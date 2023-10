Récapitulatif de Red : les chiffres d’affaires condamnent les Chargers au cours de la semaine 5 | Actualités, Sports, Emplois

L’entraîneur-chef de football luthérien de Minnesota Valley, Jim Buboltz, a déclaré que la défaite 34-16 sur la route de vendredi aux mains de Pipestone n’était pas l’un des meilleurs matchs de son équipe.

« C’était de loin notre pire effort de l’année », » dit Buboltz. « Nous avons pris un mauvais départ – nous étions menés 28-0 lors du premier jeu du deuxième quart-temps. Nous avons perdu trois échappés et un botté de dégagement bloqué. Maintenant, nous jouons par derrière.

« Dès le deuxième quart-temps, tout allait bien, mais nous devons mieux commencer que nous ne l’avons fait. C’était le match que nous devions gagner et nous aurions dû gagner.

Buboltz a déclaré que certains des seniors pourraient être aux prises avec deux ans de démons contre Pipestone – après avoir perdu deux fois contre les Arrows en séries éliminatoires.

«Ils se demandaient peut-être encore ce qui se passait ici.» il a dit.

Et le début de vendredi était un début que Buboltz n’avait jamais vu auparavant en tant qu’entraîneur.

« Au cours de mes 25 années d’existence, c’était de loin le pire début de match que nous ayons connu », » dit Buboltz. « Peut-être que c’est le long trajet en bus – nous ferions un bon trajet et puis la balle éclaterait. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le début difficile pouvait être un report de la défaite 36-0 contre Luverne la semaine plus tôt, Buboltz a répondu que cela pouvait avoir été un facteur.

«Certains de nos enfants se sont peut-être remis en question après cette perte» il a dit. « Nous avons commis beaucoup d’erreurs mentales et ce n’est pas notre équipe. »

Buboltz pensait que les Chargers se regroupaient au fur et à mesure que le match avançait.

« Nous sommes revenus dans le match, nous n’avons pas abandonné et cela aurait été facile à faire. Nous sommes revenus tout de suite avec deux scores — Kyler [Flunker] a réussi six attrapés pour 122 verges, deux touchés et deux conversions de 2 points. Mais il reste encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre aujourd’hui. »

L’une de ces questions est le départ rapide des Chargers, avec une fiche de 3-0 et une domination de leurs adversaires au tableau d’affichage 111-22 pour commencer la saison.

Mais les deux derniers matchs ont connu un changement complet à 180 degrés puisque les Chargers ont été dominés 70-16.

« Vous avez affaire à des lycéens – nous avons eu trois blessures graves avec Zander [Jacobson]Will Kaesermann et Justin Ziemer – Justin était notre principal plaqueur de notre défense, » » dit Buboltz. « Alors nos enfants se démènent un peu pour essayer de comprendre ce qui s’est passé. Passer de ce groupe qui était super confiant et où tout allait bien à beaucoup de choses qui ont mal tourné en quelques semaines – cela va mettre un peu leur caractère à l’épreuve.

Buboltz a déclaré que lui et son équipe d’entraîneurs s’asseoiraient et discuteraient cette semaine.

« Nous avons quelques idées : nous amènerons des enfants [Monday] et organiser une réunion d’équipe », il a dit. « Nous avons quelques questions auxquelles il faut répondre. J’ai une excellente équipe d’entraîneurs – c’est un groupe formidable de gars qui sont avec moi depuis longtemps. Certains jours, vous êtes là et certains jours, cela prend un peu plus de temps.

LES AIGLES TOMBE AUX CARDINAUX

Derek Lieser, entraîneur de football en chef du lycée d’Ulm, a déclaré qu’il n’avait jamais participé à un match de football au lycée qui avait connu deux retards météorologiques de 30 minutes.

« Cela nous a en quelque sorte préparés à une nuit d’adversité » il a dit.

« Malheureusement, c’était un match où le score (42-14) n’indique pas à quel point c’était un match serré. Je suis fier de la façon dont les enfants se sont battus. Fairmont a réalisé quelques jeux de plus que nous et le score le reflète.

Lieser a déclaré que les retards étaient difficiles à surmonter.

«J’ai participé à un match éliminatoire au MCC [Murray County Central] où nous avons arrêté le match à la mi-temps et avons dû reprendre le lendemain. Le football est un jeu tellement chargé d’émotions – on s’échauffe et on est prêt à partir, puis on subit deux retards – que Fairmont a dû traverser aussi – c’est long à décompresser. Vous ne pouvez pas vous préparer à cela.

«Nous avons eu des étapes positives dans ce match. Nous étions menés d’un score avant qu’ils ne marquent à nouveau pour remonter de deux scores avant la mi-temps. Ils ont encore marqué au troisième quart-temps, mais nous avons répondu et avons de nouveau réussi un match à deux points. Ce n’était jamais un jeu hors de portée. Ils ont eu un retour de botté de dégagement pour un touché et un choix de six pour un touché qui gonfle le score pour eux.

Lieser était satisfait du jeu du receveur large Zach Hubbard, qui a capté une passe de touché de 70 verges du quart-arrière Ayden Jensen.

« Il a effectué une déroute oblique et a devancé deux défenseurs. C’était un joli lancer d’Ayden – une bonne protection de notre ligne – et il a réussi l’attrapé et a juste dépassé les gens. Il a totalisé plus de 90 yards en réception. Il a fait du bon travail pour nous cette année.

Le calendrier de New Ulm ne devient pas plus simple puisqu’ils affronteront St. Peter, Jordan et Marshall lors de leurs trois prochains matchs.

« Si nous pouvons gagner vendredi, nous nous plaçons potentiellement à la quatrième ou peut-être à la troisième tête de série dans la section en fonction de la façon dont Willmar (1-3) termine. Nos trois prochains matchs seront difficiles.

LES LÉVRIERS MONTENT DANS LE CLASSEMENT

La victoire dominante de la cathédrale de New Ulm 49-14 sur Madelia a valu aux Greyhounds leur quatrième victoire de la saison contre une seule défaite.

Le trio des porteurs de ballon juniors Rylan Koopmann, Josh Bentler et Jaden Helget continue de s’améliorer.

Il n’a fallu que 11 jeux aux Greyhounds vendredi pour prendre une avance de 22-6, puis 10 jeux pour ajouter deux touchés supplémentaires et une avance de 30 points.

O ILS SONT ASSIS

La victoire des Greyhounds renforce également la place qu’ils occupent dans la section puisqu’ils sont actuellement la tête de série n ° 2 de la section 2 Nine-Man derrière Red Rock Central.

Minnesota Valley Lutheran est actuellement troisième de la section 3AA derrière Jackson County Central, que les Chargers accueillent vendredi, et Redwood Valley.

New Ulm High School est troisième de la section 3AAAA derrière Hutchinson et Marshall et juste devant St. Peter, que les Eagles accueillent vendredi.







