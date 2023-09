Récapitulatif des ponts inférieurs de Star Trek : quelque chose a emprunté quelque chose de vert

Même quatre saisons dansce n’est pas un argument difficile à faire valoir, malgré tous ses objectifs d’être une série avec quatre personnages principaux, Ponts inférieurs a été le plus concentré, et à son plus fort, sur deux de ces personnages en particulier. Mais la saison quatre travaille sur beaucoup de choses les faiblesses de la sérieet cette semaine, il prend ces critiques de front et fonctionne vraiment.

« Quelque chose d’emprunté, quelque chose de vert » voit Tendi devenir le personnage central de la semaine, alors qu’elle est obligée à contrecœur de prendre un congé à terre pour retourner dans son monde natal d’Orion, à la demande de sa famille, pour assister au mariage de sa sœur. C’est une occasion amusante de diviser le groupe et d’associer Boimler à Rutherford pour des manigances amusantes, même si la série ne tire malheureusement pas le meilleur parti de ce combo rare. Mais c’est aussi très intéressant à cause de quelque chose d’autre au-delà de l’objectif de Tendi : après que T’Lyn ait pu jouer le Vulcain hétéro aux côtés de Boimler. la semaine dernière, nous pouvons maintenant la voir dans une aventure de « voyage entre filles » avec Tendi et Mariner.

Cela ne veut pas dire que « Something Borrowed, Something Green » n’est pas un mauvais épisode pour Tendi, bien au contraire. Nous voyons Tendi opérer dans les cercles sociaux du peuple Orion et de leur culture, et aussi le privilège de ce qui s’avère être sa famille de syndicats du crime très somptueuse et très puissante dès la seconde étape entre elle, Mariner et T’Lyn. sur la planète. Nous pouvons enfin voir toute l’étendue de son histoire, alors que sa sœur révèle à Tendi que toute la quête d’enlèvement rituel à laquelle elle se retrouve à participer avant la cérémonie de mariage a été conçue par sa sœur comme un moyen de la revoir. après l’avoir laissée derrière elle pour rejoindre Starfleet.

L’accent mis sur la culture d’Orion, une chose rarement vue pour randonnée malgré le statut des Orions comme l’une des espèces les plus célèbres de la franchise, c’est amusant, mais ne fait pas vraiment avancer ce qui se passe. Ponts inférieurs a déjà montré des extraits de l’histoire de Tendi auparavant. Pendant une grande partie de la durée de l’épisode, on a presque l’impression que « Quelque chose d’emprunté, quelque chose de vert » va être une opportunité manquée, allant un peu mais pas assez loin pour donner du temps à l’un des Ponts inférieurs‘ personnages les plus mal desservis. Mais cela est sauvé dans le conflit personnel entre Tendi et sa sœur à son apogée, et dans la révélation que lorsque Tendi a quitté Orion – et s’est battue si durement pour ne pas incarner les stéréotypes de ses habitants dans la galaxie plus large – elle a finalement laissé sa sœur piégée. dans le rôle auquel elle avait échappé en tant que principal assassin de sa famille. Bien que cela soit résolu dans un runtime de sitcom vif, cette ride émotionnelle supplémentaire dans l’histoire par ailleurs typique de Tendi de vouloir défier les attentes renforce rétroactivement tous ces extraits passés de ses rencontres avec Orions de manière vraiment fascinante.

Mais même si l’épisode réussit principalement à donner à Tendi l’attention qu’elle méritait, il réussit presque sans doute tout aussi bien à nous faire passer un bon moment avec un autre personnage moins concentré, pour différentes raisons : le nouveau venu T’Lyn. Même si elle remplit encore largement le rôle qu’elle a occupé la semaine dernière, elle s’annonce déjà comme un ajout fantastique à Ponts inférieurs. Le commentaire extérieur sur l’énergie sauvage de quelqu’un comme Mariner, ou sur la façon dont elle est capable de faire sortir Tendi de sa propre zone de confort en cas de besoin, est très amusant, et cela témoigne vraiment de sa malléabilité atypique pour un Vulcain jusqu’à présent : être capable de la jumeler avec n’importe quel combo du groupe principal de la série tout en me sentant amusant et intéressant dans la façon dont elle facilite ces combinaisons me donne beaucoup d’espoir que lorsque nous faire Si vous vous concentrez individuellement sur elle, T’Lyn est déjà bien préparée à devenir un point culminant de la série.

Et si quelque chose a été prouvé jusqu’à présent par la saison quatre, ce moment viendra assez tôt – et il sera satisfaisant de voir que la série continue de se recentrer et de s’appuyer sur ses forces, tout en reconnaissant et en travaillant sur certaines de ses rares faiblesses.

