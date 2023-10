Récapitulatif de l’épisode Disney Night – Hollywood Life

Crédit image : ABC

Danser avec les étoiles la saison 32 célèbre le 100e anniversaire de Disney avec une soirée épique de performances sur des chansons tirées des bandes sonores bien-aimées des films les plus appréciés de Disney. La première représentation de la soirée vient de Mauricio Oumanski et Emma Slater.

Mauricio et Emma démarrent la soirée en force avec un paso doble sur « L’Apprenti Sorcier » de Fantaisie. « C’était vraiment fantastique » Derek Hough dit le couple. Bruno Tonioli dit à Mauricio qu’il a « poli la piste de danse à la perfection », mais il veut voir Mauricio s’étendre davantage pour aller de l’avant. Les scores de Mauricio et Emma : Carrie Ann = 7 ; Derek = 6 ; Bruno = 6. Note totale = 19 sur 30.

Xochitl Gomez et Val Chmerkovski étourdissent avec leur féroce paso doble sur « Un Poco Loco » de coco. «Vous n’avez jamais perdu le contrôle», s’enthousiasme Bruno. « C’était magnifique. » Carrie Ann ajoute que la performance était « incroyable ». Derek se lève et déclare : « Tu étais un artiste là-bas. Les scores de Xochitl et Val : Carrie Ann = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 27 sur 30.

Adrien Peterson et Britt Stewart apportent un peu de douceur sur la piste de danse avec leur valse viennoise sur « Baby Mine » de Dumbo. «C’était la danse la plus touchante de la soirée. C’était si pur », dit Carrie Ann, avant d’ajouter : « C’était vraiment magnifique. » Derek fait une ovation debout à Adrian. « Vous vous êtes littéralement transformé sous nos yeux », dit Derek. « Cela m’a vraiment ému. » Bruno termine en disant à Adrian : « Tu as trouvé tes ailes et tu as pris ton envol. » Les partitions d’Adrian et Britt : Carrie Ann = 7 ; Derek = 7 ; Bruno = 7. Note totale =25 sur 30.

Ariana Madix et Pacha Paschkov affrontez le premier contemporain de la saison sur « Into the Unknown » de Congelé II. « C’était sensationnel », dit Derek à Ariana et Pasha. Carrie Ann dit qu’Ariana « a donné vie à l’histoire », mais elle admet qu’elle souhaitait voir « plus de liberté dans certains mouvements ». Les scores d’Ariana et Pacha : Carrie Ann = 8 ; Derek = 9 ; Bruno = 8. Note totale = 25 sur 30.



La représentation finale de la soirée vient de Charité Lawson et Artem Tchigvintsev. Ils dansent une belle valse sur « Part of Your World » de La petite Sirène. Bruno dit à Charity que la performance était une « valse merveilleuse et édifiante » une fois qu’elle a pris le relais. Derek ajoute: « C’était tout simplement magnifique. » Les scores de Charity et Artem : Carrie Ann = 8 ; Derek = 8 ; Bruno = 8. Note totale = 24 sur 30.

Les trois derniers couples sont Adrian et Britt, Lele et Brandon, ainsi que Barry et Peta. Le couple éliminé est… Adrian Peterson et Britt Stewart.