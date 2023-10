Récapitulatif des ponts inférieurs de Star Trek : « Le cœur de Parth Ferengi »

Dans une galaxie d’espèces fascinantes, les Ferengis sont l’un des Star TrekC’est le plus étrange et le plus fascinant. Grandissant à partir de méchants pas vraiment menaçants dans leur TNG débuts dans un feuille capitaliste fascinante à l’utopie post-pénurie de la Fédération en DS9 à travers des personnages comme Quark, Rom et Nog, leur point de vue extérieur sur Star Trek en fait un outil incroyablement convaincant pour qu’une série examine ses héros. Mais Ponts inférieurs a tourné cet examen vers les Ferengis eux-mêmes, et avec un effet étonnant.

L’incroyable titre « Parth Ferengi’s Heart Place » – un clin d’œil complètement sorti de nulle part mais apprécié à la légendaire comédie culte Le lieu sombre de Garth Marenghi-doit trouver un juste équilibre entre l’avancement des arcs personnels de ses héros cette saison et ce qui est sans doute l’essentiel le plus intéressant de son sujet : un voyage à Ferenginar en tant que Grand Nagus Rom et son épouse, la Première Commis Leeta (DS9de Max Grodénchik et Chase Masterson faire un retour triomphal), cherchent à conclure les négociations avec Starfleet alors que les Ferengis rejoignent officiellement la Fédération.

Il y a beaucoup à apprécier dans l’appareil qui voit Boimler, Mariner, Tendi et Rutherford suivre le trajet pendant que le capitaine Freeman assiste à des réunions – un faux guide de voyage pour enquêter, qui pousse Boimler de côté pour donner à Mariner une avancée touchante sur son arc cette saison sur l’auto-sabotage de ses ambitions de devenir officier et, plus important encore, sur l’exploration de la relation volonté-ils-ne-vouloir-ils de Rutherford et Tendi d’une manière étonnamment nuancée. En plus de donner à Boimler un joli arc de gag (en découvrant que, bien sûr, les Ferengis maîtrisent l’art de la télévision par câble addictive), ce sont des étapes importantes et nécessaires que nos héros doivent franchir, et donner la vedette à l’histoire. encore relativement sous-exploré Rutherford et Tendi et déformer ce qui aurait pu être un arc prévisible entre amis et amoureux n’est qu’une autre grande exploration Ponts inférieurs a fait de défiant les attentes de son public. Mais honnêtement, il explore encore mieux cette idée dans ce qui est techniquement l’intrigue B globale de la série en nous donnant un bon aperçu du monde natal des Ferengis et de la façon dont sa culture a évolué au cours des années qui ont suivi. DS9.

Image: Primordial

Malgré tout ce que la série emblématique des années 90 a fait pour nous donner un aperçu de la culture ferengie à travers les yeux de Quark et de sa famille, Star Trek Au cours des années qui ont suivi, elle n’a pas vraiment suivi certaines des évolutions les plus intéressantes de cette vision, comme la société patriarcale et alimentée par le capital – un élément particulièrement aberrant dans Star TrekLa vision plus large de l’avenir de l’Union, en ce qui concerne les sociétés extraterrestres qu’elle considérait comme des alliées de la Fédération, voire comme en faisant partie, s’est lentement trouvée remise en question de l’intérieur. Bien que joué pour des gags le plus souvent DS9des intrigues comme celle de Quark et de la mère de Rom, Ishka, qui remettent en question la vision régressive des Ferengis sur les femmes dans leur société, et celle de Rom. ascension éventuelle au leadership alors que le Grand Nagus, sur une plate-forme sociopolitiquement progressiste, a ouvert la voie à de grands changements dans la société ferengie, des changements qui commencent maintenant logiquement à culminer dans ce qui Ponts inférieurs s’installe en nous montrant l’acceptation de Ferenginar dans la Fédération. Et plus important encore, Ponts inférieurs explore cette avancée des Ferengis avec un délicat mélange de commentaires humoristiques et de respect pour Star Trek pour offrir quelque chose qui semble être un ajout essentiel au canon, élargissant ainsi notre vision de l’une des espèces extraterrestres les plus emblématiques de la franchise.

Ponts inférieurs ne choisit jamais la solution de facilité, même si Espace profond neuf ils le faisaient parfois avec les Ferengis, traitant leurs moments de concentration comme une occasion de commettre une farce plutôt que comme quelque chose de particulièrement sérieux. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’humour – il y a quelque chose d’hilarant et sinistre dans un bref instant où nous voyons Mariner explorer un mémorial dédié aux horribles pertes de vies humaines lors de la guerre du Dominion qui, dans le style ferengi, est plutôt dédié comme « Un adieu sobre aux profits perdus ». », par exemple, ou même un commentaire cinglant sur notre propre industrie télévisuelle dans la dépendance naissante de Boimler à la radiodiffusion ferengie. Mais « Le cœur de Parth Ferengi » trouve sa plus grande force dans le fait de ne jamais traiter les Ferengis eux-mêmes, leurs attitudes et leur culture en développement alors que nous l’explorons au-delà des limites de l’objectif de Quark, comme une blague digne de dérision. Au contraire, les Ferengis et les tactiques de négociation astucieuses de Rom constituent une autre étape importante dans la subversion du pouvoir cette saison. Star Trek aux attentes du fandom, nous donnant finalement quelque chose de plus profond que ce qu’il semble être en surface.

Image: Primordial

Faire rejoindre la Fédération aux Ferengis – même si nous savions largement que cela allait arriver compte tenu de leur importance dans Découvertel’avenir lointain de la planète – est un élément important pour élargir notre vision d’eux, mais Ponts inférieurs joue intelligemment avec leur réputation de rouleurs et de dealers pour montrer que, même si la culture ferengi a changé et s’est développée depuis la dernière fois que nous l’avons vue, elle n’a pas été complètement remaniée au point d’être méconnaissable. Ils sont toujours un peuple fier, ils sont toujours des orateurs et des négociateurs avisés – qu’est-ce que la diplomatie, sinon un autre type d’accord commercial – et surtout, ils ne sont pas stupide, comme les gens pourraient souvent le supposer métatextuellement ou autrement. C’est incroyablement joué ici dans la performance magistrale de retour de Max Grodénchik dans le rôle de Rom, alors que lui et Leeta bercent le capitaine Freeman et le négociateur par intérim, l’amiral Vassery, en leur faisant supposer qu’il est une épouse simple d’esprit qui peut être amenée à accepter les conditions de Starfleet.

De la même manière, nous sommes bercés par le même faux sentiment de sécurité en tant que public que Vassery, jusqu’à ce que Leeta et Rom travaillent en fait pour forcer la Fédération à conclure un accord qui les affaiblirait massivement – et non pour des raisons insidieuses comme on le pensait au départ. , mais parce que ce qu’ils veulent en réalité, c’est que la Fédération se défende sous le contrôle ferengi, pour prouver qu’ils les prennent réellement au sérieux, ainsi que tous les progrès qu’ils ont réalisés sous la direction de Rom. Rom et Leeta vouloir Capitaine Freeman pour comprendre à quoi ils jouent réellement et, à son tour, être prête à négocier comme une Ferengi elle-même, en devançant les dealers. Il s’agit d’une expansion remarquable de la culture ferengie et de sa perspective sur la Fédération dans son ensemble, d’une manière qui rappelle incroyablement les années qui se sont écoulées depuis la dernière fois que nous avons vraiment passé du temps avec les Ferengis. Espace profond neufune évolution naturelle des fils de l’intrigue établis à la fin de ce spectacle, tout en adaptant avec amour ce que nous savons déjà à leur sujet dans de nouveaux espaces et scénarios.

Image: Primordial

Que Ponts inférieurs a réussi à faire tout cela tout en faisant progresser intelligemment les arcs personnels de son personnage principal cette saison – d’une manière agréablement inattendue ou non, étant donné que la relation entre Rutherford et Tendi semble encore plus forte maintenant malgré le « revers » qu’ils n’agissent pas sur quelque potentiel que ce soit. les sentiments romantiques qu’ils ont l’un pour l’autre – est un forfait que même Quark serait envieux. Dans une saison d’épisodes forts, peut-être non Star Trek un fan se serait attendu à ce qu’une histoire centrée sur Ferengi au titre ridicule soit l’une des plus fortes jusqu’à présent – et dans une saison qui a consisté à défier les attentes, peut-être que cela fait également partie du problème. Ponts inférieurs a martelé cette fois-ci.

