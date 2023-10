Récapitulatif de l’Euro féminin : Mead renforce Arsenal ; Putellas bat un record

Arsenal avait besoin de deux buts en fin de match pour sceller une victoire contre Aston Villa. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Au milieu d’une trêve internationale chez les hommes, il y a eu beaucoup d’action nationale dans le football féminin ce week-end. Ce sont les principaux points de discussion de la Super League féminine (WSL), ainsi que quelques faits saillants de l’Europe.

Le retour de Mead facilite le retour d’Arsenal

La victoire 2-1 d’Arsenal contre Aston Villa dimanche était sans doute le match du week-end alors que le retour de la star anglaise Beth Mead, suite à une blessure au LCA subie il y a 11 mois, a vu les Gunners arracher une victoire tardive aux griffes de la défaite.

Ce fut un début de saison difficile pour les Gunners. Leur expulsion sans cérémonie de la Ligue des champions au premier tour de qualification a été suivie d’une défaite d’ouverture en WSL contre Liverpool et d’un match nul 2-2 contre Man United. Ainsi, lorsqu’ils se sont retrouvés 1-0 contre Villa à la 90e minute, les choses n’ont pas fonctionné. fière allure.

Malgré l’essentiel de la possession (65 %) et des tirs (28 à 5) contre Villa – ce qui rappelle leur défaite du premier jour contre Liverpool – Arsenal semblait largement plat et prévisible après avoir été mené derrière l’effort de Maz Pacheco à la 25e minute.

Ce n’est que lorsque Mead – qui a remporté le Soulier d’Or et le Joueur du Tournoi alors que l’Angleterre a remporté l’Euro 2022, avant d’être élu vice-champion du Ballon d’Or – est entré dans la mêlée à la 88e minute, que les Gunners a montré du dynamisme dans le dernier tiers. Katie McCabe a donné de l’espoir aux Gunners avec un but à la 92e minute, puis Mead s’est mis en place Alessia Russo pour que le vainqueur à peine deux minutes plus tard remporte trois points improbables.

C’était une histoire familière pour Villa, avec trois des six buts qu’ils ont accordés cette saison après la 90e minute. Mais leur défaite a été un gain pour Arsenal puisque le retour de Mead sur le terrain a semblé galvaniser les hôtes et leur donner une conviction dans leur jeu en déclin.

Il serait trop simpliste de dire qu’Arsenal a simplement manqué Mead – ou l’attaquante Vivianne Miedema, également de retour d’une blessure au LCA – cette saison (et la fin de la dernière), car le manager Jonas Eidevall dispose d’un entraîneur extrêmement talentueux. équipe à sa disposition. Pourtant, il est clair qu’Arsenal perd des dimensions en attaque avec les deux joueurs mis à l’écart et le club bénéficiera d’un coup de pouce mental grâce à cette victoire tardive et au retour de Mead.

Le style de Leicester ravit le patron

Le patron de Leicester, Willie Kirk, aime se concentrer sur une vision d’ensemble et, après le match nul 1-1 contre Manchester United dimanche, a déclaré : « J’ai dit [before the match] J’accepterais de perdre le match si nous jouons à notre manière parce que je pense qu’à long terme, nous en tirerons beaucoup plus profit. »

En fin de compte, Leicester a joué son chemin et a conservé un point pour poursuivre son début de saison invaincu après que le premier match d’Aileen Whelan à la 60e minute ait été annulé par Maya Le Tissier sept minutes plus tard. Ce n’était pas le match le plus joli, et United avait l’essentiel du jeu offensif, mais les Foxes ont fait preuve d’organisation tout au long du match pour les faire taire.

En effet, le sang-froid dont fait preuve Leicester est révélateur des efforts déployés par l’équipe jusqu’à présent cette saison pour se hisser à la deuxième place du classement, après avoir échappé de peu à la relégation la saison dernière.

United, qui avait un demi-œil sur son voyage en Ligue des champions en milieu de semaine pour affronter le Paris Saint-Germain, regrettera ses chances et la blessure du défenseur Gabby George, mais a également bien fait de riposter par derrière. « Nous avons cette mentalité, mais il y a des moments où nous essayons de passer plutôt que de tirer », a déclaré le patron de United, Marc Skinner, à MUTV. « Si vous êtes en position de tir, tirez. C’est là que nous devons grandir. »

Chelsea se réveille d’un sommeil estival

Après deux semaines de labeur, Chelsea a enfin retrouvé son ancien moi samedi soir en prolongeant son incroyable série de victoires à domicile en WSL à 17 matchs, avec une victoire 2-0 sur West Ham. Le premier match de Sam Kerr, une tête sur un centre de Niamh Charles, était bien plus que ce que les téléspectateurs attendaient de l’équipe d’Emma Hayes et a souligné les atouts d’avoir de bonnes relations entre les joueurs. L’attaquante anglaise Fran Kirby – qui effectuait sa première titularisation depuis février après une longue blessure au genou – faisait également partie du mouvement et a impressionné lors de son retour sur l’équipe.

La remplaçante Erin Cuthbert a assuré la victoire avec un but tardif et, avec trois victoires sur trois, les champions commencent à ronronner. Maintenant que leurs joueurs épuisés reviennent en forme, c’est un signe inquiétant pour le reste de la ligue.

Une multitude de têtes pour City

Un match à l’extérieur à Manchester City n’est facile pour aucune équipe – surtout lorsque les leaders du championnat jouent avec le type de liberté offensive qui permet de remporter des titres – mais Bristol City a continué à montrer son inexpérience lors d’une défaite 5-0 qui a vu City a établi un nouveau record de têtes marquées dans un match de WSL.

L’écart entre les deux niveaux semblant se creuser chaque saison, jusqu’à présent, les Robins nouvellement promus ressemblaient à une équipe de championnat alors qu’ils luttaient contre des équipes établies de la WSL. Ici, le mal a été fait en première mi-temps et, après que Jill Roord ait ouvert le score à la neuf minutes, une période de 13 minutes a vu quatre autres buts marqués au-delà du gardien Kaylan Marckese.

Roord (2), Khadija « Bunny » Shaw (2) et Laia Aleixandri ont marqué pour City et, même avec quelques ajustements à la mi-temps qui ont contribué à réduire le nombre d’occasions nettes pour les hôtes, Bristol n’avait aucun moyen de revenir en arrière. . Avec Arsenal comme prochain adversaire, la question de savoir d’où viendront les points des Robins cette saison continue de peser lourdement pour un club qui a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions il y a moins de dix ans.

Les Spurs se battent à nouveau

À la huitième minute contre Brighton à l’AMEX, les Spurs ont concédé le premier alors qu’Elisabeth Terland marquait de la tête. Cela signifie généralement qu’une défaite approche, mais ce qui s’est passé ensuite a été une surprise pour les fans des Spurs qui ont vu leur équipe travailler dur au cours des dernières saisons. Martha Thomas a égalisé les Spurs juste avant la mi-temps, puis le point culminant du match est survenu lorsque le ceinture de Grace Clinton depuis l’extérieur de la surface a navigué sur Nicky Evrard pour les donner l’avantage. Et Ria Percival a bouclé les choses tard pour compléter le retour.

Ce qui était différent pour les Spurs, c’est qu’ils contrôlaient le déroulement du match après cette première concession. C’est un autre match depuis que Robert Vilahamn a pris ses fonctions d’entraîneur que les Lilywhites ont fait preuve d’un combat renouvelé et d’une confiance en leurs propres capacités, mettant ainsi fin à une séquence de neuf matchs consécutifs sans victoire à l’extérieur.

Putellas bat le record du Barça

Alexia Putellas est en feu cette saison. Getty Images

Lors d’une victoire peu confortable 1-0 contre l’Atletico Madrid en Liga F, la gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas est entrée dans l’histoire de Barcelone en marquant son 182e but en 404 matchs pour battre le record de buts du club établi par sa coéquipière espagnole Jenni Hermoso.

Le but gagnant de Putellas était son troisième en autant de matchs alors qu’elle commence à atteindre sa meilleure forme après avoir subi une blessure au LCA la saison dernière. Et après cinq matches de campagne, les Catalans n’ont pas encore perdu un point, se situant seulement au-dessus de leur rival du Real Madrid en tête du classement pour les buts marqués.

Le vrai Bayern va-t-il se lever, s’il vous plaît ?

Le Bayern Munich a une nouvelle fois des problèmes de blessures à gérer, et cela mettra toujours un astérisque à côté de toute baisse de forme, mais les champions en titre de Frauen-Bundesliga n’ont pas bien commencé leur défense de titre jusqu’à présent, avec huit points en quatre matchs.

Face à une équipe de l’Eintracht Francfort à mi-parcours des éliminatoires de la Ligue des Champions, qui n’a pas encore gardé sa cage inviolée en championnat cette saison, les Bavarois ont encore une fois échoué lors d’un match nul 0-0.

Il ne faut peut-être pas s’étonner qu’une équipe sans Pernille Harder et Sydney Lohmann manque d’étincelle créative au milieu de terrain, mais les hôtes ont été nettement plats contre Francfort.

Après un début de saison inégal (avec deux défaites lors de ses trois premiers matches), le retour de Munich avec un point devrait redonner confiance au vestiaire de Francfort. Après avoir battu le Sparta Prague à cinq reprises mardi, les Eagles ont pratiquement confirmé leur place en phase de groupes de la Ligue des champions, mais devront jongler avec l’augmentation des matchs et les voyages au cours des prochains mois.

Un feu d’artifice inattendu à Paris

Samedi soir, le choc du PSG contre le Stade de Reims a été abandonné moins de 10 minutes après le début de la seconde période. feu d’artifice tiré à l’extérieur du stade a commencé à pleuvoir sur le terrain.

La date pour les 35 (environ) minutes restantes n’a pas encore été annoncée, les deux équipes étant dans l’impasse à 0-0 au moment de la pause.