Après six épisodes de folie croissante, « Valley of the Dolls » offre à ses personnages un répit bien mérité. Il n’y a pas de coups de feu ni de menaces de mort ici ; il n’y a que le trio qui traîne dans la maison infestée de poupées de la sœur de Charles, Doreen (Melissa McCarthy). Certes, c’est sans doute encore plus effrayant.

(Avertissement: Spoilers à venir.)

Comme beaucoup de personnages comiques de McCarthy, Doreen est déséquilibrée. Elle passe sauvagement d’une émotion à l’autre, recourt rapidement à la violence et son excitation pour Oliver parvient à presque ruiner (puis à sauver ?) sa relation avec Loretta (Meryl Streep). C’est un personnage amusant, et son dernier tête-à-tête avec Charles donne un aperçu déchirant de leurs deux enfances dysfonctionnelles. Pourtant, c’est difficile à obtenir aussi investie, car elle se sent comme un personnage de remplissage. Nous avons un grand meurtre à résoudre, alors pourquoi passons-nous autant de temps sur un personnage qui n’est clairement pas un suspect ?

Mais même si personne dans le trio principal ne fait grand-chose pour résoudre le mystère cette semaine, Howard (Michael Cyril Creighton) et les acteurs hollywoodiens (Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis) commencent heureusement à faire leur part.

Commençons par Howard, dont l’obsession pour son inexistant Emplois pour animaux le podcast est enfin utile. Lorsqu’il est chargé de découvrir qui a encaissé les chèques du défunt Dudenoff dans une bodega de la 125e rue, Howard ne parvient à convaincre le propriétaire de l’aider qu’en lui promettant un épisode de podcast dédié à son chat. Les étoiles se sont alignées pour Howard, lui permettant de combiner ses deux passions (les chats et les mauvaises idées de podcast) pour sauver la situation.

L’épisode se termine avec la révélation de la découverte d’Howard : ce n’est pas une personne qui vole les chèques de sécurité sociale de Dudenoff, mais cinq d’entre eux. Chacun des Westies que nous avons rencontrés jusqu’à présent s’est arrêté pour encaisser ses chèques, le faisant clairement en connaissance de cause. Cela explique certainement pourquoi Vince (Richard Kind) et Rudy (Kumail Nanjiani) ont eu une réaction si explosive la semaine dernière lorsque Charles leur a dit que Dudenoff était de retour en ville. (J’étais tellement concentré sur leur étrange querelle avec les Frères que leur très une réaction suspecte à la nouvelle de Dudenoff m’a traversé.)

Cela signifie-t-il qu’ils sont les tueurs de la saison ? Je ne suis pas encore convaincu, ne serait-ce que parce qu’il reste encore trois épisodes et parce que cinq tueurs s’éloignent trop du territoire du public. La découverte de Howard reste une mauvaise nouvelle pour les Westies, car même s’ils n’ont pas tué Dudenoff, ils étaient presque certainement au courant de sa mort. Au mieux, ils choisissent de ne pas signaler le décès d’une personne à la police dans le seul but de voler l’argent du défunt. C’est le genre de crime que les Westies pourraient commettre rien à garder caché.

Avec ces informations, il est presque facile de plaider en faveur du meurtre de Sazz (Jane Lynch). Les Westies ont dû tuer Dudenoff, puis Sazz l’a découvert, alors ils ont choisi de la tuer avant qu’elle ne puisse parler du stratagème à Charles ou à quelqu’un d’autre. Le seul problème est de savoir quel est le rapport avec Seulement des meurtres une adaptation cinématographique ? Sazz avait appelé Bev Melon (Molly Shannon) juste avant sa mort, lui disant qu’il y avait « un gros problème » avec la production, quelque chose de si sensible qu’il ne pouvait pas être discuté au téléphone.

Dudenoff était peut-être le professeur de cinéma des frères, mais pourquoi les actions des Westies envers Dudenoff signifieraient-elles quelque chose pour le film ? Le dernier épisode montrait clairement que les Frères n’avaient connaissance d’aucun plan visant à tuer Dudenoff ; ils ont découvert sa mort en même temps que le trio. Les Westies et les Frères n’étant plus en bons termes, il semble étrange que Sazz relie les deux sujets.

L’affaire contre les Westies devient plus étrange si l’on considère les actions du tueur au cours des deux derniers épisodes. S’il s’agissait simplement d’un programme d’aide sociale, pourquoi essayer de tirer sur Oliver/Galifianakis/Ben Stubbins ? (Nous ne savons toujours pas lequel visait le tueur.) Pourquoi envoyer au trio ces messages texte inquiétants, ainsi que les images de l’intérieur de leur appartement ?

C’est encore plus compliqué avec les révélations des sosies du trio. Galifianakis, Longoria et Levy semblent chacun confirmer une théorie que je soulève depuis des semaines maintenant, selon laquelle le tueur est quelqu’un qui se trouve dans le bâtiment depuis la saison 1.

Mes soupçons de la première sont confirmés : la note « chiot malade » sur le bureau de Sazz fait référence au chien oublié d’Oliver, Winnie, qui a été empoisonné dans des circonstances inconnues. Il est également reconnu que la confusion de longue date des fans quant à savoir qui avait mis cette note inquiétante sur la porte de Jan juste avant qu’elle ne se poignarde dans la saison 1. J’avais toujours supposé que la note sur la porte de Jan était juste une écriture bâclée : je pensais que Jan avait mis la note là. elle-même pour rendre sa fausse attaque crédible, et elle agissait seulement confuse par la note pour le bien du public. Au lieu de cela, il semble que les scénaristes aient vraiment joué au long jeu depuis le début.

Un méta-problème avec la théorie du trio hollywoodien est que, si le tueur est quelqu’un qui existe depuis la saison 1, cela ne laisse fondamentalement Howard qu’une révélation satisfaisante. Il y a d’autres résidents arconiens de longue date, mais presque tous ont été mis à l’écart depuis la saison 2. Il s’agit d’un développement avec lequel j’avais déjà fait la paix, en supposant que la série détournait l’attention du bâtiment, mais cela met le mystère de cette saison dans une situation délicate.

La seule façon dont une révélation à la Moriarty pourrait avoir un sens cette saison est si c’est Howard, mais bien que j’aie déjà porté plainte contre lui, l’augmentation ultérieure du nombre de scènes de lui existant en dehors de la vue du trio a apaisé mes soupçons. Cet homme n’agit pas différemment en dehors du trio que lorsqu’ils sont dans la pièce avec lui ; s’il a été le tueur tout ce temps, la série aura beaucoup d’explications à faire.

L’autre problème avec la théorie du trio hollywoodien est que, si les Westies sont responsables de ces détails de la saison 1, beaucoup de leurs actions n’ont toujours pas de sens. Pourquoi l’un des Westies empoisonnerait-il le chien d’Oliver ? Pourquoi l’un d’entre eux laisse-t-il des notes sur la porte de Jan ? C’est peut-être parce qu’ils craignaient que le podcast n’attire trop l’attention sur le quartier, augmentant ainsi le risque que quelqu’un découvre leur programme de contrôle des loyers. Mais alors pourquoi tirer avec un fusil de sniper dans le Seulement des meurtres séance photo?

Ma prédiction est que nous avons affaire ici à deux méchants distincts : il y a le(s) tueur(s) qui ont tué Sazz, et le tueur qui complote contre le trio depuis la saison 1. Malgré l’auto-félicitation du trio hollywoodien d’avoir découvert tant de choses, il y a de fortes chances qu’aucun de ce qu’ils ont découvert ne nous aide beaucoup à découvrir qui a tué Sazz. Leurs découvertes pourraient plutôt faire partie intégrante du récemment confirmé Saison 5, en supposant qu’elle redonne son attention aux résidents d’Arconia. Entre-temps, pour les besoins du mystère de cette saison, c’est Howard qui s’est révélé le plus utile.

Nous devrons attendre la semaine prochaine pour faire des prédictions solides sur lequel des Westies est le tueur le plus probable, le cas échéant ; ma supposition la plus sauvage en ce moment est que ce doit être soit Ana (Lilian Rebelo), Inez (Daphné Rubin-Vega) ou Alfonso (Desmin Borges). Cette famille dans l’appartement du milieu a reçu étrangement peu de temps à l’écran jusqu’à présent, ce qui me fait penser que la série garde sa grande histoire révélée pour l’acte final de la saison.

Mais comme il s’agit presque certainement d’une autre saison à deux tueries, je suppose qu’il y aura un personnage hollywoodien qui travaillera aux côtés de l’un des Westies. « Valley of the Dolls » nous donne de nombreux indices potentiels à cet égard : le plus important est que nous n’obtenons jamais de confirmation explicite que Howard a révélé l’emplacement du trio. Même s’il est peu probable que les trois sosies du trio aient menti, il est Il est possible que Bev Melon ait menti lorsqu’elle leur a expliqué comment elle avait trouvé comment les retrouver.

C’est une autre semaine suspecte pour Melon, qui devient très ivre et émue pendant son séjour chez Doreen. Ce comportement déséquilibré est-il le signe de la même imprudence qui la conduirait à tuer Sazz, ou tout cela pourrait-il être une façade pour qu’elle puisse garder un œil subtil sur les progrès du trio sur l’affaire ? Il y a cependant au moins un indice qui semble donner raison à Melon : elle a clairement fait savoir que toutes ces affaires de meurtres lui nuisaient financièrement, au lieu de l’aider. Pour les fans qui ont émis l’hypothèse qu’elle commettait un meurtre pour susciter davantage de battage médiatique auprès du public, cet épisode ne fait que compliquer les choses.

Ensuite, il y a le trio hollywoodien ; bien que leur enthousiasme à résoudre l’affaire semble être en contradiction avec ma théorie selon laquelle Eugene Levy est le tueur, le fait qu’ils se concentrent presque uniquement sur les détails de la saison 1 indique qu’au moins l’un d’entre eux prépare quelque chose. Peut-être qu’Eugene envoie délibérément le trio dans un terrier d’enquête dont il sait qu’il est réel mais qui n’a rien à voir avec lui.

À l’opposé, si Howard est un méchant à la Moriarty, peut-être que la raison pour laquelle il a été si utile pour résoudre le mystère Dudenoff est parce qu’il sait que cela n’a rien à voir avec lui. Peut-être que la saison 4 est une histoire sur le trio joué par deux tueurs distincts, chacun dirigeant subtilement le trio vers la découverte de l’autre.

Peut-être que cette confusion est ce qui a déclenché toute la saison : peut-être que Sazz a commencé par enquêter sur les détails de la saison 1, mais est ensuite tombée sur une conspiration spécifique à la saison 4, et c’est ce qui l’a fait tuer. Même si le trio trouve l’assassin de Sazz d’ici la fin de la saison, il leur restera peut-être encore beaucoup de recherches à faire.

Indices de la scène du crime :