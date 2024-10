Récapitulatif de l’épisode 5 de « American Sports Story : Aaron Hernandez »

Le dernier chapitre de la série produite par Ryan Murphy dramatise l’arrivée de Hernandez à Foxborough, où il apprend rapidement que l’entraîneur Bill Belichick n’a aucun intérêt à garder un œil sur la nouvelle arme offensive de son équipe, et aucune capacité à maintenir Hernandez dans le droit chemin une fois qu’elle est en place. il est clair qu’il se défait.

Il ne faut pas longtemps pour que l’approche nonchalante d’Hernandez à l’entraînement dérange son entraîneur. Dans une scène, Belichick semble punir Hernandez pour s’être mal aligné, ordonnant une série de jeux qui placent l’ailier rapproché en position de porteur de ballon. En conséquence, Hernández reçoit une série de coups énormes qui le laissent hébété, soulignant l’effet que les coups répétés à la tête ont pu avoir sur son comportement.

« Je me fais mal à la tête. Je ne suis pas un porteur de ballon », plaide Hernandez.

«Je vais vous dire ce que vous êtes», aboie Belichick.

L’épisode se termine avec Hernandez au volant d’une voiture au ralenti la nuit, regardant un feu tricolore comme s’il était en transe.

Belichick est représenté dans la série, basée sur le reportage du Boston Globe. Série Pleins feux et accompagnant podcast, produit par The Boston Globe et Wondery, comme un inadapté social dont les seuls intérêts sont le football et… Bon Jovi. Il y a une scène amusante dans laquelle l’entraîneur (joué par l’acteur de théâtre Norbert Leo Butz, lauréat d’un Tony) est excité à l’idée de s’entraîner en écoutant «C’est ma vie » avec le volume augmenté.

Dans l’épisode 5, nous découvrons également deux personnages qui pourraient jouer les rôles les plus importants au cours des dernières années d’Hernandez. L’une est Shayanna Jenkins, une ancienne flamme du lycée avec qui Hernandez renoue après avoir été repêché par les Patriots. (Le couple finit par se fiancer et avoir une fille.)

L’autre est Alexander Bradley. Alors que Jenkins est décrit comme une force stabilisatrice dans la vie de Hernandez, Bradley est le contraire. Trafiquant de drogue qui a passé du temps derrière les barreaux, Bradley dit à Hernandez que la NFL et la prison sont plus similaires qu’il n’y paraît.

« Il n’y a aucune différence entre le directeur et le propriétaire de cette équipe », dit Bradley. « Des mecs blancs supervisent tout un groupe de Noirs. … Ils claquent du doigt et emportent tout. Vous pensez seulement que vous êtes libre.

