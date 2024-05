Récapitulatif de « The Jinx : Part 2 », épisode 6 : « Il faut un village »

La malédiction Il faut un village Saison 2

Épisode 6 Note de l’éditeur



4 étoiles



**** Photo : HBO

« Y a-t-il eu un crime que Bob aurait pu commettre et qui vous aurait suffisamment offensé pour vous inciter à le quitter ? »

Cela ressemble à une question rhétorique, du genre à susciter une objection rapide et soutenue dans une salle d’audience. Mais lorsqu’un avocat représentant la famille McCormack le pose à Debrah Charatan, la seconde épouse de Robert Durst et héritière de sa succession, lors d’une déposition, c’est tout à fait légitime, ce qui entraîne une réponse tout aussi étonnante de Charatan : « Je ne sais pas ». À ce moment-là, alors que Durst est mort et que les McCormack demandent réparation dans le cadre d’une poursuite pour mort injustifiée contre la succession de Durst, Charatan reconnaît à contrecœur qu’elle « accepte » le verdict du jury selon lequel son défunt mari a tué Susan Berman, et elle sait sûrement qu’il a tué. Kathie McCormack également, et que son argument de « légitime défense » dans l’affaire Morris Black est inutile. Une réponse vraiment honnête serait « non », elle ne l’aurait quitté sous aucun prétexte, mais « je ne sais pas » est l’essentiel du chemin à parcourir.

Cette deuxième saison de La malédiction n’aurait jamais eu le pop du premier, lorsque Durst a été persuadé de participer activement à sa propre disparition télévisée à l’échelle nationale. Ce genre de drame ne pourrait pas être reproduit. Pourtant, après un premier épisode qui semblait motivé autant par la vanité d’Andrew Jarecki que par un objectif perceptible, la saison s’est avérée être plus qu’un simple post-scriptum. Ce superbe épisode final montre clairement que la saison deux ne concerne pas tant Robert Durst que les personnes qui ont permis sa psychopathie pendant des décennies et une culture qui fait plaisir aux riches et aux puissants. « It Takes a Village » est un titre tout à fait piquant pour l’épisode et un bon résumé de la saison dans son ensemble. Pas une seule personne dans la sphère de Durst ne semblait croire qu’il était innocent, et pourtant il était libre pendant une si grande partie de sa vie que même sa seule conviction n’était pas suffisamment établie pour survivre à sa mort.

Cependant, au cours des quelques mois qui ont suivi le procès de Susan Berman, Durst a pu constater les limites de la « loyauté » de ses partisans. Après l’audience de détermination de la peine, Charles Bagli déclare : « Bob est un peu seul. Ses amis savaient qu’ils s’étaient déjà mis en danger, alors il se retrouvait seul à ce moment-là. Mais Bagli ne semble avoir ici que partiellement raison. Durst était seul, mais l’inquiétude de ses amis ne semblait pas tant être un danger juridique qu’un divorce soudain avec son argent. C’est rarement la personnalité gagnante de Durst qui lui a valu le soutien, mais sa capacité à rédiger des chèques à partir d’un compte bancaire à neuf chiffres, que ce soit pour la nouvelle voiture de Stewart Altman (« Je pense que Stewart veut la Lexus bon marché », assure Charatan à Durst) ou pour relancer l’activité immobilière de sa femme. Une fois l’argent épuisé, il ne reste plus qu’un vieux démon desséché qui a définitivement tué trois personnes. Les heures de visite étaient terminées.

Bien qu’il y ait des apparitions significatives dans tout le monde de Durst, y compris des membres de la famille immédiate, la principale cible de l’examen est Charatan, qui a hérité de la succession de Durst et a activement tenté de protéger des dizaines de millions de personnes contre l’exposition au procès des McCormack. Alors que Jarecki coupe des extraits du tempérament de Charatan, qui est tout aussi honteux et éhonté qu’on pourrait s’y attendre, il explique comment elle est devenue partie intégrante de la vie de Durst et ce qu’impliquait réellement la nature de sa « loyauté ». Comme le raconte Bagli, Charatan a rencontré Durst lors d’un événement caritatif en 1987, à une époque difficile, alors qu’elle divorçait et que son entreprise immobilière entièrement féminine était en pleine tourmente. Cette tourmente, comme le souligne l’ancienne employée Jennifer Cherney, était que Charatan avait décidé de cesser de payer des commissions à ses agents, puis avait déposé son bilan après que ceux-ci eurent intenté des poursuites contre l’entreprise.

La romance entre Charatan et Durst était aussi transactionnelle que possible : elle voulait avoir accès à son argent et il avait besoin de quelqu’un pour garder ses secrets. Après que les deux hommes aient finalement décidé de se marier le 11 décembre 2000, note la journaliste Lisa DePaulo, Durst a acheté la prochaine fois un aller simple pour la Californie pour tuer Susan Berman, qui avait été sa précédente confidente. Le pari étonnant que Charatan semble avoir pris est que Durst ne la tuerait pas non plus, s’il soupçonnait un jour qu’elle ne le soutenait plus. Comme Cherney plaisante à propos de leur syndicat : « Quelqu’un vous dit : ‘Hé, je connais ce type formidable. Vous pouvez hériter de centaines de millions de dollars. Il n’y a qu’une petite chose : sa première femme a disparu et ils pensent qu’il l’a peut-être tuée. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui diraient : « Eh, ça ne me dérange pas ». Répars moi.' »

L’une des révélations les plus drôles de l’épisode de la semaine dernière est d’apprendre que les propres avocats de Durst n’ont même pas pris la peine de partager le verdict avec lui avant de quitter la ville avec les 12 millions de dollars qu’il leur a payés pour monter une défense médiocre. Jarecki révèle que la stratégie de Charatan consistant à prendre l’argent et à s’enfuir était plus méthodique, avec une grande partie de l’argent de Durst soit cachée dans une fiducie, soit immobilisée dans sa nouvelle société immobilière, BCB Properties, qu’elle utilisait pour racheter. les immeubles et les petits immeubles, chassent les locataires et vendent de gros profits dans des quartiers désormais embourgeoisés. Juste un comportement d’agent immobilier dégueulasse de rigueur, qui n’est pas du tout indigne de quelqu’un comme Charatan.

Le véritable point culminant de cet épisode, cependant, est une visite en prison entre Durst et Charatan au sujet des factures juridiques qu’elle n’a pas bien voulu payer. Durst semble avoir toléré le fait que Charatan vivait avec un autre homme depuis 15 ans, mais au minimum, il s’attendait à ce qu’elle l’aide à se sortir une fois de plus des ennuis. Mais dans cet échange incroyable, il semble prendre conscience du monstre qu’il a épousé :

« On a l’impression que vous ne voulez pas dépenser d’argent pour ma défense juridique, car cela diminuerait le montant de la fiducie et vous hériteriez de moins. C’est ainsi que vous êtes perçu. « Qui me perçoit de cette façon ? » « Moi. »

C’est une fin juste pour Durst, mais La malédiction se transforme en une redoutable mise en accusation d’une classe d’élite qui fermera les yeux lorsque cela lui sera bénéfique. Même si Robert Durst est décrit comme le mouton noir de la famille Durst, aucun de ses frères et sœurs ne se couvre de gloire ici non plus, n’ayant rien fait pour intervenir dans son mariage abusif et fatal avec Kathie ou pour tendre la main aux McCormack après. leur fille a disparu. Ils arrivent à la déposition après 40 ans passés à faire comme si de rien n’était, chacun semblant ennuyé d’avoir pris la peine de comparaître.

Comment vivent-ils avec eux-mêmes ? C’est une question que nous, en tant que téléspectateurs et personnes de conscience, pourrions nous poser, mais Jarecki suggère, en fin de compte, que cela ne les dérange pas du tout. Debrah Lee Charatan possède une propriété en bord de mer et des dizaines de millions de dollars dans la confiance de Durst qu’elle a soigneusement soustraite à toute responsabilité. Elle a aussi de l’argent pour sa protection maintenant. Le genre de personne prête à garder les secrets d’un tueur contre de l’argent n’est pas le genre de personne qui va perdre le sommeil à cause de cela. Elle est aussi tranquille que ces douces brises océaniques.

• Après avoir semblé être l’avocat le plus intelligent du monde pour avoir libéré Durst après avoir tué et démembré son voisin, Dick DeGuerin quitte cette saison de La malédiction une honte amère. Son dernier échange avec Jarecki est un refus irritable de dire quoi que ce soit sur Charatan.

• Durst voir sa condamnation annulée par la loi californienne parce qu’il est décédé avant son premier appel est un symbolisme incroyable. Il s’en est sorti !

• L’âge de Jim McCormack alors qu’il continue de se battre pour le compte de sa sœur est l’un des aspects les plus déchirants de la saison. Il est remarquablement froid que les McCormack ne reçoivent rien des Durst, pas même de simples condoléances, et ils ne reçoivent aucun soulagement du système non plus.

• Parmi les frères et sœurs, seul Tom Durst se montre un peu sympathique, rappelant que son frère aîné Bob « essayait de me tuer dès le jour de mon arrivée ». Il veut dire cela littéralement.

• Il y a une particularité étrange à propos de Durst qui se présente à une réunion d’affaires familiale après la disparition de sa première femme avec des « bottes boueuses ». Cela semble trop ridicule pour être vrai, mais la preuve qu’il a passé des appels téléphoniques près des Pine Barrens, un endroit si connu pour ses corps disparus qu’il a été présenté dans l’épisode le plus célèbre de Les Sopranosc’est terriblement accablant.