Récapitulatif du podcast : le casse-tête de la sécurité des soins de santé et la façon dont la technologie change le paradigme

Si l’on considère les lieux de travail dangereux, les hôpitaux et les cabinets médicaux ne figurent pas en bonne place sur la liste des professionnels de santé. Cependant, ceux qui travaillent dans ce domaine connaissent parfaitement les dangers qu’ils représentent. Le secteur de la santé est l’un des plus risqués aux États-Unis, et le climat politique instable qui prévaut après la pandémie de COVID-19 promet un avenir difficile à ses professionnels si des efforts ne sont pas faits pour assurer leur sécurité.

Dans cet épisode de ADN de sécuritérejoindre Surveillance des informations sur la sécurité Le directeur éditorial Steve Lasky et Paul Sarnèsele propriétaire et fondateur de Conseil sécurisé et préparépour une discussion captivante sur les causes sous-jacentes de la violence au travail, les projecteurs braqués par la COVID-19 sur les risques encourus par les professionnels de la santé et les expériences de Sarnese dans la gestion de la sécurité, de la sûreté, des communications, des fournitures et des soins de plus de 11 000 réfugiés afghans après le retrait des États-Unis d’Afghanistan.

Sarnèse : « Au milieu de la COVID, nous étions considérés comme des « héros de la santé », mais ces « héros de la santé » continuaient à être agressés. »

Paul Sarnese est un expert reconnu en matière de sécurité, de sûreté et de gestion des urgences dans le secteur de la santé, qui apporte son expertise en matière de réduction de la violence au travail. Ses 35 années d’expérience professionnelle dans le domaine sont marquées par ses expériences en tant que vice-président adjoint de la sécurité, de la sûreté et de la gestion des urgences chez Virtua Health, directeur général de la sécurité, de la sûreté et de la gestion des urgences chez Liberty Health, et bien d’autres encore.

S’appuyant sur ces 35 années d’expérience pour concevoir des programmes de qualité, de résilience et de sécurité pour les établissements de santé, Sarnese dirige Secured & Prepared Consulting dans le but de protéger les organisations de santé en fournissant des solutions robustes et une riche expertise du secteur.

