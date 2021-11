Récapitulatif de « Yellowstone »: Kayce quitte le ranch et Jamie est stupéfait par un nouveau secret

John a mis Jamie à l’épreuve et Kayce a pris une grande décision pour sa famille lors de l’épisode du 21 novembre de « Yellowstone ». Dans les derniers instants, Jamie a été choqué par sa dernière découverte.

L’épisode du 21 novembre de Yellowstone commence avec Jimmy en route pour le Texas avec Travis. Lors d’un de leurs arrêts au stand, il commence à écrire une lettre à Mia, mais il s’arrête. Il renvoie les chèques à Yellowstone et part pour le reste du voyage.

Kayce et John commencent la journée en se dirigeant vers le Rocher, l’endroit où le père de John est mort, où il a proposé à Evelyn et où il a enterré sa bague après sa mort. John montre à Kayce le dossier de l’homme, Riggins, qui a été engagé pour les tuer. Il ne sait toujours pas qui a engagé Riggins, et c’est là qu’intervient Jamie.

John demande à Kayce de tendre la main à Jamie

John demande à Kayce d’aller voir Jamie pour obtenir les dossiers de la prison de Riggins. Si Jamie cale ou résiste, John aura sa réponse sur l’implication possible de Jamie. « Je ne pense tout simplement pas que Jamie pourrait jamais le faire, papa », dit Kayce à John. Kayce ne pense pas que Beth ait raison à propos de celui-ci. Il se demande pourquoi John ne peut pas simplement s’asseoir avec Jamie. John veut connaître la vérité avant de faire ça.

John profite de cette occasion pour poser des questions sur Monica et Tate. Ils n’ont pas été vus depuis des semaines. John conseille à Kayce de travailler sur cette situation. Sinon, Kayce va les perdre. « Je pense que je les ai déjà perdus, papa », admet Jamie.

Pendant ce temps, Jamie s’empare de tout le terrain qu’il vient d’acheter. Son père s’assoit et regarde fièrement. Jamie dit à Garrett qu’il lui a donné la force de sortir seul. Garrett répond que Jamie a toujours eu la force. Il avait juste besoin d’encouragements.

Beth rencontre Caroline, qui n’hésite pas à affronter Beth. « Je vais te déchirer en morceaux », prévient Caroline. Elle fait allusion à une éventuelle enquête de la SEC sur Beth. Mais Caroline joue le long jeu. Elle demande à Beth de venir travailler pour elle. Si c’est le cas, Caroline dit qu’elle aidera Beth à garder le ranch entre les mains de Dutton.

Caroline est déterminée à avoir une ville de destination dans chaque vallée du Montana. Elle demande à Beth de nommer son prix. Beth lui dit qu’elle veut le morceau de Caroline de Schwartz & Meyer. Beth veut mettre Bob en faillite puis le virer. « Je veux que ses petits-enfants reçoivent de l’aide sociale », dit Beth. C’est le prix de Beth, et Caroline n’y va pas tout de suite. Après le départ de Beth, Caroline dit: « Derrière chaque étape de l’histoire humaine se cache un monstre, et c’est notre monstre. »

Jamie aide John et Kayce

Kayce va voir Jamie, et il est clair qu’il n’y a pas un peu d’hostilité intense entre ces deux-là. Cependant, Kayce se demande pourquoi Jamie n’est jamais venu ou n’a jamais appelé après les attaques. « Je n’ai pas encore arrêté de me battre pour cette famille », a déclaré Jamie à Kayce. C’est lui qui a mis en place une protection policière à l’hôpital pour John et empêché une enquête sur les meurtres au ranch. Jamie est la raison pour laquelle personne n’est en prison. Il dit qu’il ne pouvait pas s’arrêter ou appeler parce que ce serait de la collusion, et aussi à cause de Beth. « Il me déteste à cause d’elle », dit Jamie à Kayce à propos de John et Beth.

Kayce sort le dossier de l’homme qui a organisé le coup sur la famille. Il dit à Jamie que John veut en savoir plus sur Riggins et peut-être l’interviewer. Au départ, Kayce propose de le faire, mais Jamie insiste sur le fait que cela doit être conforme au livre. Kayce dit que John veut que Jamie fasse ça.

« Il veut que je le fasse ? » demande Jamie. Il y a un bref regard sur le visage de Jamie qui prouve qu’il aspire toujours à l’approbation de John. Kayce répond : « Oui. Seules les personnes en qui vous pouvez avoir confiance sont la famille. Jamie lui dit: « Bien sûr que je le ferai. » Alors que Kayce part, il dit à Jamie qu’il l’aime. Jamie répond avec les mêmes mots. Lorsque Kayce fait son rapport, il dit à John que Jamie n’a pas hésité à aider.

Kayce quitte le ranch

Kayce a encore un travail à faire, et c’est parler avec Monica. Il lui demande si elle le déteste vraiment. « Si je te détestais, je serais parti », dit Monica. Kayce sait que Tate et Monica ne s’amélioreront jamais en restant dans ce ranch. Il leur propose de déménager avec eux chez son père pendant un certain temps. L’humeur de Monica change instantanément. Elle le serre dans ses bras et commence immédiatement à faire ses valises.

Kayce dit à John qu’il sera de retour dans quelques jours et que ce n’est pas permanent. Il fait juste ce qui est le mieux pour sa famille en ce moment. John a l’air incroyablement triste alors que Kayce quitte le ranch.

Les tensions sur le ranch atteignent un point d’ébullition lorsque Lloyd et Walker se disputent un dîner désagréable. Rip parle à Carter dans les écuries quand il entend des cris venant du dortoir. Quand Rip entre, tout le monde a l’air terrifié. Rip frappe Lloyd si fort et le jette à travers la table. Il dit à Walker qu’il n’y a pas de combats dans ce ranch. S’il veut se battre, il peut combattre Rip toute la journée.

Beth s’assoit avec son père et lui parle de l’offre d’emploi de Caroline Market Equities. Elle superviserait tous les projets de développement dans le Montana. Beth admet qu’elle a fait à Caroline une offre qu’elle ne peut pas accepter, mais elle n’exclut pas le concert même si c’est la société contre laquelle John se bat.

Beth promet à son père que sa loyauté est la seule chose qu’il n’aura jamais à remettre en question. Il lui dit de faire ce qu’elle pense être le mieux. John révèle que Kayce a quitté le ranch avec Monica et Tate. Il se demande pourquoi ses enfants doivent partir pour trouver le bonheur. « Parce qu’il n’y a pas de paix dans cet endroit, papa », dit Beth.

Elle peut dire que son père est très déçu de tout cela. « Vous savez de quoi vous avez besoin ? » elle demande. « Tu as besoin d’une chatte. » John refuse immédiatement, mais Beth dit qu’elle va travailler pour lui trouver une petite amie.

Rip reprend là où il s’était arrêté avec Carter. Les mots de Rip sont durs, mais ils sont honnêtes. Il dit que Carter n’a pas d’avenir au-delà de cet endroit, et Carter va perdre sa dernière chance s’il ne regagne pas la confiance de Beth.

Jamie fait une découverte sur son père

Jimmy et Travis sont presque au Texas, et Travis décide de donner quelques conseils à Jimmy. Un conseil est que Jimmy doit surmonter sa peur des chevaux. S’il ne le fait pas, il ne survivra pas aux Quatre Six. « Quand les Six en auront fini avec vous, vous passerez le reste de votre vie à cheval ou vous ne monterez jamais sur un autre », dit Travis. Ils arrivent au Texas et Travis dépose Jimmy au Four Sixes pour commencer le prochain chapitre de sa vie.

Rip et Beth passent un moment au lit au petit matin. Rip admet qu’il ne sait pas quand est son véritable anniversaire. Beth décide alors et là que l’anniversaire de Rip sera le 28 septembre.

Jamie met la main sur les dossiers de la prison de Riggins. Il commence à parcourir les dossiers et tombe sur quelque chose qui le terrassa. L’un des compagnons de cellule de Riggins était Garrett Randall, le père biologique de Jamie !