Récapitulatif de l’épisode 5 d’Andor : le plan des rebelles se concrétise, avec une tension dangereuse

Série Star Wars Andor poursuivi sa discrète rébellion mercredicomme l’épisode 5 a atterri sur . Il fait suite à Cassien (Diego Luna) a été rattrapé un complot rebelle ridiculement dangereux pour commettre un braquage sur une garnison impériale et arracher la masse salariale.

Il ne sait pas que cela fait partie d’une rébellion plus large menée par le sénateur Mon Mothma (Geneviève O’Reilly) sur la capitale galactique Coruscant. Travailler avec le recruteur Luthen Rael (Stellan Skarsgard), elle essaie d’éviter d’être détectée alors qu’elle rassemble secrètement des ressources pour l’Alliance rebelle naissante contre l’Empire, mais des espions la surveillent à chaque instant.

Cassien a également attiré l’attention de l’Empire en leur voleret le superviseur du Bureau de la sécurité impériale Dedra Meero (Denise Gough) soupçonne qu’il y a un mouvement rebelle plus large à l’œuvre.

Le spectacle a lieu cinq ans avant Un voyouqui a révélé les événements qui ont conduit au film Star Wars original Un nouvel espoir, à une époque où les forces impériales étendent leur emprise totalitaire sur la galaxie. Attention, SPOILERS vous attendent.

Méfiance des rebelles

ALDHANI – Une grande partie de cet épisode est consacrée à nos héros rebelles extrêmement tendus alors qu’ils se préparent pour leur opération à la garnison impériale. Ils ne font pas confiance à l’écureuil Cassian, puisqu’il a été ajouté à l’équipage à la dernière minute.

Cependant, il est également clair qu’ils ont besoin de ses compétences professionnelles de mercenaire – il a une bien meilleure idée de la logistique de l’équipement impérial et de l’ambiance dont ils ont besoin pour se fondre lorsqu’ils infiltrent la garnison.

La méfiance déborde quand Arvel Skeen (Ebon Moss-Bachrach) place une lame sur la gorge de Cassian et trouve le précieux cristal kyber que Luthen lui a donné comme acompte. Cassian admet qu’il ne croit pas vraiment à la cause des rebelles, mais parvient à les convaincre qu’il fera le travail.

Il y a un réel sentiment de danger dans cette scène, comme si les choses pouvaient déborder et que cet équipage pourrait s’ouvrir le feu à tout moment. Le seul personnage que nous connaissons qui survit est Cassian, n’importe lequel des autres pourrait être tué à tout moment.

Il est également révélé que le frère de Skeen s’est suicidé après qu’un préfet impérial a saisi sa ferme de poivriers (et donc son gagne-pain). C’est un moment sombre entre Skeen et Cassian, et met en lumière les horreurs subtiles que l’Empire a infligées.

