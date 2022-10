Récapitulatif de l’épisode 7 de “She-Hulk” : Marvel va en thérapie dans le meilleur épisode à ce jour

She-Hulk se retrouve (avec un peu d’aide d’Emil Blonsky de Tim Roth et de quelques nouveaux arrivants du MCU) dans un épisode zingy 7 de She-Hulk : avocateen streaming sur Disney+ à présent.

Si vous avez besoin d’un rappel, voici notre récapitulatif des manigances de mariage de la semaine dernière dans She Hulk épisode 6 (ou commencer par She-Hulk épisode 1). Il est maintenant temps de jeter un coup d’œil au dernier opus amusant, intitulé The Retreat. Il y a un tas de personnages de bandes dessinées Marvel qui font leur première apparition dans le Univers cinématographique Marvelplus des œufs de Pâques – et des spoilers !

La prochaine sortie est l’épisode 8, qui tombe le 6 octobre, avec plus d’arrivée tous les jeudis (voici le plein calendrier des dates de sortie des épisodes pour She-Hulk).

Pas de service

L’épisode s’ouvre sur une vue de haut en bas d’une salle de bain, suivie d’un laps de temps qui se chevauche, puis d’un montage de dates successives, alors que Haim joue et que le texte apparaît à l’écran. Cela ressemble à la narration la plus visuellement intentionnelle de la série jusqu’à présent. Avec l’excellent gag visuel “pas de service”, plus beaucoup de blagues solides (“Excusez-vous auprès de ma Prius Prime – avec de l’argent!” “Auparavant sur ce gars!” “J’ai mal pour une yourte…”) cela se sent comme l’un des meilleurs épisodes jusqu’à présent.

Malheureusement, c’est la deuxième fois que Jen couche avec quelqu’un, puis ils ont disparu. Le conseil de Nikki est de jouer cool pendant les 12 premières heures après avoir couché ensemble, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Heureusement, une distraction se présente : Chuck Donelan, l’agent de libération conditionnelle sous-financé d’Emil Blonsky, demande du renfort à She-Hulk.

L’inhibiteur de Blonsky, qui l’empêche de se lancer dans l’Abomination, semble avoir mal fonctionné. Alors ils se dirigent vers la retraite du ranch de Blonsky (avec un Hanson en tête-à-tête, en route), où Jen se met au vert. Heureusement, c’est une fausse alerte : Blonsky a été secoué par une clôture électrique grâce à sa poule préférée, Princess Silk Feather. Mais Jen se retrouve coincée à la retraite de bien-être lorsque sa Prius Prime est écrasée par un taureau à moitié humain et un matador.

Désolé, c’est en fait un bretteur. C’est El Águila alias Alejandro Montoya, un justicier épéiste mutant qui peut générer des explosions bioélectriques. Introduit dans les bandes dessinées en 1979, il traîne généralement avec Luke Cage et Iron Fist (et est joué par Joseph Castillo-Midyett, qui est apparu dans un épisode de l’émission Marvel/Netflix Jessica Jones). Son pote Homme-taureau, quant à lui, était un méchant introduit dans une bande dessinée Daredevil de 1971. Dans l’émission, ils ne sont que deux mecs qui travaillent sur leurs ressentiments dans un environnement sûr (sans Wi-Fi).

J’ai mal pour une yourte

Jen se retrouve dans un groupe de soutien avec Sarrasinqui se prend pour un vampire (dans les comics c’est un véritable ancien suceur de sang qui se bat contre Blade) et Porc-épic, qui refuse d’enlever son costume (il s’agit d’une coupe profonde de la bande dessinée Marvel, car Porcupine alias Alexander Gentry était un concepteur d’armes créé par Stan Lee, Ernest Hart et Don Heck en 1963). La vie présente un enseignant alors qu’il y a une leçon à apprendre, et Jen est choquée lorsque le groupe est rejoint par le mec dont l’infortuné Wrecking Crew a tenté de voler le sang de Jen dans l’épisode 3.

L’ancien méchant a mis de côté son pied de biche magique et a décidé de travailler sur lui-même, et ainsi Jen est entraînée dans un cercle de responsabilité radicale. Blonsky et son groupe de soutien surpuissant encouragent Jen à explorer ses sentiments. Fait intéressant, elle parle de Jen et She-Hulk à la troisième personne, suggérant que sa double identité et les pressions de présenter un visage différent au monde la font se dissocier de son vrai moi. Les gens aiment She-Hulk, et elle en profite donc, mais cela ressemble à de la triche. Heureusement, le groupe aide à guider Jen vers une percée émotionnelle qui se termine par un séjour euphorique dans une yourte de sudation cérémonielle. Ce n’est pas ce que j’attendrais d’un spectacle de super-héros, et je suis là pour ça.

Scène post-générique de l’épisode 7

Encore une fois, pas de scène post-générique cette semaine. Mais la fin gratifiante de l’épisode se transforme en flashback : trois jours plus tôt, alors que Jen somnole dans un bonheur post-coïtal, le rêveur Josh montre ses vraies couleurs. Il marque du sang de Hulk et se sépare avec un sourire et un texte triomphant au méchant encore invisible HulkKing. Il semble que les vrais méchants ne soient pas les capes qui résolvent leurs problèmes émotionnels, ce sont les gars qui ont l’air normaux mais qui se comportent ensuite de manière méprisable, insensible et manipulatrice.

Pensées aléatoires de She-Hulk et œufs de Pâques Marvel

Jen se prépare pour un rendez-vous au son euphorique de Maintenant je suis dedans par Haim.

Jouons au jeu à boire de She-Hulk : prenez un verre chaque fois que la caméra s’éloigne de Jen lorsqu’elle se transforme en She-Hulk. Quel est le budget des effets pour ce spectacle ? !

L’état mental post-fantôme de Jen se résume par Miss Piggy en prison de The Great Muppet Caper. « Le temps passe lentement dans la glacière ! »

Le ranch de Blonsky s’appelle Summer Twilight. Nous savons qu’Emil est un poète, alors c’est peut-être une référence à un vers tranquille du même nom du poète afro-américain Joshua Henry Jones Jr. (Ou peut-être un poème pastoral similaire de Charles Tennyson Turner. Ou aucun de ceux-ci. Tout n’est pas un œuf de Pâques.)

La dépanneuse vient de Slott Towing, conduite par un gars dont la chemise l’appelle Dan. Dan Slott est un auteur de bandes dessinées connu pour sa course sur She-Hulk, Spider-Man et bien d’autres.

Jen est nominée pour l’avocate de l’année.

Où sont les épouses/âmes sœurs de Blonsky ?

Je me fiche de ce que quelqu’un dit, envoyer un SMS “Je m’inquiète…” avec un emoji rougissant est une chose parfaitement raisonnable à faire si vous êtes des gens normaux.

