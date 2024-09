Récapitulatif de « Slow Horses », saison 4, épisode 3

Chevaux lents Un sou pour vos pensées Saison 4

Épisode 3 Évaluation de l’éditeur



4 étoiles



**** Photo : Apple TV

Pour ne pas mettre un pouce sur la balance du délicieux Brian Grubb Chevaux lents « Incompétence Index », mais l’argument en faveur de Marcus comme le Joe le plus incompétent de Slough House a été considérablement renforcé cette saison, car son addiction au jeu en dehors du travail et son entêtement au travail se sont conjugués. Il est un acteur relativement mineur dans l’émission par rapport à Lamb, River, Taverner et même Standish, mais l’efficacité époustouflante de ses erreurs cette semaine a été l’un des fils conducteurs les plus divertissants d’un épisode plein de confiance. Il viendra un moment où Marcus et les autres chevaux lents devront trébucher pour obtenir un certain succès sur le terrain, mais ils sont maintenant à un point où ils peuvent faire des erreurs, et il en profite pleinement.

Considérez son parcours dans « Penny For Your Thoughts » : la semaine dernière, nous avons appris qu’il avait renoncé à son problème de jeu, malgré sa protestation étrange auprès de Shirley selon laquelle une rechute faisait partie du processus. Après avoir subi des pertes de plusieurs dizaines de milliers de livres, Marcus met en œuvre un plan visant à vendre des armes à un acheteur du marché noir afin de transformer l’argent en un pari « sûr » qui le rendra à nouveau entier. Nous n’avons pas entendu de détails sur ce qu’est ce « pari sûr », mais nous pouvons supposer qu’il est tout sauf certain en raison du triste bilan des choses sûres. Mais la première phase du plan de Marcus est une épreuve humiliante qui le place dans la cachette remplie d’armes d’un ancien danseur de salon devenu trafiquant d’armes qui l’évalue aussi rapidement qu’il l’arnaque. Parlant presque exclusivement en métaphores de danse, le croupier se vante de pouvoir « sentir le danger et danser autour de lui », mais il n’est pas intimidé par Marcus, qui essaie de le convaincre de renoncer à une offre de 3 000 livres et ne parvient pas à obtenir un sou de plus (« Excellente négociation », plaisante le croupier).

Le timing de l’accord de Marcus le place dans une position idéale pour aider Shirley et l’équipe à aider Sam Chapman, un ancien agent du MI5 ayant des liens avec David Cartwright et les méchants de Lavande, à se défouler. Ce n’est pas entièrement la faute de Marcus s’ils ratent la mission, étant donné que Shirley regarde bouche bée le poursuivant de Sam pendant assez longtemps pour se faire remarquer. Mais Marcus hurle après Shirley lorsqu’il l’aperçoit sur le marché et fait définitivement exploser leur couverture, ce qui fait que Marcus se fait mettre en échec par une raclée à travers la vitrine d’un magasin. Ils n’ont guère plus de chance lorsqu’ils finissent par coincer le méchant dans une mêlée à trois contre un, qui ne se termine en leur faveur que lorsque Lamb réquisitionne un taxi et renverse simplement l’homme. (Et pourtant, aucune arrestation n’est faite.)

Pendant ce temps, River a réussi à convaincre l’inspecteur Clouseau de découvrir ce qui se passe, ce qui justifie rétroactivement sa décision de se diriger directement vers la fosse aux lions de Lavande, en France. River a été sauvé, dans un sens, par un coup à l’arrière de la tête, ce qui l’a éloigné des griffes de Frank Harkness, joué par Hugo Weaving, et de celles de Natasha (Coralie Audret), qui est impatiente de savoir ce qui l’a amené en ville. La mauvaise nouvelle pour River ? Il s’avère qu’il a tiré dans le visage du fils de Natasha. La meilleure nouvelle ? Natasha rejette la faute sur le père du jeune homme, Harkness, qui avait amené son fils dans son écurie de mercenaires aux Arbres. Parmi les autres membres de l’escouade de Harkness se trouve « Robert Winters », le principal suspect des Westacres et ancienne identité de couverture du MI5.

L’escouade de mercenaires de Harkness, composée de fils de mères différentes ayant subi un lavage de cerveau, rappelle l’intrigue secondaire de Christopher Eccleston à la fin du film de zombies 28 jours plus tardDans ce film, Eccleston incarne le chef militariste d’un complexe de Manchester qui a créé un refuge contre les hordes de zombies qui dominent l’Angleterre, mais la sécurité et les ressources du site présentent un problème majeur. Pour recréer la civilisation et renforcer son propre pouvoir, il a l’intention de réduire les femmes survivantes en esclavage sexuel. On ne sait pas encore quelles sont les intentions de Harkness, mais des jeunes hommes comme le fils de Natasha sont élevés sous sa surveillance depuis longtemps, et ses connexions au MI5 font de lui une menace sérieuse.

Ils le mettent également dans l’embarras, ce qui nous ramène à la lutte de pouvoir au sommet du parc, où Claude, le cheval le plus lent d’une écurie de premier ordre, a choisi de mener une bataille secrète avec Taverner sur la question de l’identité de Winters. Toujours sous le coup de la manipulation de Taverner pour enterrer une enquête sur le lien entre le MI5 et Winters, Claude charge Giti, la même femme qui a signalé l’identité de Winters à Taverner, de fouiller dans les archives à la recherche d’autres « corps froids » qui pourraient être exploités sur le terrain. Cela va sans doute très mal se terminer pour Claude, mais le potentiel d’une confrontation humiliante entre le premier bureau et le deuxième bureau est désormais délicieusement élevé.

Ensuite, il y a David Cartwright, qui est de nouveau dans le vent après avoir été caché dans l’appartement de Standish. Lamb fait des efforts amusants pour empêcher Flyte de l’atteindre, provoquant une arrestation pour obstruction à l’enquête, mais nous avons une fois de plus des raisons de nous demander dans quelle mesure la démence de David est réelle et dans quelle mesure il sait exactement sur quels boutons appuyer. Sa désorientation sous les soins de Standish semble légitime au début de l’épisode lorsqu’il insiste une fois de plus sur le fait qu’il a tué son petit-fils et semble croire que Charles Partner, l’ancien patron de Standish, est toujours en charge du First Desk. (Elle le trompe astucieusement pour qu’il n’appelle pas le First Desk parce que Charles serait en train de « lire des câbles de Berlin » à cette heure de la journée.) Et pourtant, David est profondément connecté à ce qui se passe à Lavande, et il a été parfaitement lucide sur ce qui compte le plus. Alors que nous nous dirigeons vers la deuxième moitié de la saison, la relation entre ses actions passées et le brouillard actuel va sûrement devenir claire.

• Un épisode humiliant pour Roddy, qui dit à Lamb avec suffisance que « la merde monte au sommet de ce bureau, et l’or en bas », avant que Lamb ne lui révèle que quelqu’un avec des chaussures au-dessus de son salaire est passé devant lui à l’étage sans qu’il ne s’en aperçoive. Plus tard, Flyte répond à sa tentative maladroite de flirt (« Où as-tu mis tes ailes ? ») en le menottant à sa machine de musculation.

• Une alchimie agréable et piquante se développe entre Lamb et Flyte, qui n’est ni aussi stupide ni aussi stupide que son prédécesseur. « Je préfère ne prendre aucun risque avec un homme qui a l’air de tripoter les gens dans les bus », lui dit-elle avant de choisir de le menotter pour obstruction.

• « Aller au parc, c’est comme être dans un IKEA. On ne peut pas sortir de ce putain d’endroit. »

• Molly des archives n’a aucun respect pour la hiérarchie Premier Bureau/Second Bureau. C’est Taverner qui est responsable pour elle.

• JK n’a pas encore beaucoup parlé, mais c’est un maniaque absolu, tenant un couteau contre la gorge de Shirley au-dessus des menottes de Roddy. Il prétend trouver « perturbant » de voir Roddy dans cette position parce qu’il a été menotté contre sa volonté pendant 72 heures.

• Le chien d’attaque qui a failli attraper River sur son cyclomoteur réquisitionné de mauvaise qualité rappelle Josh Brolin fuyant le chien nageur dans Il n’y a pas de pays pour les vieux.