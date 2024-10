Récapitulatif de l’épisode 6 d’Agatha All Along : Billy la sorcière adolescente

Agatha tout au long Familier à tes côtés Saison 1

Quand WandaVision a cassé son format pour une grande révélation, il s’est scindé en deux. Il y avait avant, quand la série devait jouer dans ses propres bacs à sable de sitcom du monde bizarre, et il y avait après, quand elle devait se rattacher à l’univers cinématographique Marvel d’où elle venait. Le schisme était inévitable mais il m’a quand même déçu ; pour toutes les cloches et sifflets surpuissants de Marvel, j’étais plus intéressé WandaVision alors qu’il s’agissait simplement de l’histoire individuelle d’une femme extraordinaire traversant l’expérience bien trop ordinaire du deuil.

Alors, quand il est devenu évident que Agatha tout au long J’étais sur le point d’expliquer ce qui arrivait à Teen depuis le début, j’étais nerveux. J’adore les bons épisodes de flashback, mais un épisode de Marvel peut faire ou défaire une série comme rien d’autre.

Heureusement, Jac Schaeffer n’a pas eu à transformer l’épisode de Billy Maximoff en un épisode de facto. Agents du SHIELD aventure cette fois. Au lieu de cela, le Agathe L’équipe doit expliquer comment Billy Maximoff est venu habiter le corps de Teen et qui est réellement Billy Maximoff en tant que personne. Nous avons même un aperçu de l’état d’esprit de William Kaplan, le gentil enfant d’Eastview dont la bar-mitsvah sur le thème « Magick » est devenue le prélude à la transformation de Billy.

Le réalisateur Gandja Monteiro parvient immédiatement à trouver l’équilibre en gardant « Familiar by Thy Side » suffisamment proche du monde sorcier de la série tout en l’enracinant dans l’histoire très humaine au cœur de Billy’s. Elle encadre chaque étape du grand jour de William avec un souci du détail, le suivant dans les instants précédant son entrée au temple avec ses parents (Paul Adelstein et Maria Dizzia), rayonnant sous sa kippa bleue. (La seule « couronne » bleue que nous voyons dans cet épisode, en fait.) Même avant que l’épisode ne confirme que cet enfant devait effectivement mourir pour que Billy vive, mon cœur s’est brisé en regardant William danser à sa bar-mitsva, tout en souriant timidement. et des épaules osseuses et Joe Locke à son meilleur Coup de cœur.

Lilia, apparemment la médium embauchée par les Kaplans pour la nuit, voit également le nuage venir pour William dans la bouée de sauvetage « cassée » de sa paume et fait de son mieux pour ne pas perdre toute sa merde. Bien qu’elle rassure le pauvre William condamné sur le fait qu’il est juste en train de « devenir un nouvel homme » (sans blague), elle façonne à la hâte un sceau, le laisse tomber dans la poche de sa veste et oublie rapidement toute l’interaction. J’attends toujours que Patti LuPone libère tous ses pouvoirs dans cette série, mais d’ici là (je ne prends pas la peine d’entretenir l’idée que Jen et Lilia sont mortes), cette scène semi-effrayante devra faire l’affaire.

À ce stade, je me demandais ce que la panne de Wanda avait fait pour créer la nouvelle itération de Billy debout devant nous aujourd’hui. Mais la révélation de cet épisode est bien pire et plus dévastatrice que ce que j’aurais pu imaginer. Oui, la fin du sortilège de Wanda a interrompu la fête de la bar-mitsva, mais c’est la panique bien trop humaine de ses parents qui a conduit leur voiture à déraper de la route et à s’écraser contre un arbre, tuant William et libérant son corps pour Billy emménage. Adelstein et Dizzia sont dévastateurs car ils incarnent deux parents qui s’efforcent de donner à leur fils le temps et l’espace pour guérir, sans se rendre compte qu’il est déjà mort. Il ne m’a pas échappé que dans les scènes qui ont suivi l’accident et celles de trois ans plus tard (c’est-à-dire aujourd’hui), les Kaplan sont d’une gentillesse et d’un soutien sans faille envers leur fils, qu’il s’agisse d’embaucher un médium pour le con dégingandé qui danse avec lui. ses amis ou offrir à leur adolescent gothique une soirée film d’horreur et un rôti pour son petit ami (Miles Gutierrez-Riley dans le rôle d’Eddie, un homologue adorable pour Billy en un rien de temps).

À partir de là, « Familiar by Thy Side » nous rattrape rapidement sur la façon dont « William » a compris qu’il était en fait Billy. Comme la plupart des adolescents, il se sent différent des autres ; contrairement à la plupart des adolescents, c’est parce qu’il est en fait l’esprit transféré d’un enfant évoqué par une sorcière pleurant son mari robot omniscient. Mais la seule chose dont il se souvient avant de se réveiller à l’hôpital, c’est de reprendre ses esprits dans sa voiture brisée en haletant : « Tommy ! », ce qui n’est pas très utile du tout. Plus utile, cependant, est le gars peu précis de Reddit que lui et Eddie rencontrent dans un parking pour discuter de ce qui s’est réellement passé sous cet étrange dôme rouge, qui se trouve être un Ralph particulièrement nerveux (alias Evan Peters) (alias le faux Pietro d’Agatha) (alias « Fietro ») (alias « Bohneriffic69 ») (sympa).

Dans un autre monde, l’histoire de Billy Maximoff aurait été sa propre série Disney+, et chaque indice sur sa véritable identité aurait son propre épisode. Les choses étant telles qu’elles sont, ce n’est qu’un élément du Agatha tout au long puzzle, et ainsi les choses commencent à se mettre en place réel rapide. Contrairement à l’épisode provoquant un coup de lapin de la semaine dernière, cette fois-ci, cela me convient plutôt bien ; « Familiar by Thy Side » est peut-être l’épisode le plus long de la série à ce jour, mais il dure également 42 minutes extrêmement raisonnables. Les séries télévisées résolvent régulièrement les mystères des meurtres en moins de temps, et à en juger par cet épisode largement bien construit, Agathe j’aurais peut-être dû adopter ce rythme depuis le début.

Quoi qu’il en soit, Ralph et son bob en os regorgent d’informations extrêmement utiles. Par exemple, il laisse tomber avec désinvolture le fait que Wanda et Vision avaient des jumeaux, dont l’un pouvait lire dans les pensées, tout comme Billy, à sa grande horreur anxieuse, le fait depuis l’accident. C’est aussi pourquoi Ralph ne peut cacher le fait qu’il vraiment déteste Agatha – comme un montant de Jennifer Kale – depuis qu’elle l’a utilisé comme « une marionnette » pour toutes ses expériences adjacentes à Wanda. Il met Billy en garde contre cette « vieille putain de sorcière qui va vous foutre en l’air », parce que M. Bohneriffic pourrait être traumatisé, mais il n’est toujours pas classé R.

Billy ne perd pas de temps à ignorer complètement Ralph. En fait, il rentre immédiatement chez lui et fait un petit tour sur Google – et quand cela échoue, une recherche d’image inversée – pour relier lui-même les points d’Agatha. Cette scène policière est également composée par la version de Lorna Wu de « The Ballad » dont nous avons tant entendu parler, et l’entendre sur le tourne-disque de Billy (bien sûr) ne fait que confirmer que (a) elle règne, et (b) je vraiment J’aurais aimé l’entendre avec autant de profondeur avant le procès d’Alice. Donnez-nous l’original avant la couverture !

D’après les recoins les plus profonds d’Internet que Billy trouve sur « Brujapedia », Agatha a été repérée partout, de Salem aux États-Unis. Titanesque avec l’homme de Dolly Parton. Elle peut également savoir ou non quelque chose sur la Route décrite dans son disque bien-aimé. Une fois de plus, la notoriété d’Agatha n’empêche en rien Billy de se rendre immédiatement à Westview pour la voir par lui-même, et la réalité est… eh bien, à propos de ce à quoi on peut s’attendre pour une sorcière en pleine crise.

Tandis que Wanda entraînait tout le monde dans son fantasme de sitcom avec elle, elle maudissait Agatha de jouer seule ses propres séries télévisées, bavardant essentiellement des clichés absurdes et pointant son « pistolet » de tuyau d’arrosage en plastique sur quiconque passait par là. Voir celui d’Agatha Jument d’Easttown Le truc de détective dans le contexte du monde réel donne l’impression que cela est encore plus hyperbolique, sa butch affalée encore plus grogneuse et gay, ce que je ne pensais franchement pas possible. (Encore une autre victoire pour Kathryn Hahn !) Billy en est en fait charmé avant qu’elle ne lui donne un coup de pied sur le côté, ce qui résume à peu près tout le contrat d’Agatha. Mais il essaie quand même de la libérer du sort, récitant quelque chose qu’il a trouvé dans un livre et y parvenant apparemment du premier coup.

Sur ce, nous revenons au présent, où Agatha se traîne hors du tas de dégueulasse brûlante pour affronter l’enfant qu’elle connaît maintenant. bien sûr ça doit être un Maximoff. (« Sinon, rien de tout cela ne serait aussi dramatique. ») C’est choquant et un peu triste de voir un Billy aux yeux morts briser son sceau après avoir passé tant de temps avec l’adorable William et son curieux successeur magique, qui voulaient connaître sa véritable identité. identité pour que son petit ami puisse aimer la vraie affaire. Pour citer un élément de la culture pop lié aux sorcières, ni William ni Billy n’ont eu d’affiche pour : Quelque chose a changé en lui, quelque chose n’est plus pareil. Mais Billy sursaute encore quand Agatha, projetant certes sur lui beaucoup de ses propres traumatismes d’enfance, prononce un discours passionné sur le fait que Billy ne devrait pas se sentir coupable de tout ce qu’il a fait alors qu’il essayait simplement de survivre.

« C’est ce qui fait de toi une sorcière », conclut-elle avec un sourire sincère que Billy ne peut se résoudre à revenir. Si c’est ça être une sorcière, il n’en voudra peut-être pas. Mais si c’est la seule façon de revoir son frère jumeau, qu’il en soit ainsi, et ainsi nous continuons notre route.

• Outre Lilia, Alice et Jen ont également fait partie, sans le savoir, de la vie de Billy : Alice dans le rôle du flic, le père frénétique de William, et Jen dans le rôle… d’une influenceuse YouTube à la peau impeccable. Je suppose que cela aurait mis à rude épreuve la crédulité, même dans une émission magique, que Jen soit son médecin urgentiste ou autre, mais relativement parlant, mdr.

• La scénographie de la chambre de William par rapport à celle de Billy est excellente, depuis les couleurs vives jusqu’aux affiches changeantes (Houdini et des aventures comme Le Magicien d’Oz et Le chaudron noir qui a clairement influencé Agatha tout au long pour Guillaume, Le métier et Carrie pour Billy). Des œufs de Pâques pendant des jours, j’en suis sûr.

• Lecture Kathyrn Hahn de la semaine : Le message « Voulez-vous piquer l’ours ? » échange. Juste, tout ça. (Finaliste : « J’ai tué… ehHhHhhHh… ma part. »)

• Notant ici que Billy ne voit jamais Rio chez Agatha lors des scènes correspondantes du pilote où Agatha a définitivement vu Rio, donc… noté.

• « Vous et votre mère avez la même chose. » « Qu’est-ce que c’est? » « Très gênant pour vous. » Et moi ! Dis-moi ce que c’est !

• « J’ai eu une terrible influence sur les enfants de Wanda et Vision. Et j’ai empoisonné un chien. RIP, Sparky, abattu à son apogée par Bohnerrific69.