Récapitulatif de l’épisode 6 – Hollywood Life

Crédit d’image : RENARD

Danny Amendola se fait réprimander au sommet de Forces spéciales : le test le plus difficile au monde pour ne pas suivre les ordres. Il songe à partir complètement. Dwight Howard essaie d’en dissuader Danny et dit de ne pas s’énerver.

Danny est amené pour un interrogatoire. L’ancien joueur de la NFL n’est pas sûr de ce qu’il attend de cette expérience. Il aime les gens d’ici et “maintenant, tout dépend de ce que je peux donner”. Danny a l’impression d’avoir « toujours été l’outsider », mais il est toujours prêt. Il se met à pleurer devant la DS, qui lui dit que sa faiblesse est sa façon de gérer la frustration.

Danny retourne vers les recrues, et elles veulent toutes connaître sa décision. Il reste. « La seule raison pour laquelle je suis ici, c’est parce que vous êtes ici », dit-il.

Au jour 6 de Forces spéciales, il ne reste que 8 recrues. Cette tâche suivante est un test de contrôle et d’équilibre. Ils devront marcher entre d’énormes caisses d’expédition. Ils ne peuvent pas s’accrocher au fil ou à quoi que ce soit d’autre. Antoine Scaramucci est le premier. Il admet qu’il a eu « peur des hauteurs » toute sa vie. Il commence à trembler et tombe après le point médian.

Anthony dit aux recrues que son “physique s’use”. Kenya Moore est la suivante, et elle a aussi une peur extrême des hauteurs. Elle réussit à traverser et l’un des membres de l’équipe de direction lui dit qu’elle a fait un “grand effort”. Les 6 recrues restantes réussissent, et 4 autres recrues réussissent ce test.

Après l’épreuve, Hannah Brun est appelé pour un interrogatoire tactique. “Les cris me font juste geler”, dit-elle. Son père était comme ça pour la « protéger ». Hannah admet qu’elle a toujours du mal avec la façon dont elle est perçue par les autres après son passage La bachelorette. Elle a été “introspective” pour essayer de comprendre qui elle est.

Le genou de Kenya commence à vraiment la déranger, mais les tests ne cessent d’arriver. Dans une chaleur de plus de 100 degrés, les recrues doivent courir à travers le désert dans l’une des tâches les plus difficiles à ce jour. Dwight soutient le Kenya et l’aide à se rendre là où elle doit être.

Les recrues seront incendiées lors de cette prochaine épreuve. Pour passer, ils doivent courir jusqu’au banc de sable, se laisser tomber et rouler jusqu’à ce que le feu soit éteint. S’ils paniquent et abandonnent trop tôt, ils échouent.

Carli Lloyd est le premier. Elle est recouverte de gel protecteur et incendiée. Elle passe comme le reste des recrues. Même si son genou lui fait encore mal, Kenya brave tous ses doutes et réussit cette épreuve. En sortant, certaines recrues laissent derrière elles une partie de leur équipement.

Après cette dernière épreuve, Anthony a atteint sa limite. Il a terminé physiquement. Il quitte. Pendant ce temps, Kenya dit qu’elle ne peut pas marcher à cause de son genou. Les 7 recrues restantes sont réprimandées pour avoir laissé du matériel derrière elles. Ils sont punis en devant effectuer 3 tours d’un parcours physique. Si quelqu’un ne termine pas dans les 10 minutes, ils doivent tous continuer.

Le Kenya lutte depuis le début. Dwight essaie de l’aider, mais elle est juste épuisée. Les RHOA star commence à pleurer et dit qu’elle ne peut pas continuer. Elle enlève son bracelet et s’en va. Avec seulement 6 recrues restantes, Hannah est la seule non-athlète restante. Il ne reste que 4 jours et tout est possible.

