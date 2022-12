Récapitulatif de l’événement de révélation mondial extravagant de Genesis à Malibu

Genesis est à son propre niveau

Nous sommes récemment montés dans Genèse‘ autoverse de luxe où nous avons assisté au dévoilement surprise du superbe concept-car Genesis X Cabriolet à Malibu, en Californie.

Pour ceux qui découvrent l’avenir, Genesis est la gamme de véhicules de luxe de Hyundai qui se situe à l’intersection d’un “design audacieux, d’une technologie de pointe et d’une hospitalité exceptionnelle” avec une “vision qui n’a jamais été limitée par la tradition”.

Connu pour ses expériences extravagantes, le constructeur automobile primé nous a invités à une visite intime sur une plage avec de bonnes vibrations, des cocktails fluides, de savoureux hors-d’œuvre et une brise caressant la peau qui a changé notre vision de la vie.

La soirée élégante était une célébration de la voiture concept à toit ouvert pour quatre passagers qui a attiré des «ooohs» audibles lors de la révélation qui a atteint les niveaux de spectacle de Steve Jobs.

« Genesis a commencé sa vie en produisant des berlines ciblant principalement les utilisateurs professionnels. Tout en créant un nouvel ADN de design différencié, nous avons progressivement augmenté l’attrait émotionnel en appliquant cet ADN à la typologie SUV », a déclaré Luc Donckerwolke, directeur de la création chez Genesis. Aujourd’hui, les groupes motopropulseurs électriques nous ont offert le scénario idéal pour profiter de la nature et ont poussé la marque à créer des véhicules avec une résonance émotionnelle encore plus grande.

Avec la popularité croissante des véhicules électriques, le concept de cabriolet de niveau supérieur serait le dernier joyau de la collection croissante de véhicules électriques de Genesis “généreusement équipé de temps de charge ultra-rapides, de fonctionnalités luxueuses et de toute la puissance que vous pouvez demander”.

Le concept buzzy partage son architecture et son groupe motopropulseur électrique avec le X Concept en 2021 et le concept X Speedium Coupé en 2022. Combiné à son toit rigide rabattable, l’architecture et le groupe motopropulseur permettent aux conducteurs de profiter de l’environnement sans perturbation mécanique.

Inspiré de l’architecture de toit traditionnelle coréenne, le design intérieur présente des couleurs Giwa Navy et Dancheong Orange qui donnent à l’habitacle un aspect et une sensation modernes qui correspondent au caractère dynamique de la voiture.

L’extérieur du concept Genesis X Convertible est peint en Crane White, un clin d’œil aux grues blanches qui représentent la noblesse et le caractère sacré en Corée, que Genesis a intégré dans ses coloris avec d’autres éléments culturels.

Le résultat est une surface extérieure recouverte de blanc avec des particules de perles, obtenant un éclat luxueux qui encadre dynamiquement l’intérieur contrasté.

“C’est le développement normal de Genesis d’augmenter la facette athlétique et émotionnelle de notre philosophie de conception en créant une trilogie émotionnelle : la famille X”, a ajouté Donckerwolke. “L’innovation est le catalyseur pour devenir plus engagé avec l’environnement qui nous entoure. Nous sommes en train de transformer Genesis en une entreprise qui fournira des produits dont les clients pourront profiter.

Découvrez notre récapitulatif vidéo de la révélation mondiale ci-dessous:

Hébergements luxueux

Nos séjours au Santa Monica Proper Hotel et à l’InterContinental LA Downtown (le plus haut bâtiment de la côte ouest) ont été vraiment spectaculaires.

Le hall somptueux de l’InterContinental se trouve au 70ème étage avec des ascenseurs pour accéder à d’autres ascenseurs, des chambres haut de gamme et la vue sur toutes les vues du ciel.

Mange exquis

Nous recommandons fortement Red Bird et DAMA qui séduisent les sens avec un décor magnifique et une cuisine délicieuse.

Les deux sont idéaux pour les rendez-vous et les sorties chics tout en portant votre brunchfit le plus élégant.

Dans l’ensemble, nous avons passé un moment incroyable lors de notre premier événement Genesis qui a mis en valeur le dévouement du constructeur automobile innovant au luxe sans limites.