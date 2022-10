Récapitulatif de l’épisode 7 de “The Rings of Power” : l’œil

L’avant-dernier épisode du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir confronte les conséquences de l’éruption du mont Doom et nous plonge encore plus profondément dans les émotions de Durin, le nain au cœur tendre. Si vous avez besoin de rattraper l’épisode de la semaine dernière, vous pouvez trouvez-le ici.

Sinon, les spoilers nous attendent. Tu as été prévenu.

Allons creuser ! (Mais pas trop profond. Il y a… de mauvaises choses là-bas.)

Plutôt Khazad DOOM, amma n’est-ce pas ?

KHAZAD-DÛM – La dernière fois que nous nous sommes arrêtés, Elrond était allé voir Durin avec une histoire folle sur la façon dont les Elfes ont besoin d’être exposés au mithril pour ne pas mourir (je sais, je n’aime pas non plus la trame de fond) et Durin a accepté parler à son père, le roi. Welp, dans l’épisode 7, les négociations ne vont pas bien. Bien qu’Elrond promette tout sauf ses coupe-pattes argentés, le roi Durin pense toujours que l’extraction de mithril est trop dangereuse, même si cela signifie que tous les elfes vont se ratatiner ou quoi que ce soit.

NOOGIES DIFFICILES, ELVES.

De retour chez lui, le prince Durin est bouleversé par la décision. Disa est également énervée et s’en prend activement à une petite hache qu’elle est en train de forger. Oubliez la méditation. Je veux une forge dans le seul but de soulager le stress. Ensuite, Elrond apparaît comme s’il venait de tomber sur un subreddit particulièrement désagréable sur la série. Ils échangent un de ces regards qui disent tout et Durin se met à pleurer. Mercy, ces deux-là doivent avoir un lien spécial s’il n’y a pas de rancune quand le père de l’un est cool avec toute la race de l’autre en train de mourir.

Elrond rend le petit morceau de mithril et les feuilles. MAIS ATTENDEZ. Au coin de la table où Durin est assis, il y a cette feuille malade de Lindon d’il y a quelques épisodes. Durin lance le mithril sur la table, et quand il atterrit à côté de la feuille, toute la crasse noire disparaît. Durin et Disa sont comme, SWEET.

La prochaine chose que vous savez, Durin et Elrond sont dans les profondeurs de Khazad-Dûm, creusant un puits. Ils ont un autre moment de liaison émotionnelle, des yeux plus brumeux, puis Durin frappe à travers la pierre pour découvrir une caverne géante de mithril. Comme énorme. Pourrait facilement y mettre un Dave & Buster. Cependant, le roi Durin tue l’ambiance assez rapidement. (L’ambiance est la suivante : votre père vient de vous surprendre, vous et un ami, en train de fumer derrière la maison.) Le roi Durin fait expulser Elrond de Khazad-Dûm. Après avoir lancé un riff prolongé et culpabilisant sur les problèmes de santé du prince Durin alors qu’il était bébé, et quelques échanges généraux de griefs entre parents et enfants, il le dépouille de son titre.

Ensuite, Disa donne à Durin un discours d’encouragement sur la façon dont ils vont diriger le joint un jour et creuser, creuser, creuser. Pendant ce temps, le roi est dans le puits. Il jette la feuille dans la caverne nouvellement découverte, où elle flotte et brûle parce qu’il y a un Balrog qui se retourne là-bas.

Paradis perdu. Et trouvé. Et encore perdu.

THE GROVE – Après un voyage ardu, Nori et tous les autres Harfoots arrivent à destination. Au lieu de trouver leur petit bosquet heureux avec les pommiers et ainsi de suite, ils découvrent que l’explosion du mont Doom en a brûlé un tas. Sadoc demande à l’Étranger de juste, vous savez, tout réparer.

L’Étranger place ses mains sur l’un des arbres et commence à marmonner et à faire des expressions tendues. Juste au moment où le jeune frère de Nori s’aventure pour mieux voir, une branche tombe, et sans le tacle de dernière minute de Nori, cela aurait pu écraser l’enfant. C’est fondamentalement la dernière goutte pour l’étranger après tout l’épisode où il a presque transformé Nori en glaçon.

Sadoc dit à l’Étranger qu’il devrait traverser la crête vers les colonies des grands et obtenir de l’aide pour trouver les étoiles qu’il recherche. Ces Harfoots sont des gens capricieux. L’ambiance est une variation de cette scène dans Air Bud où l’enfant essaie de libérer le chien dans les bois apparemment pour son propre bien.

Je ne pardonnerai jamais à ce gamin.

Première vidéo



Quoi qu’il en soit, grande surprise lorsque le lendemain matin, ils se réveillent tous pour constater que le bosquet est à nouveau verdoyant.

Vous souvenez-vous de ces monstres vêtus de robes blanches qui traînaient autour du cratère ? Ils ont traqué l’Étranger jusqu’au bosquet. Cette nuit-là, Nori les voit rôder, attentifs au fait que l’Étranger s’est dirigé vers là-bas par là. Elle apparaît pour essayer de les rediriger. Et puis tous les Harfoots apparaissent. Et quand le père de Nori, Largo, agite une torche vers eux, celui qui ressemble à Eminem attrape la flamme et met le feu par magie à tous leurs chariots, ce qui, je pense que nous pouvons tous convenir, est extrêmement impoli.

Le lendemain, les Harfoot fouillent l’épave. Largo donne un discours d’encouragement sur le fait d’affronter les moments difficiles avec cœur, et Nori décide qu’elle doit aller avertir l’Étranger qu’il est poursuivi. Seulement cette fois, elle a des soutiens, notamment de Malva, le Karine Harfoot du groupe qui voulait voler leurs roues et les laisser mourir. Elle admet même avoir tort. Vous savez que vous regardez de la fantasy quand quelqu’un comme Malva s’excuse.

Nori, sa mère, Poppy et Sadoc partent à la recherche de l’Étranger.

Galadriel, conseiller en deuil ?

LES SOUTHLANDS – À la fin du dernier épisode, Mount Doom a éclaté et n’a pas été poli à ce sujet. Galadriel se réveille dans un paysage d’enfer total. Tout est rouge et en feu, il y a des corps partout — c’est de la merde de niveau Dante, un enfer supplémentaire. Elle retrouve Théo et ils partent ensemble. Ailleurs, c’est un jeu de qui a survécu – la reine régente Míriel va bien, l’ami d’Isildur Valandil va bien, mais l’autre, Ontamo, est bien mort. Alors que la taverne est sur le point de s’effondrer, Míriel envoie Isildur et Valandil à l’intérieur pour faire sortir les gens. Charmant de sa part de faire du bénévolat. Malheureusement, lorsque tout le désordre ardent s’effondre, il le fait directement sur Isildur.

Revenons à Galadriel et Théo. Je ne sais pas ce qui s’est déchaîné lors de l’éruption, mais Galadriel est plein de sages conseils pour lui. Il est fou, il est coupable, mais elle a de vrais joyaux, comme, “Ce qui ne peut pas être connu creuse l’esprit. Ne le remplissez pas de conjectures.” Ils se dirigent vers l’endroit où Númenór va probablement camper, en dehors de la zone sinistrée. Elle entre également dans une exposition sur la façon dont les terres sont maintenant mortes et les orcs en feront leur maison.

Première vidéo



Cette nuit-là, ils se cachent sous les racines géantes d’un arbre et ont un cœur à cœur sur la perte. Galadriel parle de son frère, mais aussi de son mari, Celeborn, qu’elle n’a pas revu depuis qu’il est parti à la guerre. RIP, mec. Mais vraiment, c’est l’un de ces moments de tradition légèrement spongieux. Nous savons des choses sur ce que Celeborn aurait pu faire au Deuxième Âge, et au Troisième Âge, il était très pas mort… la plupart du temps, je suppose que les écrivains donnent à Galadriel un laissez-passer pour Halbrand. Un col Halbrand, si vous voulez.

Théo a toujours l’impression que ce gâchis est de sa faute et elle lui dit : “Ne prends pas le fardeau de cette journée sur ton épaule… tu auras peut-être du mal à le reposer à nouveau.” Crochetez ça sur un oreiller.

Juste à ce moment-là, un groupe d’Orcs traverse la région et la scène ressemble beaucoup à celle avec le spectre dans la Communauté de l’Anneau où les Hobbits sont également cachés sous un arbre.

Pendant ce temps, les Númenóreans et les Southlanders se sont débarrassés. Elendil scanne chaque visage à la recherche de signes de son fils. Lorsque Míriel et Valandil se présentent, c’est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, y compris le fait que Míriel a perdu la vue.

Au camp, Elendil chuchote un peu plus avec le cheval, mais le cheval d’Isildur est inconsolable et Elendil le laisse libre. Je mentionne cela principalement parce que je pense que ce cheval va tirer une Lassie et récupérer Isildur d’une manière ou d’une autre. À quel point Nori regrettait de s’être emmêlée avec l’Étranger, Elendil regrette d’avoir sauvé Galadriel.

En parlant de ça, elle et Theo retournent au camp. Nous obtenons une bonne dose de gore et de membres manquants avant que Theo ne trouve Bronwyn et Arondir indemnes.

Galadriel passe un moment avec Míriel. Elle est remplie de remords mais Míriel veut zéro pitié et toute vengeance. Les Númenóréens rentrent peut-être chez eux pour le moment, mais ils reviendront avec leur pantalon de combat. Galadriel promet que les Elfes seront prêts.

Et enfin, si vous avez été assis ici comme, ¿Dónde está Halbrand ? Eh bien, il est dans une tente qui saigne de son côté et qui a l’air plutôt moite, en général. Galadriel déclare qu’il a besoin de médecine elfique et il saute hors du lit et sur un cheval. Je dirai qu’il était un peu trop désinvolte. J’avais besoin de voir plus d’embrayages latéraux et de grimaces.

Mais ce n’est pas tout pour l’épisode, les amis.

De retour à l’épave du village, Adar et les Orcs sont suffisants. Waldreg (secoue vigoureusement le poing) demande comment ils devraient appeler les Southlands maintenant, car il a clairement besoin d’un changement de nom. Si vous vous attendez à ce qu’Adar fasse vraiment un repas de quelques r trillés, vous devrez vous contenter du texte dans le coin ou de l’écran passant de “The Southlands” à “Mordor”.

Revenez la semaine prochaine pour la finale de la saison du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, quand nous saurons si nous aurons une réponse sur Sauron, l’Étranger, le destin des Elfes, ou ce vieux Balrog à Khazad-Dûm.