Titania revient et Jen cherche un nouveau look dans l’épisode 5 de She-Hulk : avocateen streaming sur Disney+ à présent.

Voici nos résumés de l’épisode 1 de She-Hulk, épisode 2, épisode 3 et épisode 4, et c’est notre plongée dans le cinquième opus, intitulé “Mean, Green and Straight Versed into These Jeans”. Le prochain grand camée est taquiné, plus quelques œufs de Pâques. Beaucoup de spoilers à suivre !

L’épisode 6 tombe le 22 septembre, avec d’autres arrivant tous les jeudis (voici le plein calendrier des dates de sortie des épisodes pour She-Hulk).

Qu’on le veuille ou non, je suis pour toujours She-Hulk

Les alter ego ont toujours fait partie du mythe des super-héros depuis que Kal-El de Krypton a mis pour la première fois une paire de lunettes et a demandé aux gens de l’appeler Clark. Les bandes dessinées Marvel ont souvent été confrontées à la façon dont les doubles identités vous entraînent dans des directions différentes, notamment dans des personnages comme Peter Parker / Spider-Man. L’univers cinématographique Marvel, cependant, a renversé toute l’identité secrète de ce moment fondateur où Tony Stark a déclaré de manière inattendue : “La vérité est que… je suis Iron Man” — une ligne prétendument improvisée par Robert Downey Jr. pendant le tournage.

Des personnages comme Thor et Doctor Strange (comme indiqué dans cet épisode) utilisent leurs vrais noms, et les Avengers comme Steve Rogers sont des célébrités bien connues sous leur véritable identité. Mais les doubles identités sont devenues plus importantes dans les histoires récentes du MCU, en particulier avec Spider-Man rejoignant le MCU. Le film récent Pas de retour à la maison dépendait même des tentatives de Peter Parker pour gérer sa vie de super-héros se répandant dans ses relations familiales. Et l’identité était au centre de la série télévisée précédente, Mme Marvelqui (comme la bande dessinée) a utilisé le récit de super-héros pour explorer comment une personne lutte pour concilier plusieurs identités et origines différentes, chacune avec ses propres règles et priorités.

She-Hulk présente cette double identité non pas comme un secret, mais comme un conflit très public. “She-Hulk est juste une chose qui m’est arrivée”, insiste Jen. “Ce n’est pas qui je suis… Je suis toujours Jen Walters.” Alors que les médias et le public la maltraitent et construisent leur propre version de qui ils pensent qu’elle est, Jen apprend ce que c’est que d’être une femme aux yeux du public. Des femmes célèbres de Marilyn Monroe à Pamela Anderson en passant par Sydney Sweeney se sont tous trouvés incapables d’échapper à une chose qui leur est arrivée, même si ce n’est pas qui ils sont.

Peut-être le plus intrigant, la série ne craint pas la séduction de ce personnage public. Malgré son ambivalence quant au surnom qui lui est attribué, Jen apprécie certains aspects d’être She-Hulk. Cela ne signifie pas qu’elle mérite un chœur de désapprobation de la part de tous les hommes disposant d’une connexion Internet.

Huile de serpent littérale

Enfin, les personnages secondaires montrent une certaine personnalité alors que Pug et Nikki unissent leurs forces dans une quête de mode. La Nikki fabuleusement habillée, jouée par Ginger Gonzaga, est l’un des points forts de la série, mais cette semaine, elle est égalée par le Mallory Book à la langue acérée (dont la plaisanterie sur Jen ressemblant à “un joueur de football ne plaidant aucun concours à un DUI” est peut-être la meilleure blague de la série jusqu’à présent). Jusqu’à cette semaine, Mallory n’a littéralement franchi qu’une porte, puis est ressortie, de sorte que son antipathie envers Jen sort un peu de nulle part. La célébration du quatrième mur de Jen lorsque Mallory accepte de boire un verre suggère qu’elle veut désespérément être amie, mais cela n’a littéralement jamais été mentionné auparavant.

L’épisode s’enrichit avec l’arrivée de nouveaux personnages. Il y a d’abord Luke, le super-couturier avant-gardiste. C’est comme Project Runway pour les super-héros ici. Joué par Griffin Matthews, le personnage de Luke Jacobson est apparu à l’origine comme un créateur de mode aux cheveux blonds qui a embauché le détective privé Dakota dans quelques bandes dessinées des années 1980.

Et qui devrait enfin se présenter correctement sinon Titania, jouée par Jameela Jamil. Après avoir traversé un mur de salle d’audience et incité Jen à sortir publiquement Hulk pour la première fois, cet influenceur surpuissant défie Jen devant le tribunal à propos de la marque She-Hulk. Sa gamme de produits de beauté et de bien-être (non approuvés par la FDA), son lissage narcissique des médias sociaux et son sens impitoyable des affaires suggèrent une combinaison de Kim Kardashian et Gwyneth Paltrow. Jen semble perplexe devant le dédain de Titania pour elle, ce qui semble être un exemple de femmes aux yeux du public dressées les unes contre les autres.

Scène post-générique de l’épisode 5

Pas de scène post-générique cette semaine. Mais la scène finale offre un gros teasing de ce qui s’en vient : un casque à cornes jaunes. Oui, Daredevil arrive, tout le monde ! Et Matt Murdock a clairement un nouveau tailleur – dans la série Netflix, il a obtenu son gilet pare-balles rouge d’un inventeur nommé Melvin Potter.

Pensées aléatoires de She-Hulk et œufs de Pâques Marvel

Sneakerheads, heads-up pour la chaussure Iron Man Three.

La chanson finale porte bien son nom Dis mon nom par Tove Stryke.

Alonzo, le courtier au goutte-à-goutte, pourrait porter le nom de l’ancien rédacteur en chef de Marvel, Axel Alonso, ou de la productrice exécutive et patronne des effets visuels de Marvel, Victoria Alonso. Ou il pourrait juste être un mec nommé Alonzo.

Pourquoi la série fait-elle de Todd the creep un client de GLK&H ? Il y a déjà une raison de le faire revenir dans le cadre du défilé des dates décevantes. Vraisemblablement, cela portera ses fruits dans les prochains épisodes.

Les pros de Law360que Jen écoute dans sa voiture, est un véritable podcast (le nom est un jeu de mots sur le terme juridique “pro se”, qui signifie se représenter devant un tribunal).

Êtes-vous Team Avongers ou Avingers ?

