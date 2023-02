Récapitulatif déballé de Samsung : Galaxy S23, Galaxy Book 3 Ultra et plus encore

Cette histoire fait partie Événement Samsungla collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur les produits Samsung les plus populaires.

Une collection de nouveaux téléphones et ordinateurs portables a fait ses débuts au semi-annuel de Samsung Déballé événement à San Francisco la semaine dernière. Samsung a lancé le rafraîchissement de sa gamme phare de téléphones Galaxy S – le Galaxie S23, S23 Plus et S23 Ultra. La société a également dévoilé son ordinateurs portables Galaxy Book Pro mis à niveaule Book 3 Pro et le Book 3 Pro 360, ainsi qu’un nouveau frère haut de gamme pour la famille, le Book 3 Ultra.

Parallèlement aux nouveaux produits, Samsung, Google et Qualcomm ont annoncé un partenariat pour développer une plateforme de réalité mixte. C’était lourd en mots mais léger en détails, cependant.

Vous pouvez également consulter notre blog en direct archivé de l’événement si vous avez plutôt envie de lire un play-by-play.



Téléphones Galaxy

Tous les nouveaux téléphones ont été mis à niveau vers la dernière génération de puces Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 “pour Galaxy” – une version personnalisée du processeur que les entreprises ont théoriquement optimisée pour des performances plus rapides, de meilleurs graphismes avec lancer de rayons et un traitement IA plus rapide.

La puce permet d’améliorer davantage les capacités de photographie informatique des téléphones, telles que des performances améliorées en basse lumière et un traitement plus intelligent pour les selfies. Cette caméra frontale a également été normalisée sur toute la gamme de produits, une augmentation de la résolution par rapport aux 10 mégapixels des S22 et S22 Plus, mais une baisse par rapport à la S22 Ultra 40 mégapixels. La vitesse améliorée permet également un enregistrement de 120 images par seconde en 1080p pour le ralenti, au lieu de 60 images par seconde, ce qui devrait produire de meilleurs résultats.

Samsung a également présenté synchronisation entre Adobe Photoshop Lightroom et les PC Samsung avec cette génération.

Lisa Eadicicco/Crumpe



Galaxy S23 Ultra

Étant donné que la conception reste relativement inchangée, la plus grande mise à jour (littéralement) du S23 Ultra haut de gamme est le nouvel appareil photo de 200 mégapixels utilisant le capteur Isocell HP2 – environ le double de la résolution de son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra. Ça peut aussi pixel bin en blocs de quatre ou 16 pixels pour des images plus petites avec une meilleure qualité tonale ou d’autres résolutions inférieures pour des tailles de fichier plus faciles à gérer.

Le nouveau capteur est également responsable des améliorations. Plus particulièrement, il a des puits plus grands dans les pixels pour pouvoir absorber plus de lumière, ce qui peut améliorer les photos et les vidéos à tous les niveaux.

D’autres améliorations de l’appareil photo incluent une meilleure stabilisation optique de l’image et la vidéo gagne en prise de vue à angle plus large et 8K à 30 ips (au lieu de 24 ips). Le logiciel de l’appareil photo de Samsung s’intègre également mieux à l’application native de l’appareil photo.

De nouvelles couleurs abondent : il est désormais disponible en noir, crème, vert et lavande. Samsung affirme également avoir augmenté l’utilisation de plastiques liés à l’océan et de déchets de préconsommation.

Le prix du téléphone commence à 1 200 $ (1 249 £, 1 949 AU $). Il est expédié le 17 février; les précommandes ont déjà commencé.

Galaxy S23 et S23 Plus

Les extérieurs du modèle de base et du modèle évolutif plus large sont en grande partie inchangés.

Les deux téléphones bénéficient d’un boost de 200 mAh pour la batterie, jusqu’à 3 900 mAh pour le S23 et 4 700 mAh pour le S23 Plus. Le Plus a une capacité de stockage d’entrée plus élevée, désormais de 256 Go.

Le Galaxy S23 commence à 800 $ (849 £, 1 349 AU $), tandis que le S23 Plus commence à 1 000 $ (1 049 £, 1 649 AU $). Vous pouvez les précommander maintenant et ils devraient être expédiés le 17 février.

Samsung



Galaxy Livre 3 Ultra



Sans graphiques discrets ni processeur haut de gamme, les modèles Pro de Samsung de ses ordinateurs portables ne se sentaient pas vraiment “pro”. Alors maintenant, il y a le nouveau Galaxy Book 3 Ultra, avec soit un Carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 ou 4070 et jusqu’à un processeur Core i9 de 13e génération pour au moins ajouter l’option aux offres de Samsung.

Les autres caractéristiques comprennent un écran OLED 16:10, 2 880 x 1 800 pixels qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz ; une webcam 1080p ; un système audio à quatre haut-parleurs ; et plus de ports que le Galaxy Book 2 Pro, avec un port USB-A et une sortie HDMI 2.0 rejoignant ses deux ports Thunderbolt USB-C, un emplacement pour carte microSD et une prise casque. Il est un peu plus lourd pour sa famille avec 16,5 mm d’épaisseur et 4 livres (1,8 kg).



La configuration Core i7 et RTX 4050 commence à 2 400 $ ; le modèle Core i9/RTX 4070 coûte 3 000 $. Les prix britanniques et australiens n’étaient pas immédiatement disponibles.

Galaxy Book 3 Pro et Pro 360

Les écrans 16 pouces, 16:10 et les configurations de caméra, audio et de port améliorées sont également disponibles sur les modèles à clapet et deux en un en aval. Le Galaxy Book 3 Pro est 4 mm plus fin et environ 8 onces plus léger que l’Ultra. Il est également disponible dans un modèle de 14 pouces qui pèse 2,6 livres (1,2 kilogramme).

Le Galaxy Book 3 Pro 360 deux-en-un de 16 pouces est livré avec l’un des excellents S Pens de Samsung, et c’est également le seul modèle à être livré avec le sans fil 5G en option.

Les ordinateurs portables Samsung Galaxy Book 3 Ultra et Pro et Pro 360 sont disponibles en précommande dès maintenant sur le site de Samsung et les modèles Pro devraient commencer à être expédiés le 17 février.