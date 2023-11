Récapitulatif des Pens/Kings : Rust marque deux fois en prolongation pour mettre fin au road trip parfait de Pittsburgh

Avant-match

La blessure de Tristan Jarry lors du dernier match a eu des répercussions sur l’alignement. Magnus Hellberg obtient son premier départ en tant que Penguin et Joel Blomqvist s’habille pour son premier match dans la LNH en tant que remplaçant. Vinnie Hinostroza doit être sacrifié pour que cela fonctionne, donc Jeff Carter est de retour dans l’alignement après tout, là où il a remporté deux coupes Stanley.

Les Kings vont avec Pheonix Copley devant le filet dans la deuxième partie d’un match consécutif

Première période

Los Angeles commence fort mais Pittsburgh résiste à une tempête précoce et marque le premier but du match. Sidney Crosby reste chaud et prolonge sa séquence de points à sept matchs en sautant et en remportant une rondelle, en tournant autour du filet et en battant Copley au deuxième poteau sur un bouclage. 1-0 Pens, 7:11 après le début du match.

Pittsburgh obtient le premier avantage numérique du match lorsqu’Adrian Kempe frappe Evgeni Malkin après le coup de sifflet. Mais ce sont les Kings qui marquent juste avant l’expiration du délai. Hellberg ne parvient pas à gérer une rondelle rebondissante qui se dirige vers lui et Erik Karlsson (qui a joué les deux minutes complètes) ne fait pas pression sur Anze Kopitar et ne se retrouve pas dans la voie de passe pour que Carl Grundstrom puisse dépasser Hellberg. Jeu 1-1.

Les tirs vont de 12-8 aux Rois jusqu’à 20. D’une part, il est normal que ce soit un match 1-1 compte tenu du déroulement de la période. D’un autre côté, situationnellement, les Pens ont raté une belle occasion de porter leur avance à 2-0 en avantage numérique, puis ont laissé Los Angeles revenir dans le match.







Deuxième période

Tous les rois dès le début. Radim Zohorna va dans la surface, LA ne marque pas mais obtient neuf des 10 premiers tirs de la période. Hellberg a été mis à rude épreuve et a bien joué pour maintenir le match à égalité.

Les Pens ont une chance rare, le tir de Kris Letang est dévié par Jake Guentzel juste devant le filet mais il touche le poteau.

Cette occasion manquée revient mordre Pittsburgh, Mikey Anderson passe la rondelle à travers et dépasse Zohorna et Drew O’Connor, cède le relais à Kempe qui bat Hellberg avec un tir haut et dur. 2-1 LA presque exactement à mi-chemin de la période et du match.

Les Pens ont une autre rare chance, et c’est à nouveau Guentzel juste devant, mais il ne peut pas diriger la configuration de Karlsson.

Letang doit vaincre un roi devant le filet pour empêcher une chance de marquer et LA est de retour sur la ligne. Mais tout comme Los Angeles a fait avancer les choses en désavantage numérique, Lars Eller donne le coup de pouce à Pittsburgh et égalise le match grâce à un solide effort individuel. Jeu 2-2.

Étonnamment et contre toute attente, ce match est à égalité après 40 minutes. LA mène 14-5 aux tirs dans le deuxième et 25-12 au total. Les stylos tiennent bon, mais restent toujours dans le jeu.

Troisième période

La troisième glorieuse occasion de marquer a été le charme de Jake Guentzel, qui a marqué dès la première présence du troisième. Erik Karlsson a mené l’évasion et a fait une passe pour Crosby. Sid a fait une passe vintage de Sid à Guentzel pour qu’il l’insère. 3-2 Pens à seulement 37 secondes du cadre final.

Les Kings obtiennent leur troisième avantage numérique consécutif du match, mais Pittsburgh le tue.

LA égalise, ils se dirigent vers le filet et la rondelle rebondit sauvagement devant, entraînant Hellberg dans toutes sortes de directions. Kevin Fiala est capable de le suivre et de le remettre à la maison. Retour à égalité à 3-3.

Les arbitres infligent une pénalité à Los Angeles et le jeu de puissance de Pittsburgh obtient une autre grande chance de rétablir l’avance mais… Eh bien, ils n’ont pas accordé de but cette fois au moins, mais n’en ont pas marqué non plus avec le match. dans la balance.

Dans la dernière minute du règlement, les deux équipes ont la possibilité d’y mettre fin. Bryan Rust écrase le filet et tente d’en alimenter un, il ne va pas et ne revient pas dans l’autre sens. Kris Letang a dû bloquer un tir d’Anze Kopitar afin de préserver un point au classement pour Pittsburgh.

Au fil du temps

Noel Acciari remporte le premier tirage mais le perd.

L’ergothérapeute est plutôt patient, chaque équipe prenant son temps et se concentrant sur le maintien de la possession de la rondelle. Hellberg fait un gros arrêt sur Kempe, la rondelle part dans l’autre sens et Rust est là pour frapper son rebond.

Mais attendez le téléphone, après un examen automatique, Rust était hors-jeu à la ligne. Le jeu reprend avec 90 secondes à jouer, puis Rust marque simplement à nouveau, cette fois sur un tour en coup droit d’environ 15 secondes pour le deuxième but toujours rare en prolongation. Un seul compte, mais il compte pour amener Pittsburgh à un balayage de trois matchs contre les équipes californiennes.

Quelques idées

Les Pens n’avaient pas la vitesse, les passes ou le temps nécessaires pour avoir une couverture serrée et physique des hommes de Los Angeles. Là encore, les Kings ont une fiche de 6-0-2 dans leurs huit, donc peu de gens le font ces jours-ci.

Pittsburgh était prêt pour une bataille difficile quoi qu’il arrive dans ce match (sur la route, un adversaire vraiment de qualité, un gardien de troisième rang), mais il est difficile d’ignorer que face à 1-0, ils ont obtenu un avantage numérique et à la fin, l’autre l’équipe a marqué. Ils auraient pu mettre fin au drame plus tôt avec un PPG en fin de troisième période, mais ils n’y sont pas parvenus. Heureusement, cela ne les a pas brûlés, mais il reste encore beaucoup à comprendre à cet égard.

Heureusement, Eller, en désavantage numérique, a compensé la bataille globale des équipes spéciales. Curieusement, les deux équipes ont été plus efficaces en perdant un joueur qu’en en gagnant un. Allez comprendre.

Malgré tout le bien de Zohorna (et il a été très bon jusqu’à présent), ce fut une soirée difficile ce soir. A obtenu absolument fumé au milieu de la glace dans le premier, a écopé d’un penalty dans le deuxième et ne s’est pas vraiment couvert de gloire lors du jeu défensif pour le but des Kings plus tard dans la période.

On ne sait jamais ce que l’on va obtenir et on ne peut pas trop en demander à un gardien de troisième rang, mais étant donné que Hellberg a été réclamé trois fois la saison dernière au ballottage, il est un gardien de but 2B dans la ligue s’il y en a jamais eu un en tant que joueur marginal de la LNH. . Même si son équipe a été largement dominée au tir et dominée pendant la majeure partie de la compétition, Hellberg a tenu bon et a fait aussi bien qu’on pouvait s’y attendre. Jeu encourageant du grand gardien.

Le troisième but des Pens pourrait être le but par excellence des Penguins pour 2023-2024. Marcus Pettersson remporte tranquillement la rondelle et la fait remonter. Il n’obtient pas la gloire d’une passe décisive, mais il est tout de même important. Karlsson patine dans l’espace, pousse le jeu et parvient même à se diriger vers le filet pour permettre au but classique de passe de Crosby et de Guentzel de se produire. C’est ce que vous imaginez en ajoutant Erik Karlsson aux Pens.

Par coïncidence, Karlsson s’est fait remarquer en jouant plus de quarts de travail avec la première ligne, y compris en début de période. Habituellement, il s’agissait de la paire Graves-Letang, mais l’ajustement s’est avéré bénéfique. Les Pens les utilisent essentiellement comme paires 1A et 1B de toute façon, mais surtout étant donné le jeu saccadé/inefficace de Graves avec la rondelle, c’est probablement une bonne idée de le rafraîchir maintenant.

Acciari n’était que 3 sur 8 dans le cercle de mise en jeu, ce qui constitue un choix intéressant à éliminer pour le match nul d’ouverture en 3v3 OT. Et il l’a rapidement perdu proprement. Cela semblait être un peu trop réfléchi de la part de Sullivan. (Au fait, Crosby a remporté 65 % de 11 des 17 mises en jeu en temps réglementaire).

Je ne peux pas dire que je me souvienne d’un joueur marquant deux buts en prolongation à 15 secondes d’intervalle. Rust était définitivement hors-jeu lors du premier match, mais même si les Pens avaient célébré une victoire, ils se sont immédiatement remis au travail et Rust a simplement marqué à nouveau rapidement. Si les arbitres avaient trouvé un moyen d’effacer cela, il aurait probablement trouvé un moyen de marquer une troisième fois. Des trucs incroyables.

Ce sera la fin des matchs californiens de la saison, les Pens ont une fiche de 3-0-0 pour stabiliser leur saison. Ils sont maintenant de retour sur la côte Est et pressés pour un match à domicile contre Buffalo qui commence environ 41 heures après la fin de celui-ci.

