Matt James est entré dans l’histoire lundi soir en tant que première star noire de « The Bachelor » d’ABC dans une nuit de nouveaux décors, de premiers baisers et de premières impressions sauvages.

Si vous ne reconnaissez pas Matt, vous n’êtes pas seul. Contrairement à la plupart des candidats de « Bachelorette » devenus « Bachelors », il n’a jamais joué dans la franchise, même s’il dit qu’il était une fois prêt à suivre cette voie. Mais il est le meilleur ami avec le favori des fans de « Bachelorette » Tyler Cameron, qui est arrivé deuxième derrière le chanteur / compositeur Jed Wyatt dans la saison de Hannah Brown (un bouleversement que nous n’avons toujours pas pardonné).

Pourtant, l’animateur Chris Harrison a déclaré aux téléspectateurs que James devait être «The Bachelor» malgré son inexpérience dans le monde de la télé-réalité.

Originaire de Caroline du Nord et ancien joueur de football de Wake Forest, âgé de 29 ans, Matt travaille maintenant comme courtier immobilier commercial à New York, où il passe son temps libre à travailler avec des enfants de zones à faible revenu. De combien plus convaincant avez-vous besoin?

Les téléspectateurs rencontrent Matt au deuxième emplacement de la saison de quarantaine de la franchise: le Nemacolin Resort à Farmington, en Pennsylvanie. Nous ne nous plaignons pas de la vue. Le complexe est également agréable à regarder.

Pourquoi la pression de « The Bachelor » a empêché Matt de dormir la nuit

Avant que Matt puisse rencontrer ses (nombre record de) 32 concurrents, il y a quelques conversations à avoir. Il n’a jamais été à la télé ou amoureux auparavant! Beaucoup à traiter en premier.

Après avoir partagé comment grandir le fils d’une mère blanche et d’un père noir dans une maison monoparentale a façonné son point de vue sur l’amour, Matt s’assoit avec sa mère pour réfléchir à sa vie amoureuse. L’imprévisibilité de 2020 lui a appris qu’il n’existe pas d’histoire d’amour parfaite.

Il saute ensuite dans une limousine pour rencontrer Harrison devant la station, mais il doit avoir une autre conversation avant que nous ne lancions le bal. S’asseyant à l’intérieur, Matt parle des pressions qu’il ressent pour être parfait en tant que premier Black Bachelor de la franchise.

«C’est difficile, parce que vous avez des gens qui ont certaines opinions – des vues de la vieille école – sur ce à quoi ressemble une relation et à quoi ressemble l’amour», dit-il. « Et vous avez des gens qui vous encouragent à trouver l’amour, et puis vous avez des gens qui vous encouragent à vous retrouver avec une personne en particulier … d’une race spécifique. C’est quelque chose qui m’a tenu à Je ne veux pas faire chier les Noirs, je ne veux pas faire chier les Blancs, mais je suis tous les deux. »

Aperçu:‘The Bachelor’ Matt James, l’animateur Chris Harrison parle du casting révolutionnaire du premier célibataire noir

Matt précise que ses expériences sur «The Bachelor» ne sont que cela: les siennes. Il n’a pas besoin de ressentir le poids de représenter un groupe entier de personnes. Il n’a pas non plus besoin de sentir que la séparation de ses parents signifie qu’il est incapable d’aimer.

Camionnettes et jouets sexuels: les concurrents adoptent des approches sauvages pour attirer l’attention de Matt

Matt trouvera-t-il sa future épouse parmi ce groupe diversifié de femmes?

Il y a Kristin, une avocate de 27 ans qui note dans son intro qu’elle est fan d’une «bonne chanson de Cardi B, Megan Thee Stallion». Laissez-la dire «WAP», ABC! Magi, 32 ans, a quitté l’Éthiopie aux États-Unis il y a neuf ans pour obtenir son doctorat en pharmacie. (Est-elle la candidate la plus éduquée que la franchise ait jamais vue?) Sarah, une journaliste de 24 ans, a déménagé chez elle pour s’occuper de son père, atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig .

Bri, 24 ans, est le premier à sortir de la limousine, gardant les choses simples en disant à Matt qu’elle a entendu tant de bonnes choses à son sujet et qu’elle est ravie de le connaître. Elle est suivie par un tas d’autres femmes qui font de courtes et douces présentations. Abigail, la première candidate sourde de l’histoire de la franchise, révèle ses implants cochléaires à Matt, qui promet d’énoncer clairement pour elle.

Certains empruntent la voie créative: Khaylah, une camarade de Caroline du Nord de 28 ans, arrive dans une camionnette pour rappeler à Matt sa maison. Alicia, une ballerine de 24 ans, danse sur la pointe de la limousine à Matt en robe de bal pleine (ne nous dérange pas que nous regardions cela dans nos sweats depuis le canapé). Alana, 26 ans, inspire un moment spaghetti «La Dame et le clochard» pour le premier baiser de la saison.

Les gestes audacieux ne font que s’intensifier. Katie, 29 ans, directrice du marketing de la banque, dit à Matt qu’elle lui a apporté quelque chose qui lui a permis de passer la quarantaine, en brandissant un jouet sexuel violet. Kaili, une hôtesse de 26 ans, arrive en lingerie et peignoir et demande à Matt de choisir sa robe parmi deux options. Victoria, une « reine » autoproclamée, est la dernière à arriver, portée sur un trône. Elle porte une couronne et une attitude majeure et est sur le point d’être la parfaite méchante « célibataire ».

« Ce sont des idiots »: la reine Victoria promet un règne en désordre

À l’intérieur, les femmes commencent à se mêler, émerveillées de la chaleur de Matt en personne et repoussant la concurrence. Victoria se présente comme «Victoria, comme la reine» à Magi, dont l’expression du visage ne peut être interprétée que comme un «Yiiiiikes!» Très poli!

Matt décide de commencer la nuit par une prière au lieu du toast habituel. Il espère avoir du courage et s’engage à être vulnérable.

Les femmes aiment la façon dont il lance les choses, bien que Matt révèle à Sarah qu’il craignait que ses nerfs le fassent passer pour un robot.

Mari lui donne une jolie carte d’embarquement réservée jusqu’à ce qu’ils puissent réellement voyager quelque part et décrit comment ses grands-parents à Porto Rico se débrouillent après les récents tremblements de terre, jusqu’à ce qu’une tape intempestive sur l’épaule de Katie coupe les choses. Parlez de buzzkill.

Victoria et Matt ont une étrange conversation sur les tuyaux d’incendie, mais cela ne suffit pas et elle décide plus tard qu’elle a besoin de plus de temps avec le baccalauréat. Pendant ce temps, d’autres femmes craignent de ne pas avoir de temps avec lui, ce qui, selon la reine, est parce qu’elles ne sont pas assez audacieuses.

« Je ne me sens pas mal d’aller voir Matt deux fois parce que ce sont des idiots, de toute façon. Ce n’est pas de ma faute », dit-elle dans un moment « laissez-les manger du gâteau ».

Et la première impression de rose va à …

Katie dit qu’elle s’attend à avoir la première impression de Matt. Victoria pense également qu’elle est une évidence.

Mais finalement, la rose revient à Abigail, après leur conversation douce et vulnérable sur son enfance, et elle attrape le premier et unique baiser du cocktail.

Huit disent au revoir à la première cérémonie des roses

Avec Abigail, les femmes qui reçoivent des roses sont Bri, Rachael, Chelsea, Sarah, MJ, Serena P., Khaylah, Kristin, Kit, Magi, Pieper, Mari, Ileana, Jessenia, Kaili, Marylynn, Serena C., Lauren, Sydney, Alana, Katie, Anna et Victoria.

Cela signifie que Matt dit au revoir à huit candidats: Alicia, Amber, Carolyn, Cassandra, Corrinne, Emani, Kimberly et Saneh.

Matt n’est plus une recrue de télé-réalité, mais le teaser indique qu’il y a beaucoup de premières – dates, larmes et combats – à venir, ainsi que de nouveaux concurrents et un visage familier.

