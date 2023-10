Récapitulatif de l’Euro féminin : chicanes rouges de Greenwood, thème des buts tardifs

Il y avait une pomme de discorde majeure dans la Super League féminine (WSL) ce week-end, car ces nouvelles normes d’arbitrage ont à nouveau causé des problèmes. Ce sont là les principaux points de discussion du WSL, ainsi que quelques points forts de l’action européenne.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’arbitre occupe le devant de la scène à Manchester

Ouais, nous devons vraiment commencer par celui-ci, n’est-ce pas ? Comme souligné la semaine dernière, il y a eu une répression concertée contre les fautes, la perte de temps perçue et la dissidence au sein de la WSL, mais ces nouvelles règles ont été poussées à l’extrême dimanche après-midi alors que Manchester City a vu deux joueurs expulsés lors de son match nul 1-1 contre Chelsea. . Guro Reiten de Chelsea a égalisé à la 96e minute pour annuler le premier match de Chloe Kelly à la septième minute.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Mais c’était un match qui, en fin de compte, comportait très peu de football après l’expulsion à la 37e minute du capitaine de City Alex Greenwood pour un deuxième carton jaune, car elle avait apparemment mis trop de temps (26 secondes au total) sur un coup franc. Au total, l’arbitre Emily Heaslip a brandi 11 avertissements – trois pour Kelly, Laia Aleixandri et Jill Roord de City en signe de protestation contre la décision – y compris un deuxième jaune pour Greenwood puis Lauren Hemp à la 81e minute, la plupart des fautes ou dissidences semblant porter. une réservation automatique.

Plutôt que d’ajouter une couche de protection aux joueurs ou d’instaurer la confiance et le respect entre elle et ceux qui sont sur le terrain, les interventions de Heaslip n’ont laissé aucune place au bon sens car elle a suivi la lettre de la loi à l’extrême. Un match captivant a rapidement sombré dans le chaos alors que l’arbitre occupait le devant de la scène et s’est terminé par des huées constantes et des chants de « triche » de la part du public local.

Quiconque regarde régulièrement le football féminin sait que trop de fautes sont commises et que les joueuses sont mises en danger depuis des années en raison du laxisme de l’arbitrage. Mais ce que nous avons vu à Manchester, c’est une surcorrection rapide qui ne profite à personne.

Heaslip établit généralement des normes élevées pour arbitrer en WSL, permettant aux jeux de se dérouler, utilisant son temps en tant que joueuse pour lire le jeu et considérer les nuances et l’intention. Pourtant, aucun de ces pedigrees n’était visible au Joie Stadium alors qu’elle tentait de suivre les nouvelles orientations de la WSL.

Le capitaine de Man City, Alex Greenwood, a été expulsé pour un deuxième carton jaune controversé. Mike Morese/MI News/NurPhoto via Getty Images

Les champions de Chelsea continuent de travailler

Après avoir scellé un doublé de la WSL et de la FA Cup pour Chelsea en 2022-23, la manager Emma Hayes a qualifié leur saison de « corvée ». Le football était loin d’être vintage pour des morceaux importants, mais son équipe était toujours en mesure de remporter plus d’argenterie à la fin de la saison.

Deux matchs après le début de cette campagne et les champions ont toujours le même air déchiré. Au cours des 37 premières minutes contre City, alors que c’était 11 contre 11, ils ont été complètement dépassés. Même face à 10 joueurs après l’expulsion de Greenwood, les Blues ont continué à lutter. Des jambes fraîches sur le banc ont finalement aidé les visiteurs à s’installer, puisqu’ils ont touché les boiseries à trois reprises, mais l’équipe était impuissante, très pressante pour remporter une cinquième couronne consécutive en WSL.

Les journées à l’extérieur à Manchester sont historiquement les plus difficiles pour les Bleus, mais leur milieu de terrain a été trop facilement contourné et leur attaque n’avait ni fluidité ni équilibre. Le manque de forme physique des joueurs clés – avec la star australienne Sam Kerr qui n’a quitté le banc qu’à la mi-temps et Erin Cuthbert faisant sa première titularisation en compétition depuis juillet – n’a pas aidé le ring, mais ils en ont fait assez pour revendiquer. un match nul alors que l’égalisation décousue de Reiten à la 96e minute a profité du fait que City était réduit à huit joueurs, la défenseure Alanna Kennedy hors du terrain recevant un traitement. Mais ils devront être meilleurs que cela.

Liverpool est en pleine ascension sous la direction de l’entraîneur de retour Matt Beard. Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Trois entraîneurs ont plus d’un titre WSL : Emma Hayes de Chelsea (six), l’ancienne patronne d’Arsenal Laura Harvey (deux) et Matt Beard de Liverpool (deux également). Bien que les triomphes de Beard soient survenus au cours des saisons 2013 et 2014, il a contribué à établir un modèle dans la ligue en plein essor. Maintenant dans son deuxième passage à Liverpool, l’équipe de Beard ne cesse de se renforcer.

Après avoir ramené l’équipe en WSL en 2022-23, après leur relégation, le joueur de 45 ans a élevé le niveau de son équipe pour en faire à nouveau une force compétitive, tout en niant les problèmes habituels qui accompagnent le retour en arrière. en haut. Leur première saison a été parsemée de performances courageuses et de résultats mémorables puisqu’ils ont terminé à une respectable septième place et, après deux matchs cette saison, Beard semble avoir une fois de plus relevé la barre.

Après une victoire 1-0 contre Arsenal aux Emirats lors de la première journée, où Liverpool a annulé les atouts de ses adversaires, les Reds ont de nouveau réalisé une belle performance lors d’une victoire 2-0 contre Aston Villa avec des buts de Marie Hobinger et Natasha Flint. C’est une longue saison qui sera pleine de rebondissements. Mais après deux matches, certains signes montrent que les Reds sont en plein essor ; les joueurs sont tous sur la même longueur d’onde, apprécient leur football, et leur manager est clairement capable d’en tirer le meilleur parti.

Les fers ouvrent une nouvelle voie

Après une défaite contre Manchester City lors de la première journée alors qu’ils avaient du mal à mettre le pied sur le ballon, il y a peut-être eu un signal d’alarme pour West Ham. Mais sous la direction du nouvel entraîneur Rehanne Skinner, les Irons ont joué certains de leurs meilleurs football de mémoire récente pour une victoire 2-0 contre Brighton.

Après avoir traversé de nombreux entraîneurs et styles différents au cours de ses cinq années dans la WSL, il a été difficile pour le club de trouver une identité. Mais cette victoire a été ponctuée du style offensif auquel Skinner faisait allusion avant le début de la saison, avec sa ligne de front faisant le show.

La recrue estivale Riko Ueki a impressionné, contribuant aux deux buts et passant ses 78 minutes sur le terrain, mettant la défense de Brighton sous une pression constante. Et, que ce soit sur le pied avant ou face à une tempête défensive en fin de première mi-temps, les Hammers sont restés calmes tout au long et ont tenu bon alors que la gardienne Mackenzie Arnold a gardé sa première cage inviolée de la saison.

Les buts tardifs, un thème en Europe ?

D’Arsenal à Chelsea, en passant par la Juventus et le Real Madrid, les buts tardifs qui changent la donne deviennent rapidement un thème en Europe cette saison. Cloé Lacasse a sauvé les Gunners lors d’un match nul 2-2 contre Manchester United vendredi soir, alors que nous avons couvert ci-dessus l’égalisation de Reiten pour Chelsea.

Mais les finalistes espagnols et italiens de la saison dernière ont également pris du retard face à leurs adversaires respectifs samedi. Le but vainqueur d’Arianna Caruso pour la Juve contre l’AC Milan est survenu à la 87e minute, tandis que Signe Bruun a rejoint le centre bas d’Olga Carmona à la 90e minute pour le Real Madrid pour sceller une victoire 1-0 sur Villarreal.

Après avoir investi massivement au cours de l’été pour ajouter plus de profondeur et de qualité à l’équipe, la perte de la joueuse clé Caroline Weir à cause d’une blessure au LCA le mois dernier a obligé le reste de l’équipe à prendre le relais. Même quand même, Las Blancas a travaillé contre une équipe de Villarreal sans victoire en Liga F jusqu’à présent cette saison, avant de s’emparer des trois points.

L’héroïsme des gardiens de but en Suède

A la dérive vers sa première défaite en cinq matches, l’équipe suédoise de Damallsvenskan, Vittsjö, a égalisé au dernier souffle lors d’un match nul 1-1 contre le leader de la ligue, Häcken, alors que le gardien Lainey Burdett a frappé sur un corner dans les arrêts de jeu.

Après l’effort de Rosa Kafaj à la neuvième minute, le pari de la gardienne née à Las Vegan a porté ses fruits pour Vittsjö alors qu’elle se levait pour rencontrer la livraison flottante de Sarah Stratigakis avec le côté de la tête pour sauver un point. C’est un but qui a permis à son équipe de conserver ses espoirs de terminer dans une place européenne alors que l’équipe, quatrième, est à cinq points d’une place de qualification avec quatre matchs à jouer.