Récapitulatif du concours FOX Super 6 : 40 000 $ de prix en argent gagnés au cours des semaines 1 à 4

Quoi de mieux que de regarder le football avec vos amis et votre famille ? Gagner de l’argent en même temps !

Vous pouvez profiter du meilleur des deux mondes chaque semaine avec notre nouveau jeu gratuit RENARD Super 6 jeu.

Comment est-ce-qu’on joue? C’est simple.

Participez au concours NFL Super 6 en prédisant les bonnes réponses à six questions avant le début des jeux pour avoir une chance de remporter des prix en espèces hebdomadaires. Il suffit de terminer parmi les six premiers pour remporter un prix.

Le jeu est en ligne depuis un mois et les participants ont déjà gagné 40 000 $.

La meilleure partie? Oui, ça va mieux.

La participation est gratuite.

Retour amusant sur le premier quart-temps du concours.

Le meilleur chien de la semaine 1

De vraies personnes gagnent de l’argent réel chaque semaine en jouant au concours.

Prenez Jonas Beverlin, qui travaille pour la ville de New Martinsville, en Virginie occidentale, qui a frappé fort au cours de la première semaine.

Le grand gagnant aime le sport et ses équipes préférées sont les Steelers, les Pirates, les Penguins et les West Virginia Mountaineers.

Il dit qu’il n’a pas de stratégie mais qu’il a toujours pensé que participer à ce concours était amusant.

Beverlin a expliqué à quel point le prix en argent a eu un impact important sur lui et sa famille.

« L’argent est arrivé à un très bon moment. Il y a cinq ans, ma femme a subi une opération cardiaque d’urgence pour remplacer une valvule cardiaque, mais elle va très bien maintenant. Ma mère est sous dialyse tous les jours à la maison.

« Ainsi, même si je vis d’un salaire à l’autre, j’essaie de donner à ma femme et à mes quatre enfants la meilleure vie possible. De plus, j’essaie de donner un rein à ma mère, donc cet argent nous aidera tous à payer nos factures et dans l’espoir d’avoir un véhicule décent. »

Du plus facile au plus difficile

Chaque semaine, le concours tente de défier ses participants avec des questions amusantes et axées sur la connaissance. Nous avons exploré les données pour mettre en évidence quelques pépites amusantes des quatre premières semaines du concours.

La question la plus difficile (la plus incorrecte) de la semaine 1 était la question 4 : Classez les équipes selon celles qui marqueront le plus de points, du plus élevé au plus bas : 49ers, Faucons de mer, Jaguar, Emballeurs.

Seulement 0,47 % des entrées ont répondu correctement : Packers, 49ers, Jaguars, Seahawks.

À première vue, Seattle marquant 13 points contre Los Angeles a définitivement mis un frein aux plans des gens.

Au cours de la semaine 2, la question la plus simple (la plus correcte) était la question 1 : Quel sera le résultat de ce jeu ? Géants de New York (10 pts) : Gagner par 6 points ou plus ou Cardinaux de l’Arizona (10 pts) : Gagner ou perdre de 5 points ou moins.

La réponse était A : Cardinaux. Parmi les participants, 33,20 % ont répondu correctement à cette question !

La destruction des Giants par les Cowboys 40-1 au cours de la première semaine était probablement dans l’esprit de tous les candidats lors de la sélection des Cardinals.

Bien qu’il n’y ait pas eu de candidatures parfaites au cours des semaines 1 ou 2, il y a eu 40 candidatures parfaites au cours de la semaine 3, c’est-à-dire celles qui ont répondu correctement aux six questions. Alors, qui a gagné l’argent ?

Les gagnants ont été déterminés par la question décisive, qui demandait quel serait le score final du match Bears-Chiefs.

Au cours de la semaine 4, la question non classée la plus difficile (la plus incorrecte) était la question 4 : Quelle équipe accordera le moins de points ? Seulement 21,43 % des participants ont choisi le Cowboys, qui a marqué 38 points sur le Patriotes.

Les concurrents avaient probablement en tête les luttes offensives de la troisième semaine de Dallas contre les Cardinals, mais la Nouvelle-Angleterre s’est avérée être exactement ce que le Dr avait ordonné pour les Cowboys.

Vous pourriez être le prochain !

Comme vous l’avez lu ci-dessus, de vraies personnes jouent et gagnent chaque semaine.

Alors comment gagner ?

Le concours de la semaine 5 est déjà en ligne ! Rendez-vous sur l’onglet FOX Super 6 sur le site Web de FOX Sports ou sur l’application FOX Sports pour jouer pour le prix 10K de cette semaine.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le concours, voici un simple FAQ sur toutes les étapes et règles.

A vous de gagner de l’argent cette saison de football !

