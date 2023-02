Récapitulatif de l’épisode 5 de “The Last of Us” : une histoire sinueuse de deux frères

Le dernier d’entre nous l’épisode 5 est arrivé sur HBO et HBO Max vendredirevenant à Ellie et Joel (Bella Ramsey et Pedro Pascal) après leur sommeil grossièrement interrompu par deux gars brandissant des fusils. La rencontre est survenue alors que le passeur et son copain adolescent tentaient de s’échapper de Kansas City.

La ville du Midtwestern a été prise en charge par un groupe militant dirigé par la vengeresse Kathleen (Mélanie Lynskey depuis Vestes jaunes). Son frère Michael a été tué par la FEDRA (l’Agence fédérale de réponse aux catastrophes), qui gère des zones de quarantaine avec les restes de l’armée américaine et représente l’un des derniers éléments restants du gouvernement.

C’est aussi une interruption de la véritable quête de nos héros – amener Ellie aux lucioles, un groupe rebelle qui veut reproduire son immunité contre l’infection fongique qui a transformé des milliards de personnes en monstres.

La paire tenant Ellie et Joel sous la menace d’une arme sera familière à tous ceux qui sont joué au jeu PlayStation qui a inspiré la série, mais les fans pourraient être surpris de voir à quel point l’adaptation ajoute à leur trame de fond. Temps pour SPOILERS alors que nous plongeons dans l’épisode sombre 5.

La chute de FEDRA

L’épisode s’ouvre sur un flashback montrant comment la milice civile de Kathleen a renversé FEDRA 10 jours avant que Joel et Ellie n’arrivent en ville – le peuple s’est soulevé contre cette force oppressive et a pratiquement massacré ses membres dans les rues. C’est graphique et horrible, et Sam, 8 ans (Kevin Woodard) est témoin de certaines de ces violences en tant que son frère aîné Henry (Lamar Johnson) le pousse à se cacher dans un grenier.

Parlant à un groupe de collaborateurs captifs de FEDRA, Kathleen leur offre sa miséricorde en échange de l’emplacement d’Henry. L’une des personnes parle, mais elle ordonne quand même à ses hommes de main de tuer tout le groupe. Il semble que sa quête de vengeance l’ait laissée sans pitié.

HBO



Peu de temps avant qu’ils ne quittent leur cachette, Henry réconforte son jeune frère en peignant un Tortues Ninja Teenage Mutant bandana (en rouge Raphaël) sur son visage. Ça a l’air génial, et c’est un bon moment de soulagement de toute l’intensité.

Contrairement au jeu, Sam est sourd – il en va de même pour l’acteur Keivonn Woodard dans la vraie vie. C’est un changement fascinant qui rend la dynamique du personnage avec Henry et Ellie encore plus engageante.

Chemins croisés

Henry aperçoit Joel en train d’éliminer un groupe de charognards de Kathleen, et il réalise que notre héros peut l’aider, lui et Sam, à sortir de la ville. Malgré la “voix de connard” de Joel, ils forment une alliance ténue et pénètrent dans les tunnels de maintenance souterrains.

La FEDRA a réussi à nettoyer la ville des infectés en les forçant à pénétrer dans ces tunnels. À l’insu de Kathleen et compagnie, FEDRA a apparemment éliminé les monstres. Le travail de caméra et l’éclairage lorsque notre quatuor entre dans les tunnels sont également sublimes.

HBO



Nous apprenons plus tard qu’Henry a collaboré avec FEDRA afin que Sam puisse obtenir un traitement pour leucémie. Il a dû abandonner le frère chef de la résistance de Kathleen pour cela. Joel considère initialement Henry comme un rat, mais reconnaît finalement qu’il avait raison de faire tout ce qu’il fallait pour assurer la sécurité de Sam.

Une histoire parallèle déchirante

L’espace de vie des égouts où Ellie, Joel, Henry et Sam prennent brièvement une pause est vide, mais c’était clairement un endroit où les gens ont réussi à survivre pendant longtemps. Joel aperçoit un dessin d’enfant représentant deux personnes tenant des armes à feu, avec la légende “Danny, Ish, nos protecteurs”.

Si cela a piqué votre curiosité, nous apprenons le sort de ces personnes dans le jeu grâce à des notes éparpillées. Cette version des événements se déroule à Pittsburgh, mais les noms et le décor de l’émission sont les mêmes, il est donc probable que les événements se déroulent de la même manière. Attention cependant, c’est horrible.

HBO



À la suite de l’épidémie, Susan, Kyle et leurs enfants ont rencontré un survivant nommé Ish, qui les a emmenés dans sa cachette dans le système d’égouts de la ville. Leur communauté de survivants est passée à près de 50 personnes (dont un gars appelé Danny), et ils se sont taillé un petit refuge sous l’enfer postapocalyptique au-dessus.

Malheureusement, malgré les meilleurs efforts d’Ish, Kyle et Danny pour maintenir la sécurité, les personnes infectées sont finalement entrées par “une seule porte ouverte” et ont tout gâché.

Kyle s’est barricadé avec quelques enfants dans une pièce, les piégeant tous par inadvertance. Au lieu de laisser ces enfants mourir de faim ou d’être infectés, il les a tous abattus, les a recouverts d’un drap et a griffonné « Ils n’ont pas souffert » sur le sol. Puis il s’est suicidé.

“Jésus-Christ”, dit Joel en voyant les restes. C’est bien sinistre.

La femme de Kyle, Susan, a réussi à sortir avec Ish et quelques autres enfants, mais elle a été dévastée par la perte de sa famille et a essayé de retourner dans les égouts. Ish a réussi à l’arrêter.

“Chaque partie de mon être veut juste abandonner. Ce serait si facile de s’abandonner à ce monde. Je ne peux pas faire ça, cependant. J’ai trop confiance en l’humanité”, lit-on dans sa note finale. “J’ai vu que nous sommes encore capables de faire le bien. Nous pouvons y arriver. Je dois rester forte… pour elle.”

On ne sait pas ce qui leur est arrivé après ce moment, mais supposons qu’ils soient arrivés dans un endroit sûr et aient vécu heureux pour toujours. Cela semble probable dans ce monde fictif infernal, non ?

L’autre côté

Dans une séquence qui se déroule de manière similaire à une partie du jeu, les tunnels conduisent nos héros en banlieue, où la balle d’un tireur d’élite transperce leur atmosphère joviale. Joel parvient à se faufiler et à sortir le gars, mais pas avant d’avoir appelé des renforts. Kathleen et son homme de main Perry mènent une force massive à leur emplacement, et ils piègent Ellie, Henry et Sam.

Elle comprend qu’Henry a trahi son frère pour sauver Sam, mais elle précise que les enfants ne seront pas autorisés à vivre.

“Tu t’es déjà arrêté pour penser qu’il était peut-être censé mourir ?” elle dit. “C’est ce qui arrive quand on baise avec le destin.”

HBO



Au moment où elle se prépare à tirer sur Henry, une masse d’infectés monte du sous-sol et massacre les forces de Kathleen. Le grand est connu sous le nom de Bloater dans les jeux – ces infectés au stade avancé sont super durs et forts, comme en témoigne celui-ci qui déchire la tête de Perry tout de suite. Kathleen est tuée par un enfant qui s’est transformé en Clicker, qui lui saute dessus et la déchire en lambeaux.

Une tournure sombre

Ellie, Joel, Sam et Henry s’en sortent apparemment indemnes et trouvent un vieux motel pour se reposer (c’est aussi se passe à peu près de la même manière dans le jeu). Ellie lit théâtralement des bandes dessinées avec Sam pendant que les deux hommes dorment dans la pièce voisine, mais le jeune homme est clairement distrait.

« Si tu te transformes en monstre, est-ce toujours toi à l’intérieur ? écrit-il dans une note, préparant Ellie et nous pour un coup de poing émotionnel.

Il révèle à son nouveau copain qu’il s’est fait mordre dans l’agitation, ce qui est essentiellement une condamnation à mort. Révélant son immunité à Sam, elle enduit une partie de son sang sur sa blessure. Ce qui semble être une bonne idée, mais aucun d’eux ne semble convaincu. Aucun d’eux ne fait ces aveux dans le jeu.

HBO



Ellie accepte également de rester éveillée avec le nerveux Sam, mais elle s’assoupit. Elle se réveille pour le trouver assis et dos à elle, découvrant bientôt que l’infection s’est installée. Sam est parti – bien que sa surdité persistante suggère qu’il reste des restes humains – remplacé par un monstre sauvage qui l’attaque.

Leur bagarre les amène dans la pièce avec les adultes, où Henry prend une arme à feu et tire sur le petit frère pour lequel il a tant sacrifié. Il pointe brièvement l’arme sur Joel avant de l’allumer sur lui-même et d’appuyer sur la gâchette.

“Oh mon Dieu”, dit Joel alors que lui, Ellie et tous les membres du public essaient de traiter cette scène horrible.

Dire au revoir

Ellie et Joel enterrent leurs amis perdus à proximité, et l’adolescente place le bloc-notes réutilisable Magic Slate qu’elle utilisait pour parler à Sam sur la tombe du garçon.

“Je suis désolé”, lit-on.

Bien qu’ils soient bouleversés émotionnellement, les deux continuent leur voyage vers l’ouest pour retrouver le frère de Joel, Tommy et les lucioles. C’était dur.

L’épisode 6 de The Last of Us arrive sur HBO Max dimanche prochain, le 19 février.