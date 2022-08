Récapitulatif de l’événement Samsung Unpacked : toutes les annonces que vous avez peut-être manquées

En plus de montrer si les pliables sont « là » pour vous dans leur quatrième génération, les fonctionnalités Z Fold 4 et Z Flip 4 peuvent préfigurer des fonctionnalités que nous verrons dans des modèles concurrents potentiels de sociétés comme Motorola et Google.

Samsung a organisé son événement semestriel Unpacked mercredi, et comme nous nous y attendions de la part de la société, ses annonces d’août 2022 ont livré des nouvelles sur ses derniers téléphones, montres et écouteurs : le Galaxy Z Fold 4 et Retournement Z 4, Montre Galaxy 5 et Watch 5 Pro et Galaxy Buds 2 Pro. Le Galaxy Z Flip 3 bénéficiera de l’un de nos avantages préférés de dernière génération, une baisse de prix de 100 $.

Parmi ses annonces de nouveaux produits, Samsung nous a informés de ses initiatives en matière de développement durable, notamment en intégrant filets de pêche recyclés dans ses derniers pliables. De plus, nous avons pu voir une nouvelle promo mettant en vedette l’autre star mondiale majeure de la Corée : BTS.

Tous les produits devraient être expédiés le 26 août.

Vous voulez un résumé détaillé et détaillé ? Consultez notre blog en direct archivé de l’événement.

Samsung affirme qu’il est plus durable que son prédécesseur, notamment l’écran interne de la taille d’une tablette. Nous avons eu droit à un discours sur la charnière améliorée, la nouvelle architecture de couche d’écran et l’éponge absorbant les chocs. La société Samsung affirme également que l’écran intérieur est plus lumineux et qu’il aura une caméra sous l’écran moins visible. Il hérite des améliorations de la photographie nocturne lancées avec la gamme S22, y compris les photos en mode portrait de nuit.

Lisa Eadicicco / Crumpe

En plus des tailles de montre existantes, il existe un nouveau modèle Pro plus grand et plus lourd avec une construction en titane plus durable. Samsung affirme que les deux montres ont une durée de vie de la batterie plus longue que les modèles précédents grâce à des batteries de plus grande capacité (590 mAh dans le Pro), un capteur de température infrarouge de la peau et un verre saphir plus durable pour le cadran de la montre au lieu de Gorilla Glass. De plus, de nouveaux visages seront disponibles.

Il y a une plus grande surface pour le contact du capteur sur votre poignet, ce qui, selon Samsung, fournira des résultats plus précis, et une taille de capteur combinée plus petite.

Samsung offre des remises de reprise sur les précommandes : 75 $ de réduction sur la Watch 5 ou 125 $ de réduction sur la Pro si une montre « éligible » est échangée, ainsi qu’un crédit de 50 $ pour les accessoires.

