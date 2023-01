Récapitulatif de l’épisode 5 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

AGT : All-Stars est un pas de plus vers la finale, et il reste encore un Golden Buzzer à distribuer. Dans l’épisode du 30 janvier, deux actes vont avancer. Un acte sera confié au groupe Golden Buzzer.

Pierre Rosalita revient après avoir fait une éclaboussure pendant AGT saison 16. Le garçon de 11 ans chante une interprétation stellaire de “Go The Distance” par Michel Bolton. Les juges lui réservent une standing ovation. Howie Mandel est impressionné que Peter ait réussi cette performance avec des nerfs et un mal de gorge. Simon Cowell note que Peter est “très démodé” mais que sa voix s’est “en fait améliorée”.

Axel Blake arrive sur scène. Le comédien est Simon’s Golden Buzzer de L’Angleterre a un incroyable talent saison 15 et a remporté le spectacle. Howie est un grand fan d’Axel. “Je pense que vous l’avez frappé hors du parc”, dit-il. Simon sait qu’Axel est un succès en Amérique après avoir entendu le public rire tout au long de la représentation.

Mandy HarveySimon’s Goldern Buzzer de AGT saison 12, est de retour pour une seconde chance de gagner. La chanteuse, qui a perdu l’ouïe à 18 ans, interprète sa magnifique chanson originale “Something I Can Feel”. Heidi Klum jaillit que Mandy a “la voix la plus angélique”. Simon s’extasie sur la “super chanson” de Mandy et lui dit que c’était mieux que sa première audition.

Dépotoir Yumbo a quelque chose à prouver à Heidi après avoir obtenu son X rouge AGT saison 13. Ils parviennent à la gagner cette fois-ci, et Simon dit au duo qu’ils sont “vraiment stupides mais vraiment drôles”. Magicien rap Mervant Véra à partir de AGT la saison 17 apporte à nouveau la magie. Heidi le qualifie de “génie”, tandis que Simon ajoute qu’il est “incroyablement talentueux”.

Tom Ball est un professeur de lycée de 24 ans, mais il a toujours voulu être chanteur. Il a perdu contre Axel Blake en L’Angleterre a un incroyable talent saison 15. Il se marie dans 5 jours, mais il est déterminé à avoir cette seconde chance. Il chante une superbe interprétation de “The Sound of Silence” pour le public. Simon déclare que la performance de Tom est “la meilleure performance que j’ai vue de toutes les séries”. Heidi appelle Tom “plus grand que nature”. Les juges et l’hôte Terry Crews décident collectivement de donner à Tom le groupe Golden Buzzer, l’envoyant directement en finale.

Équipe de démonstration mondiale de taekwondo à partir de AGT la saison 16 apporte essentiellement Cobra Kaï pour AGT. Leur performance est une action non-stop. “C’est incroyable”, déclare Simon au groupe et ajoute qu’ils sont “juste à un autre niveau” par rapport à ce qu’ils faisaient auparavant.

Magicien Jaspe Cerise n’a que 16 ans, mais il a un sérieux charisme. Il remonte le temps avec son acte. “Je suis juste époustouflé,” dit Howie. Heidi dit à Jasper : “Tu me fais croire que l’impossible est possible.”

Ana-Maria Margean a gagné La Roumanie a du talent saison 11 après avoir pris la ventriloquie pendant la pandémie. Elle s’est inspirée de AGT gagnant Terry Fator. Sa performance est une chevauchée palpitante avec ventriloquie et chant. Tous les juges sont impressionnés par les talents d’Ana-Maria.

La représentation finale de la nuit est de Archie Williamsles AGT chanteur de la saison 15 qui a passé 36 ans en prison pour des crimes qu’il n’a pas commis. Il impressionne la salle avec sa performance de “Ain’t No Sunshine”. Howie dit à Archie qu’il a “tout ce qu’il faut pour arriver jusqu’au bout sur cette scène”. Simon dit que la performance était “incroyablement forte” et “créative”.

Les 3 meilleurs actes de la nuit sont Pierre Rosalita, Ana-Maria Margeanet Mandy Harvey. Mandy occupe la troisième place, laissant Peter et Ana-Maria sur scène. L’acte de rejoindre Tom en finale est… Ana-Maria Margean!

