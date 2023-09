Récapitulatif des ponts inférieurs de Star Trek : « Erreurs empathologiques »

La dernière fois Ponts inférieurs ça m’a vraiment surpris, c’était dans la saison deux remarquable épisode de trois perspectives « wej Duj », une histoire expérimentale captivante qui examine le sort des passagers des étages inférieurs dans toutes sortes de Star Trek navires, pas seulement Starfleet. Il est donc peut-être approprié qu’en me surprenant cette semaine, il le fasse en mettant l’accent sur la star de cet épisode.

Découvrez les nouveaux ordinateurs portables Surface de Microsoft

Cela n’a pris que toute la saison trois, mais lorsque l’ancien officier du haut commandement vulcain, désormais devenu lieutenant de Starfleet (grade junior) T’Lyn, a rejoint le casting principal de cette saison de Ponts inférieurscela a fourni un excellent bouffée d’air frais pour le casting principal. Jusqu’à présent dans la saison quatreelle a en grande partie agi comme un fleuret direct pour nos héros déjà familiers, se glissant sans effort dans le casting et rebondissant sur eux dans quelques façons intéressantes. Mais l’épisode de cette semaine, « Empathological Fallacies », met T’Lyn sous les projecteurs pour un épisode sur le fait de défier les attentes qu’on nous impose – et ce faisant, Ponts inférieurs décroche sans doute l’un des meilleurs, sinon le meilleur, épisodes depuis « wej Duj ».

Image: Primordial

«Fallacies» divise ce message en trois intrigues. À la primaire, le Cerritos accueille à contrecœur un trio de femmes bêtazoïdes plus âgées, se dirigeant vers la planète Risa pour un voyage entre filles que même l’emblématique Lwaxana Troi envierait. Au début, cela ressemble à un riff sur la mère légendaire de Deanna et ses apparitions dans La prochaine génération et DS9— si un Lwaxana était de trop, que diriez-vous de trois à la fois ! Ces parallèles ne deviennent plus clairs que lorsque Cerritos L’équipage trouve ses inhibitions émotionnelles désemparées, supposant que les dames Betazed, folles de fête, sont responsables d’un cas de syndrome télépathique de fièvre Zanthi, évoquant l’apparition touchante de Lwaxana dans le film. DS9 épisode «Fascination». Cela s’intègre bien dans la deuxième intrigue, où l’attention de T’Lyn entre en jeu, où c’est à elle et à Mariner de résoudre le problème du bouleversement émotionnel de l’équipage, en partant du principe que la logique et la raison vulcaines seront capables de triompher. tout ce chaos émotionnel. Et puis, au-delà de tout cela, Boimler se retrouve affecté à Shax et à l’équipe de sécurité pour un quart de travail et est obligé, à contrecœur, de suivre les rituels de liaison de l’équipe – de la soirée de poésie slam à Entreprise des soirées de réflexion – au lieu de l’action enthousiaste et de la force brute qu’il attendait de Shax et de son équipe.

Tous ces éléments sont configurés pour jouer sur des plateformes établies randonnée tropes et avec les hypothèses du public. Qui d’autre pourrait être à l’origine de cette agitation émotionnelle à bord du Cerritos que ces femmes bétazoïdes loufoques et folles de fête, n’est-ce pas à ça qu’elles ressemblent toutes ? Qui d’autre peut les arrêter à part la froide logique vulcaine que T’Lyn incarne en tant que femme hétéro de la saison, n’est-ce pas à cela qu’ils ressemblent tous ? Boimler ne devrait-il pas faire des exercices de phaseur avec des idiots de l’escouade de sécurité, n’est-ce pas comme ça qu’ils sont tous?

Image: Primordial

« Empathological Fallacies » répond à toutes ces attentes, puis les défie magistralement d’un seul coup, liant les trois arcs ensemble en tant que T’Lyn – délicieusement associé à Mariner ici, mais laissant Mariner jouer avec ses forces de soutien rarement exploitées, au lieu de être l’absorbeur de l’énergie du personnage principal – brise ce qui se passe réellement. Certes, l’arc de Boimler, étant donné qu’il s’agit de l’intrigue C d’un épisode assez chargé, est le niveau le plus superficiel de tous ceux-ci, bien que la conviction de Shax selon laquelle la sécurité de Starfleet ne consiste pas seulement à assurer la sécurité martiale, mais également à sauvegarder la sécurité émotionnelle de l’équipage. est une belle tournure par rapport aux attentes de la division. Mais « Fallacies » excelle à lier l’histoire de T’Lyn et celle des Betazed avec une torsion simple et parfaite : les Betazoids n’ont pas de fièvre Zanthi, et ils ne sont pas des fêtards fous de sexe. Au lieu de cela, ce sont des agents infiltrés pour Betazed Intelligence, chargés d’enquêter sur les mystérieuses attaques de navires qui ont servi de fil conducteur de cette saison. La source de la détresse émotionnelle est T’Lyn elle-même, dont les vastes capacités mentales vulcaines sont aux prises avec l’apparition précoce de la maladie neurologique du syndrome de Bendii – et amplifiées par sa propre lutte émotionnelle pour décider si elle veut ou non continuer à essayer de retourner sur Vulcain. Haut Commandement ou restez et commencez à explorer la personne qu’elle devient dans Starfleet.

C’est une tournure fantastique, non seulement pour le défi à nos attentes, mais aussi pour les multiples couches qu’il comporte – invoquer Bendii est bien sûr un excellent rappel à Sarek, le père de Spock, atteint de la maladie. TNG« Sarek » et le chaos que cela a provoqué là-bas. c’est aussi une grande réplique au thème plus large de l’épisode selon lequel il ne faut pas faire d’hypothèses sur les gens et les attentes qui leur sont imposées, mais parvenir à une meilleure compréhension grâce à la connexion et à l’honnêteté – qu’il s’agisse du capitaine Freeman et des Betazoids, ou de Mariner et T’Lyn, ou même T’Lyn et elle-même et où elle voit sa place dans la galaxie en ce moment.

Image: Primordial

Mais cela donne également à T’Lyn son propre moment d’histoire au-delà du simple fait d’être le repoussoir logique de nos héros loufoques. Cela l’humanise d’une manière qui lui donne un lien touchant avec Mariner lorsqu’elle parle de ses doutes et de ses inquiétudes, et avec le public lui-même, alors que nous pouvons enfin la voir déployer ses ailes et voir à quoi elle peut contribuer. Ponts inférieurs. Et ce que c’est, ce sont des histoires tout aussi convaincantes et intéressantes que n’importe laquelle des expériences vécues par nos quatre stars principales au cours des quatre dernières saisons.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.