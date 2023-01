Récapitulatif des éliminatoires de football universitaire: assistez à l’émission en direct de RJ Young après les matchs des demi-finales

Football collégial il y a 2 heures

La poussière sera bientôt retombée lors des matchs de demi-finale des éliminatoires de football universitaire de samedi, et le match pour le match de championnat national sera bientôt fixé.

Et RJ Young décomposera tout cela avec une édition spéciale en direct de son podcast, “The Number One College Football Show”, que les fans de football universitaire pourront suivre ici.

Dans l’épisode, qui débutera vers 23 h HE, Young décomposera les résultats du match du Fiesta Bowl entre le n ° 2 du Michigan et le n ° 3 du TCU, ainsi que la confrontation du Peach Bowl entre le n ° 1 de la Géorgie et le n ° 4. État de l’Ohio. Il attendra également avec impatience le match pour le titre, qui aura lieu le 9 janvier au SoFi Stadium de Los Angeles.

Alors revenez ici après l’action pour une analyse d’après-match en direct !

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’hôte du podcast “Le numéro un du football universitaire.” Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à “The RJ Young Show” sur YouTube.