Turner. L’expérience de Sam Howell a connu ses moments forts, mais s’est effondrée durement et rapidement au cours des 6 dernières semaines de la saison.

Peters et son nouvel entraîneur-chef auront probablement le choix entre au moins deux des trois meilleurs QB du repêchage. Il existe également la possibilité d’échanger avec les Bears de Chicago au premier rang du classement général pour y arriver. Caleb Williams a été projeté comme le meilleur QB de ce repêchage, et nous avons une simulation qui fait de cet échange une réalité. Drake Maye est l’option la plus populaire pour les faux rédacteurs essayant de prédire le repêchage. Il a été considéré comme le QB n°2, mais il existe une autre option qui pourrait le dépasser pour cette place au moment où le repêchage aura lieu à Détroit le 25 avril.

Mel Kiper Jr. d’ESPN a publié aujourd’hui son premier brouillon simulé de l’année, après avoir publié hier une vidéo expliquant ses choix. Il opte pour l’option QB n°3 dans de nombreux classements. Jayden Daniels de LSU a remporté le trophée Heisman après sa dernière saison universitaire. Il a été dans la conversation depuis le début du 1er tour, mais maintenant il est en compétition avec Williams et Maye pour le meilleur QB du repêchage. Il y a beaucoup de questions sur la construction et le style de jeu de Daniels, mais il est un QB dynamique qui donnerait probablement aux fans de Washington des flashbacks RG3. Kiper a cité l’amélioration de Daniel cette saison et l’incohérence de Maye avec les Tar Heels.

Choix du repêchage NFL 2024 des Washington Commanders*

Tour 1 (#2)

Tour 2 (#36)

Tour 2 (#40 de CHI)

Tour 3 (#67)

Tour 3 (#100 de SF)

Tour 4 (#102)

Tour 5 (#137)

Tour 6 (#180)

Tour 7 (#219)

(*Projeté via Tankathon)

Jayden Daniels, quart-arrière, LSU

(Les commandants choisissent l’explication à 12h50)

Les commandants ont une décision beaucoup plus simple que les ours. Sam Howell, qui a mené la ligue pour les interceptions en 2023, ce n’est pas le bonhomme. Ils doivent prendre un quart-arrière dans un repêchage qui comprend clairement trois joueurs de premier plan : Williams, Daniels et Drake Maye (Caroline du Nord). Il y a un dépose en classe après cela. Alors que Washington a l’opportunité de prendre le quart-arrière n°2 ici, pourquoi ai-je choisi Daniels ? Le régnant Vainqueur du Trophée Heisman amélioré tellement en 2023, lançant 40 passes de touché pour seulement quatre interceptions tout en affrontant un calendrier difficile de la SEC. En décembre, j’ai approfondi son forces, faiblesses et avenir, afin que vous puissiez y voir toutes mes réflexions sur son jeu. En fin de compte, c’est serré entre Daniels et Maye. mon tableau, mais Daniels conviendrait parfaitement à une équipe de Washington qui compte de jeunes meneurs de jeu en attaque. L’incohérence de Maye à la fin de la saison est suffisante pour placer Daniels au deuxième rang. La réalité, cependant, est que les Commanders se contentent de a embauché son nouveau directeur général et je n’ai toujours pas d’entraîneur, donc il y a beaucoup de choses à déterminer sur la direction qu’ils vont prendre.

Il sera intéressant de voir comment ces quarts chuteront cette année. Celui qui est certainement en hausse est Jayden Daniels de LSU. Il a la mobilité souhaitée pour prolonger les jeux au-delà de la poche, mais il n’a pas toujours besoin de le faire. Il y a beaucoup de lancers sur bande où il se tient droit et semble plus confiant que jamais dans la poche. Le ballon lui saute vraiment des mains lorsqu’il le lance profondément et il a montré que lorsqu’il est entouré de talents de la NFL, il peut donner des résultats positifs à un niveau élevé. Il devra devenir plus fort pour résister au contact qu’il verra dans la, mais le voir résister à deux saisons dans la SEC est un signe positif pour les décideurs de la NFL.

Caleb Williams, QB, USC

Washington aura un nouvel entraîneur-chef, un nouveau directeur général et un propriétaire qui cherchera à relancer une organisation qui a connu huit saisons consécutives perdantes. Il faut que le quart-arrière soit le bon, et même si Caleb Williams est mon QB1, il aura de la concurrence. Et si les commandants pensent qu’ils ont leur homme, ils échangeront pour l’avoir – même si ce n’est qu’une place – avant que quelqu’un d’autre ne le fasse. DÉTAILS DU COMMERCE : Washington envoie le n°2, n°41, premier tour de 2025 à Chicago pour le choix n°1 au classement général.

Les commandants peuvent ramener le natif de Washington, DC, à la maison si les Bears passent et obtenir une option de QB de franchise souhaitée pour leur nouvelle équipe d’entraîneurs imminente après avoir heurté le mur avec Sam Howell débordé. Williams, malgré une certaine déception de mettre fin à sa carrière chez les Troyens, reste la dynamo complète à double menace et un digne chef d’équipe.

Caleb Williams a attendu la dernière minute pour participer au repêchage, mais il n’y avait aucun doute sur sa direction. Le nouveau personnel de Washington doit identifier son quart-arrière du futur, et ils le font lors de ce repêchage simulé de la NFL 2024. Williams rejoint une attaque qui peut parfois être électrique, mais ils ont besoin d’un quart-arrière cohérent pour aider les talents qui l’entourent. Williams peut réaliser des jeux spéciaux, ce qui sera utile lorsque la poche s’effondrera autour de lui. Il pourrait également être le premier joueur retenu lors du repêchage, les commandants sont donc heureux de le voir tomber.

Alors que Drake Maye était devant Caleb Williams dans les deux premières simulations, Washington reste avec Williams ici. Il a le potentiel le plus élevé de tous les passeurs du repêchage et devrait bien se lier avec leurs receveurs. Les commandants seraient ravis de voir Williams tomber, peu importe comment cela se produit, car il est probablement un meilleur système que Maye sur la base du groupe de compétences offensives actuel de l’équipe.

Si l’ancien vainqueur de Heisman est toujours là au deuxième choix, il se dirigera vers la capitale nationale. Washington a passé des décennies à chercher un quart-arrière définissant la franchise, et ils disposent du noyau de réception pour aider l’ancien cheval de Troie à entrer dans la NFL.

Drake Maye, QB, Caroline du Nord

C’est une nouvelle ère à Washington dirigé par le directeur général Adam Peters. Les Commandants trouvent leur quarterback du futur en Maye.

Les Commanders pourraient prendre Maye et l’asseoir derrière son ancien coéquipier de Caroline du Nord, Sam Howell, jusqu’à ce qu’il soit prêt à prendre le contrôle en tant que quart-arrière de la franchise. Maye offre un talent et un potentiel immenses, mais avec seulement deux ans d’expérience de départ à l’UNC, il bénéficierait d’un apprentissage avant de prendre la relève en tant que QB1 plus tard.

Récemment embauché Adam Peters a repris toutes les décisions du football pour Washington et a une chance de renverser la situation rapidement avec trois choix dans le top 40. Évidemment, cette sélection dépendra de ce que feront les Bears. Sera-ce aussi simple que de recruter celui qui ne deviendra pas n°1 entre Williams et Maye ? Très possible. Maye est un fantastique prix de consolation et possède le talent nécessaire pour devenir l’un des 10 meilleurs quart-arrière de la NFL. 2ème round: Patrick Paul, ergothérapeute, Houston Les Commanders ont décroché leur quart-arrière de franchise au premier tour et utilisent ce choix pour aider à le protéger. À 6-7 ans, 310 avec des bras de 36 1/2 pouces, Paul est massif avec des mouvements fonctionnels prêts à être entraînés. Son frère aîné, Chris Paul, est déjà sur la liste (sept titularisations à la garde gauche en 2023), les commandants pourraient donc déployer un combo fraternel plaqueur-garde. 2ème round: Tyler Nubin, S, Minnesota Leader de tous les temps en matière d’interceptions au Minnesota, Nubin est un gardien de sécurité alerte et athlétique qui joue comme un receveur large lorsque le ballon est en l’air. Si les commandants ne renouvellent pas Kamren Curl, Nubin serait un remplaçant parfait.

Maye est un pur passeur de poche doté de mobilité et de toutes les compétences de quart-arrière de la franchise. Sam Howell a relativement bien joué – et a vraiment flashé par moments au cours de la deuxième année – mais avec l’arrivée d’une nouvelle équipe d’entraîneurs à DC, c’est presque une serrure pour devenir quart-arrière, et Maye serait le bon choix.

Le quart-arrière qui a succédé à Sam Howell à Chapel Hill est également celui qui reprend son poste de titulaire dans la NFL. Howell a du pouvoir dans la NFL en tant que remplaçant, mais sa gamme de résultats jeu par jeu est trop volatile pour solidifier sa position à long terme.

Les commandants de Washington seront à tapis sur QB2 dans cette classe de repêchage à moins que quelqu’un ne les époustoufle avec une offre commerciale. Les Commanders resteront probablement sur place et recruteront leur nouveau quart-arrière de franchise. Les fans de Washington peuvent être effrayés par les liens de l’UNC avec Sam Howell, mais Maye est un quart-arrière beaucoup plus propre avec des traits haut de gamme en tant que passeur et coureur. Tour 2 : Chop Robinson, EDGE, Penn State Tour 2 : Tyler Nubin, S, Minnesota