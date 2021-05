MASTER Of None est revenu avec sa troisième saison sur Netflix le dimanche 23 mai.

Cependant, contrairement à la saison deux, la troisième saison de la série tournera autour d’une nouvelle distribution et de différents scénarios.

Dev et Francesca dans la deuxième saison de Master Of None[/caption]

Récapitulatif de Master of None: Que s’est-il passé dans la saison 2?

Cela fait quatre ans que les téléspectateurs n’ont pas vu le casting de Master Of None.

La saison 2 a été remplie de rebondissements alors que Dev tente de naviguer dans sa vie après son chagrin d’amour avec Rachel à la fin de la première saison.

Voici un récapitulatif complet de la saison 2 de Master of None:

Au début de la deuxième saison, nous voyons le début d’une nouvelle vie pour Dev (joué par Aziz Ansari) et Rachel (Noël Wells) après que leur relation se soit effondrée et terminée.

Dans la saison 2 de Master Of None, Dev tente de raviver sa vie après son chagrin de Rachel[/caption]

Rachel a fini par déménager Tokyo, et Dev l’a toujours raccroché, a sauté dans un avion pour Italie pour sa propre aventure.

Dev vit à Modène, en Italie, depuis trois mois, travaillant dans un magasin de pâtes.

Il a le béguin pour la fille de son patron, Francesca (Alessandra Mastronardi), mais elle est déjà amoureuse de quelqu’un d’autre.

Dev continue de pendre ses espoirs sur Rachel, mais une visite de son ami Arnold le convainc d’arrêter de lui envoyer des SMS et de rentrer chez lui.

Dev dit au revoir à Francesca et à son retour La ville de New York où il réserve un emploi pour animer le concours de pâtisserie Clash of the Cupcakes.

Dev se replonge dans la scène des rencontres à New York, mais toutes ses dates ne fonctionnent pas.

Dev tombe amoureux de Francesca[/caption]

Sa séquence d’amour malchanceux semble changer lorsque Francesca arrive à New York avec son petit ami Pino en voyage d’affaires.

Il l’emmène dans un musée, puis ils dînent et font la fête avec Jeff.

Après avoir échoué à fixer une date pour un dîner, Dev finit par reprendre Francesca.

Leur nuit est remplie d’un sentiment très romantique, alors que Dev se rend vite compte qu’il est tombé amoureux de Francesca.

Cependant, elle est déjà prise, et la prochaine fois qu’il la contacte, il découvre qu’elle est fiancée à Pino.

Dev finit par refuser les réseaux, où il travaille comme animateur de Clash of the Cupcakes, contrat de sept saisons.

Quand Francesca renoue avec Dev à New York, elle est en couple avec Pino[/caption]

Au lieu de cela, il propose une émission de voyage gastronomique pour lui et Jeff intitulé BFF: Best Food Friends, où ils voyageraient ensemble et s’immergeraient dans différentes cultures.

Le studio donne le feu vert au projet, mais il s’effondre rapidement lorsque Dev découvre que plusieurs femmes sur le plateau ont été harcelées sexuellement par Jeff.

Lorsque Dev et Jeff vont sur Raven Live, une émission-débat animée par Raven-Symoné, elle les confronte à propos des allégations. Dev bâcle sa déclaration et finit par pardonner involontairement le comportement de Jeff.

Vers la fin de la série, Dev et Francesca finissent par avoir plusieurs dates qui, selon eux, ne sont pas des dates.

Elle évoque son fiancé et ils font même un tour en hélicoptère au-dessus de la ville ensemble.

Dev admet finalement qu’il l’aime, et Francesca révèle qu’elle ressent la même chose.

La finale de la saison 2 de Master Of None voit Dev et Francesca ensemble[/caption]

La finale de la saison 2 voit Dev croiser à nouveau Rachel à New York, mais dans un sens, ils se séparent et Dev se retrouve avec Francesca.

Francesca décide de ne pas rentrer chez elle avec Pino, et la saison se termine avec elle au lit à côté de Dev, sans sa bague de fiançailles.





Quand la saison 3 de Master Of None est-elle diffusée sur Netflix?

La saison 3 de Master of None a été officiellement lancée sur Netflix le dimanche 23 mai.

Après une interruption de quatre ans, la série revient avec un nouveau casting qui ne tourne pas autour de l’avenir de Dev et Francesca.

Cette fois-ci, la série suivra l’amie de Dev, Denise, et sa partenaire, Alicia en Angleterre, alors qu’ils dirigent leur relation et leurs luttes pour concevoir un enfant.