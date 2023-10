Récapitulatif de l’Euro féminin : la WSL revient en beauté, Lyon bat le PSG

Après un été de repos pour bonne conduite, la Super League féminine (WSL) est revenue dimanche avec une journée divertissante remplie de buts, de cartons et de débuts. Ce sont les principaux points de discussion du week-end de la WSL, ainsi que quelques faits saillants de l’action européenne.

Cartes, cartes, cartes

Les arbitres de la WSL étant encouragés à imiter le jeu masculin et à réprimer les dissensions et la perte de temps, nous avons constaté un afflux d’avertissements au cours du week-end, avec une volonté accrue de la part des officiels de puiser dans leurs poches pour le type de fautes qui ont toujours été commises. été négligée dans le football féminin.

En effet, au cours des six matchs, 17 cartons jaunes ont été distribués pour diverses infractions, y compris la dissidence, Lucy Parker d’Aston Villa étant la première joueuse à être réservée cette saison dans un match qui a vu au total six cartons jaunes émis par l’arbitre Rebecca Welch. Ce fut une journée remarquable en WSL qui a également vu deux cartons rouges consécutifs – pour Kirsty Hanson d’Aston Villa et Leila Ouahabi de Manchester City – ce qui ne s’était pas produit dans la ligue depuis plus d’une décennie.

En plus de l’augmentation des avertissements, tout comme cela a été le cas lors de la Coupe du monde féminine cet été, du temps supplémentaire a été ajouté à la fin de chaque mi-temps suite aux nouvelles directives relatives aux arrêts de jeu, ce qui signifie que certaines équipes ont joué bien plus de 100 minutes de football. .

Ce n’est pas comment tu commences, mais comment tu finis

En ce qui concerne l’augmentation du temps additionnel, en particulier à la fin de la seconde période, il y a eu un drame tardif à Villa Park lorsque Manchester United a remporté les trois points grâce à un but vainqueur dans les arrêts de jeu de Rachel Williams. Après que Hanson de Villa ait été expulsé pour un tacle haut sur Hayley Ladd, les hôtes ont pris une avance de 1-0 grâce au tir bas de Rachel Daly. Mais Lucía García a égalisé United en quelques minutes, se convertissant sur un corner et ouvrant la voie à la tête dramatique de Williams sur un centre de Nikita Parris.

Les Diables Rouges reprennent clairement là où ils s’étaient arrêtés l’année dernière avec leurs buts tardifs, qui changent souvent la donne. Ces exploits ont cependant été absents pour leurs rivaux, Everton (qui a perdu 2-1 à domicile), Tottenham (qui a perdu 2-1) et Arsenal (perdant 1-0) tous incapables de marquer des buts similaires en fin de match contre Brighton, Chelsea et Liverpool respectivement.

Des buts à gogo

Alors que presque toutes les équipes de la WSL se sont renforcées au cours de l’été dans l’espoir de combler certains écarts et de créer un peu plus de parité, il y a également eu une surabondance de buts tout au long des rencontres de la journée.

Seuls Manchester City (victoire 2-0 à West Ham) et Liverpool (vainqueur 1-0 à Arsenal) ont réussi à garder leurs cages inviolées dimanche après-midi, grâce à l’amélioration des attaques à travers la ligue. Daly, lauréate du soulier d’or de la saison dernière, a marqué le premier WSL de la campagne en prenant le dessus sur la gardienne de Man United, Mary Earps. Et les Spurs et Leicester – deux équipes qui ont eu du mal à marquer des buts la campagne dernière – auraient été soulagés de voir leurs nouvelles recrues trouver le fond du filet lors de ce qui était une journée mémorable pour les nouvelles recrues.

Martha Thomas a marqué pour Tottenham lors d’une défaite, tandis que Jill Roord a ouvert le score pour Man City lors de leur victoire, mais le patron des Foxes, Willie Kirk, sera probablement le plus heureux de ses nouvelles joueuses : trois de ses recrues estivales, Aimee Palmer, Lena Petermann et Jutta Rantala a marqué tous les buts lors de ses débuts à Leicester City lors d’une victoire 4-2 à Bristol City.

Man United a remporté une victoire par derrière à Aston Villa lors d’une première journée animée de la nouvelle saison WSL. Étage Lewis/Getty Images

Les débutants s’amusent

En ce qui concerne les nouveaux visages, ce fut un dimanche inoubliable car de nombreux joueurs recrutés au cours de l’été se sont montrés grands pour leurs nouveaux clubs.

Le ton était donné dès le premier match de l’après-midi. Geyse a repris là où elle s’était arrêtée à Barcelone en se dirigeant directement vers Manchester United, en courant vers les défenses et en semant la panique parmi les défenseurs de Villa qui avaient du mal à la contenir. Mais ce n’est pas seulement l’internationale brésilienne qui a brillé à Villa Park : la nouvelle numéro 1 des Villanesses, l’internationale néerlandaise Daphné van Domselaar, a réalisé une série d’arrêts accrocheurs pour garder les visiteurs frustrés jusqu’à leur percée tardive.

Dans le West Country, Rantala a volé la vedette aux Foxes après être entré en jeu à la mi-temps pour les visiteurs. L’international finlandais a joué un rôle déterminant dans la solide performance de Leicester en seconde période, marquant quatre minutes après la reprise et ajoutant un deuxième à sept minutes de la fin parmi une vague de bons débuts dans les deux équipes.

À Stamford Bridge, Mia Fishel a joué pour les hôtes de Chelsea et Thomas a impressionné les visiteurs ; les deux ont marqué des buts bien marqués alors que les Bleus se sont imposés 2-1. Cependant, il ne s’agissait pas seulement des buteurs, puisque l’ailière des Spurs Olga Ahtinen et le milieu de terrain de Chelsea Sjoeke Nüsken ont également réalisé de bons débuts en WSL.

C’était une histoire similaire dans le nord de Londres, où la performance avisée de Liverpool lors d’une victoire 1-0 a été ponctuée par des performances clés des nouvelles venues Miri Taylor (qui a inscrit le seul but du match) et de la milieu de terrain autrichienne Marie Höbinger, bien que les recrues estivales d’Arsenal aient été laissées pour compte. le prochain jeu pour impressionner. Le plus grand plaisir, cependant, a été la foule record de la WSL présente pour le match d’ouverture des Gunners, avec 54 115 personnes présentes pour le choc de dimanche, seulement pour que les visiteurs prennent les trois points.

Partout à Londres, Roord a réalisé une performance vintage pour Manchester City à son retour en Super League, marquant le deuxième de City lors d’une performance dominante contre les Irons.

Probablement la clé des Seagulls dans leur quête d’une première moitié, le premier duo de Brighton composé de Vicky Losada et Pauline Bremer a tous deux impressionné, même si les applaudissements sont allés aux habituées Elisabeth Terland et Katie Robinson.

En plus d’une journée chargée en WSL, dimanche a été marqué par de nombreuses actions à travers le continent.

Habituellement laissés pour plus tard lors du premier cycle de matches, les champions lyonnais ont disputé leur premier affrontement avec des ennemis familiers, le Paris Saint-Germain, dimanche soir. Après avoir offert ses débuts à la nouvelle attaquante vedette Tabitha Chawinga, les Parisiennes ont profité de leurs occasions en début de match avant que Lyon ne trouve le moyen d’exploiter ses adversaires et s’est imposé 1-0 grâce à un but d’Eugénie Le Sommer à la 20e minute.

En Allemagne, Wolfsburg a été mis à l’épreuve au Waldstadion, devant revenir par derrière à deux reprises contre l’Eintracht avant de marquer sa domination sur le match grâce en grande partie aux superbes frappes de Lena Oberdorf et Joelle Wedemeyer. La victoire 4-2 place Wolfsburg dans une position avantageuse en début de saison après que le champion du Bayern ait perdu des points lors de sa première sortie, un résultat 2-2 contre Fribourg.

Pendant ce temps, en Liga F, les poids lourds espagnols de Barcelone ont été mis à l’épreuve contre une équipe résiliente de Huelva, qui a affirmé ses marges étroites dans le paysage du football féminin. Il a fallu un but contre son camp d’Ana Carol à la 92e minute pour assurer la victoire du Barça, même si un score égal plus tard La finition de Laia Ballesté a rendu les choses un peu nerveuses.