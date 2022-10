Récapitulatif de l’épisode 5 d’Andor : Cassian aux prises avec la méfiance des nouveaux alliés rebelles

Série Star Wars Andor poursuivi sa discrète rébellion mercredicomme l’épisode 5 a frappé . Nous revenons au mercenaire Cassian (Diego Luna), après avoir été rattrapé un complot rebelle ridiculement dangereux pour commettre un braquage sur une garnison impériale et arracher la masse salariale.

Il ne sait pas que cela fait partie d’une rébellion plus large menée par le sénateur Mon Mothma (Geneviève O’Reilly) sur la capitale galactique Coruscant. Travailler avec le recruteur Luthen Rael (Stellan Skarsgard), elle essaie d’éviter d’être détectée alors qu’elle rassemble secrètement des ressources pour l’Alliance rebelle naissante contre l’Empire, mais des espions surveillent chacun de ses mouvements.

Cassien a également attiré l’attention de l’Empire en leur voleret le superviseur du Bureau de la sécurité impériale Dedra Meero (Denise Gough) soupçonne qu’il y a un mouvement rebelle plus large à l’œuvre.

Le spectacle a lieu cinq ans avant Un voyouqui a révélé les événements qui ont conduit au film Star Wars original Un nouvel espoir, à une époque où les forces impériales étendent leur emprise totalitaire sur la galaxie. Il faut se méfier, SPOILERS mentir devant.

Méfiance des rebelles

ALDHANI – Une grande partie de cet épisode est passée avec nos héros rebelles extrêmement tendus alors qu’ils se préparent pour leur opération à la garnison impériale. Ils ne font pas confiance à l’écureuil Cassian – qui utilise toujours son nom du défunt père adoptif Clem comme son alias – puisqu’il a été ajouté à l’équipage à la dernière minute.

Cependant, il est également clair qu’ils ont besoin de ses compétences professionnelles de mercenaire. Il a une bien meilleure idée de la façon d’utiliser l’équipement de l’Empire et de l’ambiance dont ils ont besoin pour se fondre lorsqu’ils infiltrent la garnison en uniformes impériaux.

La méfiance bout quand Arvel Skeen (Ebon Moss-Bachrach) place une lame sur la gorge de Cassian et trouve le précieux cristal kyber que Luthen lui a donné comme acompte. Cassian admet qu’il ne croit pas vraiment à la cause des rebelles, mais parvient à les convaincre qu’il fera le travail.

Lucasfilm



Il y a un réel sentiment de danger dans cette scène, comme si cet équipage pouvait ouvrir le feu. Le seul personnage que nous connaissons qui survit est Cassian; n’importe lequel des autres pourrait être tué à tout moment.

Il est également révélé que le frère de Skeen s’est suicidé après qu’un préfet impérial a saisi sa ferme de poivriers (et donc son gagne-pain). C’est un moment sombre entre Skeen et Cassian, et met en lumière les horreurs quotidiennes infligées par l’Empire.

Avant leur confrontation, Skeen et Cassian se lient également après avoir passé du temps en prison. Cassian était dans un “centre de jeunesse” de 13 à 16 ans, ce qui semble être un terme poli pour une prison pour mineurs.



Cassian reconnaît les tatouages ​​de Skeen comme Krayt Head et By the Hand – ce sont très probablement des gangs avec lesquels il a couru en prison. Vous pouvez reconnaître les dragons Krayt comme une sorte de bête que Mando a combattu sur Tatooine dans le premier épisode de la saison 2 de Mandalorian; c’est tellement dur à cuire qu’il est logique d’adopter son nom pour votre gang.

Faire de la politique

Alors que Cassian apprend à connaître ses alliés, le réfléchi Karis Nemik (Alex Lawther) parle du manifeste politique sans titre sur lequel il travaille pour documenter l’emprise croissante de l’Empire sur la galaxie.

Lucasfilm



“Tellement de choses vont mal, tant de choses à dire, tout cela se passe si vite – le rythme de la répression dépasse notre capacité à le comprendre”, dit-il à notre héros. “Et c’est le véritable truc de la machine à penser impériale. Il est plus facile de se cacher derrière 40 atrocités qu’un seul incident.”

Il estime que ce n’est pas encore suffisant pour priver les gens de leur conscience de leurs droits fondamentaux. C’est assez engageant et applicable au totalitarisme de la vie réelle, mais Cassian ne révèle pas ses propres croyances car il n’en a pas vraiment. Nous verrons probablement ces idéaux se former à travers Les deux saisons d’Andor.

Nemik devrait l’appeler “The Star Wars” ou quelque chose comme ça.

Retour à la maison

CORUSCANT — Syril Karn, ancien officier du Corpo en disgrâce (Kyle Soller) est de retour à la maison avec sa mère autoritaire Eedy (Catherine Hunter), qui réprimande tranquillement son fils pour son manque soudain de perspectives de carrière et sa posture. Le pauvre gars semble assez traumatisé par l’expérience, et elle n’est pas exactement une source de réconfort.

Elle est entrée en contact avec l’oncle Harlo invisible de Syril pour lui trouver un nouvel emploi. On ne sait pas où il travaille, mais mon esprit s’est immédiatement tourné vers l’Empire.

Lucasfilm



Cependant, Cyril n’a pas renoncé à la chasse à Cassian, comme en témoigne le fait qu’il soit assis dans sa chambre à regarder un hologramme de sa cible. Il est probable que cela le mettra en contact avec Dedra Meero, la superviseure du Bureau de la sécurité impériale qui rassemble des preuves pour prouver sa théorie selon laquelle l’effort rebelle est de plus en plus organisé.

Sur le plan positif, ses céréales ont l’air délicieuses – comme des bouffées de cacao infusées à la menthe trempées dans du lait bleu. Le lait est déjà disponible au Galaxy’s Edge des parcs Disney (alias Star Wars land), peut-être qu’ils ajouteront les céréales à l’hôtel que je ne pourrai jamais me permettre ?

Tension parentale

De retour dans la belle maison de Mon Mothma, nous obtenons une autre scène de petit-déjeuner gênante alors que nous sommes présentés à sa fille Leida (Brontë Carmichael). Leida et son père Perrin (Alastair Mackenzie) semblent gênés par l’égocentrisme apparent de Mon.

Lucasfilm



Sauf que nous savons qu’elle est tout sauf égocentrique – le secret de Mon alors qu’elle planifie tranquillement la rébellion la fait probablement paraître distante pour sa famille, comme un super-héros menant une double vie.

La famille de Mon est visiblement absente lorsqu’elle apparaît plus tard dans la chronologie (dans Rebels, Rogue One et Return of the Jedi). Il est possible qu’ils soient tués, qu’ils la renient ou qu’ils se cachent après qu’elle déclare une rébellion ouverte environ trois ans après ce point.

Lucasfilm



Pensées voyous, questions sans réponse et œufs de Pâques

Nous vérifions brièvement Luther dans les derniers instants de l’épisode. Il est nerveux parce qu’il a amené Cassian dans l’opération rebelle trop tard, et il vérifie la radio pour les mises à jour. Va te coucher mec.

Visibles sur l’étagère derrière lui se trouvent les pierres de Sankara d’Indiana Jones et le Temple maudit.

Il semble bien que le chef d’équipe rebelle Vel Sartha (Faye Marsay) et Cinta Kaz (Varada Sethu) sont en couple. Ils ne font pas partie du plan d’infiltration principal de la garnison et se débrouillent tout seuls – espérons qu’ils s’en sortent tous les deux.

Je me demande quel goût a le lait Drey ? Cassian était un peu impoli de jeter le sien; soyez poli et repoussez-le au moins une fois.

Nous apprenons que le lieutenant impérial Gorn (Sule Rimi) a perdu sa loyauté envers l’Empire après être tombé amoureux d’une femme locale, perdre une promotion, puis elle. J’espère que nous plongerons plus profondément dans sa trame de fond.

Les Impériaux stationnés sur Aldhani sont impatients de voir l’événement céleste, et Gorn l’utilise comme un moyen de nettoyer la base pour ses alliés rebelles.

Le combattant TIE qui bourdonne aux habitants d’Aldhani a l’impression d’être victime d’intimidation. Empire classique.

Nous n’avons qu’un bref coup d’œil sur Ferrix, mais l’Empire s’empare d’un hôtel pour en faire son quartier général.

C’est un peu triste de voir les rebelles brûler leur jolie maquette de la garnison.

Cyril semble avoir des objets de collection soldat clone statues dans sa chambre, qui est à la fois impressionnante et met en évidence son amour pour l’autorité rigide.

statues dans sa chambre, qui est à la fois impressionnante et met en évidence son amour pour l’autorité rigide. Dedra repousse des médicaments alors qu’elle s’installe pour travailler tard. J’espère qu’elle ne souffre pas trop (et qu’elle arrête de travailler pour l’horrible régime totalitaire).

Revenez pour plus d’œufs de Pâques et d’observations mercredi 12 octobre prochainlorsque l’épisode 6 d’Andor arrive sur Disney Plus.