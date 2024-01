Récapitulatif des Mavericks contre les Suns Score final : 132-109

Les Mavericks de Dallas sont tombés face au Soleils de Phénix Mercredi soir, défaite à domicile 132-109. Devin Booker a incendié les Mavericks à hauteur de 46 points. Luka Doncic a mené un effort de but de Maverick avec 34.







Les Mavericks ont ouvert le match avec une signature de Grant Williams avec l’attaquant assiégé se connectant sur deux trois et un flotteur. Luka Doncic a trouvé Dereck Lively deux fois plus tôt pour des dunks à bascule et Dallas s’est retrouvé avec une solide avance de 17-9 vers la septième minute. Mais entre les lancers francs et trois revirements consécutifs de Derrick Jones Jr., les Suns ont réussi à revenir rapidement en deux. Après un temps mort des Suns, les deux équipes ont échangé plusieurs tirs à trois points. La défense et le tir épicés de Josh Green dans les dernières minutes ont contribué à donner à Dallas une avance de 34-25 après une période.

Quelques trois supplémentaires de Dallas pour ouvrir le deuxième ont poussé l’avance des Mavericks à deux chiffres au début du deuxième quart. La défense de Dallas était tout simplement inspirée, ce qui est peut-être le résultat du fait de ne manquer aucun trio. Jason Kidd a lancé ce que Mike Breen a appelé « le défi parfait » sur un flop de Jusif Nurkic, aboutissant à un lancer franc de Doncic (qu’il a, bien sûr, raté) près de la septième minute. Les Suns ne se sont pas couchés, cependant, réduisant l’avance à neuf après un lay-up et un lancer franc de Josh Okogie. Doncic est tombé amoureux de son propre tir, prenant plusieurs mauvais trois qu’il a ratés et les Suns sont remontés à un chiffre. Doncic a ensuite arrêté de soulever et a réalisé deux terribles revirements consécutifs et les Suns étaient à un point. Dallas a pris cette légère avance à la mi-temps, 58-57.

Parce que les Mavericks ne sont pas une équipe sérieuse, ils ont accordé un score de 8-0 (y compris le lancer franc technique que Doncic a donné aux Suns après une crise de colère à la mi-temps), ce qui a finalement forcé un temps mort de Jason Kidd. Les choses sont restées épicées entre les deux équipes, Williams étant expulsé après avoir contesté un non-appel alors qu’il jouait en défense. Jones Jr. en a également récupéré un, obtenant un technicien moqueur après un dunk où il a été projeté au sol. Les Suns ont pris une avance à deux chiffres sur plusieurs tirs à trois. Dallas est tout simplement décédé dans l’un des quarts les plus embarrassants de la saison. Dallas s’est retrouvé mené 100-78 après trois.

Le trois-balles est cependant le grand égaliseur de la NBA et avec Devin Booker et ses 38 points, les Mavericks ont travaillé ce qui était à un moment donné une avance de 28 points à 16, forçant un temps mort des Suns. Cependant, Dallas n’a pas pu maintenir son élan et les Mavericks n’en avaient tout simplement pas assez. Les Suns ont enterré les Mavericks, 132-109. C’est l’une des pires défaites de la saison et l’ambiance est horrible.

Quelque chose ne va pas en ce moment avec ces Dallas Mavericks

Dans l’ensemble, les Mavericks ont de nombreuses excuses intégrées. Ils ont eu beaucoup de blessures et de matchs manqués contre des joueurs clés. Ce manque de continuité est un grand défi, cela ne fait aucun doute.

Et pourtant, une fois le ballon lancé au sol, une équipe doit jouer avec ceux dont elle dispose. Ces trois dernières défaites ont été le genre de mauvaises choses qui amènent un fan (et potentiellement une équipe) à se demander ce que nous faisons ici. En fonction des préjugés personnels que vous apportez, vous avez probablement une plainte à déposer concernant cette perte et pourquoi elle s’est produite.

Si vous détestez Luka Doncic, vous devez vous demander pourquoi diable il a continué à forcer le problème à mettre fin à la première mi-temps, étant personnellement responsable d’une course difficile des Suns en raison de sa mauvaise sélection de tirs puis de sa mauvaise prise de décision. passe, complétant le tout par une faute technique ridicule où, et c’est important, tout ce dont il se plaignait ne valait pas la peine d’être surmonté. Plus tard dans le match, il a fait expulser un fan des Suns, un fan qui l’avait nargué pendant tout le match, mais le La goutte qui a fait déborder le vase a été une remarque sur la nécessité de monter sur le tapis roulant. J’ai honte pour Luka pour cet appel.

Si vous en avez assez de l’entraîneur-chef Jason Kidd, vous remettez ouvertement en question ce qu’il fait. Au cours du premier quart-temps susmentionné, il n’a pas demandé de temps mort, se promener les mains dans les poches. Au troisième quart, lorsque la course s’est poursuivie et que Grant Williams a récupéré sa deuxième technologie, ce qui a entraîné une éjection et que Jones Jr. a obtenu une technologie après avoir été renversé à la suite d’un dunk, a-t-il défendu ses joueurs ? A-t-il montré une quelconque émotion ? A-t-il dirigé ? Ou ressemblait-il à un employé avec une carte perforée, cherchant juste à en finir avec le travail de la journée ?

Si vous en avez assez de Grant Williams, comme moi, vous vous demandez probablement ce qu’il était censé apporter à cette équipe. Il a finalement eu une performance offensive décente, puis a eu un technicien stupide, enjambant et manquant de respect à Kevin Durant, a commis sa troisième faute quatre minutes après le début de la seconde, blessant l’offensive de Dallas, puis s’est fait expulser en arguant d’un non-appel après une tentative. charge. Mais continuez à publier des mèmes sur les réseaux sociaux, cela vous aidera. Au lieu de simplement jouer mieux, vous savez.

Bien sûr, ce ne sont que trois exemples tirés d’un même jeu. Il y a tellement plus et je dois déjà terminer cet article. J’ai maintenu la ligne selon laquelle être au-dessus de 0,500 comme le sont les Mavericks est une bonne chose parce que des temps difficiles allaient arriver. Mais franchement, j’en ai marre d’avoir l’impression de perdre mon temps à regarder une équipe qui se comporte comme si le basket était une corvée et non une joie. C’est du basket. C’est un jeu. Ça devrait être amusant.

Dallas a eu cette joie pendant la majeure partie de la première mi-temps, mais les tirs à chaud ne sont pas une voie durable vers le succès. Tous ces joueurs, tous les entraîneurs, même le front office et le gouverneur de l’équipe, doivent se regarder dans le miroir et se demander pourquoi ils font cela. Et si la réponse n’a pas quelque chose à voir avec le fait de faire preuve de fierté et de jouer du basket-ball dur et significatif nuit après nuit, alors il est peut-être temps de trouver un autre métier.

Je dis depuis des années que les attentes sont des voleuses de joie parce que c’est vrai. Mais je veux mieux. J’exige mieux de cette équipe. Il est temps de vérifier les tripes pour ces Mavericks. J’espère de tout mon cœur qu’ils répondront.

