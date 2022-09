Récapitulatif de l’épisode 6 de “She-Hulk” : Juste Jen, la marraine du mariage

Chers bien-aimés, nous sommes réunis ici pour célébrer le mariage de She-Hulk (et Titania) dans l’épisode 6 de She-Hulk : avocateen streaming sur Disney+ à présent.

Voici nos résumés de l’épisode 1 de She-Hulk, épisode 2, épisode 3, épisode 4 et épisode 5. Il est maintenant temps de jeter un coup d’œil au dernier opus, intitulé “Just Jen”. C’est une semaine calme pour les camées et les œufs de Pâques, mais attention aux spoilers !

La prochaine sortie est l’épisode 7, qui tombe le 29 septembre, avec plus d’arrivée tous les jeudis (voici le plein calendrier des dates de sortie des épisodes pour She-Hulk).

Juste Jen

L’épisode s’ouvre sur une autre quatrième rupture de mur qui souligne la chose la plus ennuyeuse de la série, comme si cela résolvait le problème. L’épisode 5 s’est terminé sur un cliffhanger promettant le retour de Daredevil, puis l’épisode 6 s’avère être un épisode de mariage autonome à un moment inopportun de la saison. Mais bon, on va faire avec. Qui n’aime pas un mariage?

Jen, semble-t-il. Ou du moins, comme pour la plupart des choses, elle est profondément ambivalente. Elle espérait éblouir tous ses anciens amis avec la façon dont elle le tue au travail, en plus d’avoir de beaux cheveux et de véritables super pouvoirs. Mais “Shulky” est banni du mariage afin de ne pas éclipser la mariée (un vieil ami d’école qui n’a jamais été mentionné auparavant). Et la vieille amie Lulu ne s’intéresse à aucun de ces divers aspects réussis de la vie de Jen, compatissant plutôt au fait que Jen n’a pas d’homme dans sa vie.

Ce qui peut changer, si Josh s’avère être un vrai bon gars et non un méchant secret pénétrant dans les défenses de Shulky. Espérons que rencontrer Josh compense le fait d’avoir à nouveau affronté Titania dans une confrontation sur la piste de danse qui se termine par Titania glissant sur la glace et se cassant les dents. Des trucs hilarants.

Bien-aimé immortel

Pendant ce temps, de retour au bureau, l’histoire B implique Mallory et Nikki travaillant sur une affaire de divorce pour un Craig Hollis, un personnage comique avec le pouvoir de résurrection grâce à être la prochaine étape de l’évolution humaine. Bien que dans la série, il ne soit qu’un douchebag – M. Immortal devrait s’appeler M. Evitant, car il préférerait littéralement mourir plutôt que de reconnaître les émotions d’une autre personne.

M. Immortel est convaincu qu’il est un gars sympa, même s’il refuse de résoudre les problèmes et dévaste à la place une série de conjoints et de familles. Ceci est un autre exemple d’utilisation de super pouvoirs pour amplifier et mettre en évidence les véritables peurs, défauts et échecs humains.

Cela suggère également que les superpuissances sont assez courantes dans l’univers cinématographique Marvel, et que tout le monde doté de capacités extraordinaires ne finit pas par devenir un Avenger. Avec une grande responsabilité vient un grand connard, apparemment.

L’affaire conduit Mallory et Nikki à Intelligencia, un “site Web pour hommes haineux” qui publie des vidéos de conduite 24 heures sur 24 et des recréations d’œuvres d’art célèbres. Mais en regardant de plus près, ils découvrent des forums qui détestent She-Hulk, des mèmes aux menaces de mort réelles.

Scène post-générique de l’épisode 6

Encore une fois, pas de scène post-générique cette semaine. Mais la scène finale fait allusion à une confrontation à venir : Après que l’équipe de démolition n’ait pas réussi à mettre la main sur une partie du sang de Jen parce que leur hypodermique ne pouvait pas percer sa peau, nous voyons des techniciens de laboratoire infâmes préparer une aiguille plus grosse – beaucoup plus grosse.

Pensées aléatoires de She-Hulk et œufs de Pâques Marvel

Qui n’a pas écouté Walking on Broken Glass d’Annie Lennox ?

Lulu est joué par Patti Harrissonun acteur et comédien qui est apparu dans Shrill et I Think You Should Leave avec Tim Robinson.

À première vue, la référence de M. Immortal à sa première femme, “la baronne Cromwell”, pourrait ressembler à un nom ancien pour indiquer depuis combien de temps il tire son arnaque au mariage. Mais c’est Marvel, et le nom fait en fait référence à un personnage de bande dessinée également connu sous le nom de Baronne Blood – parce qu’elle était un vampire et une servante de Dracula, vue pour la première fois en 1998 avec le super-héros britannique Union Jack.

S’échappant de Mallory et Nikki, M. Immortal s’écrase dans une voiture marquée “Higman Security”. Probablement une référence introduite par le coordinateur du département artistique de l’émission, Kyle Higman, plutôt qu’un œuf de Pâques Marvel.

Sérieusement, à quoi sert Ched ?

