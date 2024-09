Récapitulatif de l’événement iPhone 16 d’Apple : nouveaux iPhones, Apple Watch et AirPods

L’événement d’automne d’Apple a apporté de nouveaux iPhones, Apple Watch et AirPods, y compris des modèles d’iPhone 16 avec des appareils photo mis à jour et un nouveau bouton latéral qui vous permet de prendre des photos et des vidéos d’une seule main.

Wirecutter était sur place à l’Apple Park de Cupertino, en Californie, pour couvrir toute l’actualité.

En plus des montres Apple dotées d’écrans plus grands et plus fins, nous avons également hâte de tester une prochaine mise à jour logicielle qui apportera des fonctionnalités d’aide auditive aux AirPods Pro 2. Nous examinerons également les dernières fonctionnalités disponibles sur iOS 18, qui seront disponibles sous forme de mise à jour logicielle le 16 septembre.

Voici tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement du 9 septembre :