Récapitulatif de l’épisode 6 de “The Rings of Power”: Problèmes dans les terres du Sud

L’épisode 6 du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir offre enfin une dose d’action bien nécessaire. Waldreg continue d’être le pire alors que des combats éclatent dans les Southlands. Si vous avez besoin rattraper l’épisode 5, Vous pouvez le trouver ici. Sinon, soyez prévenu : Spoilers à venir.

Creusons.

Númenor sur le pont

MER CASSÉE — Les Núménoréens ont mis les voiles et Isildur ne peut pas dormir. Il partage donc quelques bouchées de pomme avec ce cheval (insalubre !) et monte sur le pont, où il rencontre Galadriel. Ils se rapprochent de la Terre du Milieu, dit-elle, et ils ont une petite conversation sur l’humilité, ce qui est un peu riche venant d’elle, mais il est important d’encadrer les jeunes. Les enfants sont notre avenir. Puis Elendil arrive et Isildur s’enfuit comme le chat de mes parents quand on sonne à la porte. Galadriel pose des questions sur la mère d’Isildur et Elendil dit “elle s’est noyée”, d’une manière qui n’invite pas à des questions de suivi. Ne refoule pas tes sentiments, mon frère ! C’est un espace sûr.

La stratégie du Southland

SOUTHLANDS – La dernière fois que nous avons quitté les Southlanders, ils étaient à Ostirith attendant que les orcs attaquent et avaient probablement l’impression d’avoir mangé de mauvais sushis. Lorsque nous rejoignons la fête, Adar livre son meilleur discours d’encouragement Ted Lasso à la foule d’orcs tenant leurs torches tiki. Et qui voyons-nous au milieu de tout cela, se tenant là comme s’il avait obtenu plus que ce qu’il avait négocié ? Friggin Waldreg. Le fléau absolu de mon existence.

Les orcs traversent le pont vers Ostirith – si vous vous préparez à une action de Helm’s Deep, cela ne se passe pas tout à fait de cette façon. Ils entrent directement, seulement pour trouver l’endroit désert. Les vibrations sont que GIF de Pulp Fiction de John Travolta regardant autour de lui, confus. Pour faire court, Arondir apparaît, tire des flèches et parvient à faire s’effondrer toute la tour au-dessus d’Adar, de Waldreg et des orcs.

Travaillez plus intelligemment, pas plus dur, les amis.

Première vidéo



Les Southlanders ne sont pas tirés d’affaire, cependant. Le lendemain, de retour au village, tout le monde se prépare pour une autre attaque cette nuit-là. Arondir essaie de détruire la poignée de l’épée, en vain. Bronwyn a un joli petit moment mère/fils avec Théo, lui rappelant quelque chose qu’elle avait l’habitude de lui dire lorsqu’elle était enfant – un peu à propos de “à la fin cette ombre est une petite chose qui passe… trouve la lumière et l’ombre ne le fera pas te trouver”, qui est une petite référence subtile à la formulation que Sam utilise dans Le retour du roi à un moment donné.

Bronwyn et Arondir partagent également du temps ensemble au puits, se chuchotant, pour une raison quelconque. Il commence à parler de la façon dont ils vont avoir un jardin un jour. Mon gars, les valeurs immobilières dans les Southlands sont sur le point de chuter pour les prochains milliers d’années. Juste FYI. Avez-vous considéré crypto?

Cette nuit-là, tout le monde attend à bout de souffle que l’attaque commence. Le destin, comme on dit, est imminent. De petites torches commencent à apparaître à l’horizon et c’est juste… genre… trop, tu sais ? MAIS ces intelligents Southlanders ont une autre stratégie. Ils attendent que les orcs traversent le pont et pénètrent au milieu de la ville, où ils utilisent deux grandes charrettes enflammées pour les piéger au même endroit. Il y a une autre action qui se produit ici comme un briquet à silex défectueux. (Je suppose que c’est du silex. Comme indiqué précédemment : je ne suis pas géologue.)

Les orcs parviennent cependant à traverser leurs limites ardentes et commencent à se diriger vers la taverne où les enfants et tous ceux qui ne sont pas prêts à se battre sont enfermés. Le combat au corps à corps éclate. Il est 6h du matin chez Walmart le Black Friday.

Arondir se lance dans une embrouille particulièrement désagréable avec un orc qui répond à la question posée au Chevalier Noir dans Monty Python et le Saint Graal : “Qu’est-ce que tu vas faire, saigner sur moi ?” Oui. Oui il l’est. Et c’est horrible. Cet orc a cloué Arondir et saigne juste dans sa bouche. Et pour une raison quelconque, Arondir ne la ferme pas – il continue de serrer les dents pendant que ce sang d’orc sombre et épais s’écoule. DE TOUTE FAÇON. Je vais bien. BIEN JE DIS. *Atteint la Listerine.*

Enfin, il semble que tous les orcs soient morts, mais juste au moment où les Southlanders poussent un soupir de soulagement, Arondir fait la sombre découverte que sous les casques et les masques se trouvent leurs anciens voisins – ceux qui sont partis avec Waldreg. Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. Les orcs réels commencent à les attaquer, et les Southlanders sont à court de stratégies. Au milieu du chaos, Bronwyn se fait tirer une flèche à l’épaule.

Les habitants du Sud essaient de se barricader dans la taverne, mais Adar (qui est toujours en vie malgré le désordre à Ostirith) et les orcs entrent assez facilement. Ils commencent à tuer des gens jusqu’à ce que Theo révèle où ils ont caché la poignée de l’épée afin de sauver Bronwyn, qui devait ensuite être tranché et coupé en dés.

Mais alors…

Grondements

Ce grondement au loin ? Est-ce un rallye de camions monstres ? Un géant local avec des problèmes digestifs ? Non! C’est Galadriel et les Númenoréens (le nouveau nom du groupe, ça s’appelle !) à cheval, juste au moment où le soleil se lève. Arondir dit rapidement à Galadriel qu’Adar s’échappe avec quelque chose qui ne devrait pas être échappé. Elle et Halbrand le poursuivent. Juste au moment où Halbrand est sur le point de transformer Adar en brochette, Galadriel est tout “Nous avons besoin de lui vivant! J’ai besoin de lui vivant!” (Plus de paroles de Hamilton, hein ? heh ?)

De retour au village, Galadriel interroge Adar. Ici, nous obtenons une exposition sur ce qu’est l’accord d’Adar. Galadriel explique qu’il est essentiellement un orc OG. Le premier Seigneur Morgoth a pris des elfes et les a torturés et tordus. Dans la tradition, il finit par y avoir des tergiversations sur l’origine des orcs, mais si vous vous en tenez au Silmarillion, l’histoire est que par la cruauté et la corruption, Morgoth a élevé cette race en se moquant des elfes. De toute façon. Adar prétend avoir tué Sauron et dit d’autres conneries sombres et angoissantes, et Galadriel fait des menaces assez spécifiques et macabres – auxquelles Adar lui dit apparemment qu’il n’est pas le seul à avoir été transformé par les ténèbres. Si tu vois ce que je veux dire.

Plus tard, Halbrand et Galadriel ont une conversation près d’un ruisseau bavard et se disent en quelque sorte qu’ils s’aiment? Mais avant que je puisse crier KISS DÉJÀ à l’écran, Halbrand est convoqué par la reine régente Míriel afin qu’elle puisse le présenter aux Southlanders comme leur nouveau roi. Huzah.

Première vidéo



Galadriel, quant à lui, rend la poignée de l’épée, enveloppée dans de la toile de jute, à Arondir, qui s’approche pour parler à Théo. Theo est assis avec ses sentiments à propos de l’épée. Arondir lui conseille de le donner aux Númenoréens pour qu’ils se jettent dans la mer Sundering sur le chemin du retour, puis repartent avec, car Theo a pris tellement de décisions SOLIDES avec l’épée et on peut certainement lui faire confiance. Theo déballe la poignée et OH CRAP c’est en fait une petite hache.

Alors, où est la vraie poignée? Friggin Waldreg a encore frappé. Ne me demandez pas comment il l’a eu ou comment il a survécu à l’effondrement d’Ostirit. Mais il s’en sert pour tourner la serrure en pierre. Tout de suite, ce n’est pas bon. Les pierres commencent à se réorganiser, l’eau se précipite sous tous les angles.

En dehors du village, Elendil essaie d’avoir un moment de liaison père/fils avec Isildur quand ils entendent des grondements. Dans le village, l’eau jaillit du sol comme des plaques d’égout qui explosent. Et vous vous souvenez de toutes les tranchées qu’Adar creusait ? Ceux-là aussi sont inondés. Ils mènent jusqu’à ce grand volcan au loin (c’est Mount Doom, ok ?) Et l’effet de toute cette eau qui se déverse dans le volcan est une explosion pire que la fois où j’ai versé de l’eau de pâtes dans une casserole d’huile d’olive c’était encore trop chaud. Mal.

Un nuage massif de substances volcaniques indésirables dévale la montagne directement vers le village. Dans un plan rapide, nous voyons qu’Adar s’est échappé de la grange où il a été enchaîné. Galadriel se plante et fait face au nuage alors qu’il engloutit tout ce qui est en vue.