Récapitulatif de l’épisode 4 de “The Last of Us” : un nouveau méchant terrifiant entre en scène

Le dernier d’entre nous l’épisode 4 est arrivé sur HBO et HBO Max sur Dimancheavec Ellie et Joel (Bella Ramsey et Pedro Pascal) de retour sur la route après la diversion déchirante de la semaine dernière. Ils sont sur la bonne voie pour connecter Ellie aux lucioles, car le groupe rebelle veut reproduire son immunité contre l’infection fongique qui a transformé des milliards de personnes en monstres.

Cet épisode présente également une déviation majeure du jeu en introduisant un nouveau méchant incroyable. Voyons comment cela se passe en plongeant dans l’épisode 4 SPOILERS.

Un chef impitoyable

Les maraudeurs de cet épisode sont aussi terrifiants que dans le jeu PlayStation, la confrontation initiale avec eux se déroulant de la même manière que le matériel source. (Bill est également vivant dans le jeu, mais se sépare de Joel et Ellie avant que cela ne tombe en panne.) L’incident a lieu à Kansas City, mais il s’est produit à Pittsburgh dans le match.

L’adaptation de HBO donne également à ces maraudeurs un leader – Kathleen, discrètement menaçante (Mélanie Lynskey de l’incroyable Showtime Vestes jaunes). Ce nouveau personnage est dans une quête sanglante de vengeance après que son frère a été battu à mort par la FEDRA (Federal Disaster Response Agency), qui a géré des zones de quarantaine avec les restes de l’armée américaine. C’est essentiellement l’un des derniers vestiges du gouvernement, mais son pouvoir n’est pas absolu – des groupes de guérilla comme celui de Kathleen les ont renversés dans certaines villes.

Après avoir traité avec Fedra, son groupe traque les personnes qui ont collaboré avec Fedra – les noms Henry et Sam vous rappelleront probablement des souvenirs si vous avez joué au jeu. Kathleen voit un loft dans lequel ils se cachaient, et il est rempli d’art d’enfant de Superman. (La société mère de HBO Warner Bros Discovery a également possède DC Comicshourra pour la synergie de marque.)

HBO



Les horreurs créées par le cycle de la vengeance seront familières à tous ceux qui ont joué aux jeux The Last of Us et sont particulièrement évidentes dans Partie 2. C’est comme si l’histoire de Kathleen avait été ajoutée à la série, donc la vengeance est une ligne thématique plus claire de la vengeance entre cette saison et la deuxième.

Perry, le crétin barbu de Kathleen, est joué par Jeffrey Piercequi a exprimé le frère de Joel Tommy dans les jeux (il est joué par Gabriel Luna dans le spectacle). Que diriez-vous de: Il l’avertit qu’un gouffre est créé par des infectés sous un bâtiment, mais elle lui ordonne simplement de le sceller. On dirait que Kathleen laisse sa rancune la distraire d’un problème plus immédiat.

Ellie prends ton arme

Joel est ravagé par la culpabilité d’avoir forcé Ellie à tirer sur Bryan, mais elle révèle que ce n’était pas la première fois qu’elle le faisait. Acceptant qu’il n’y a aucun espoir de préserver l’innocence de son alliée adolescente dans ce monde infernal, il lui apprend à utiliser correctement une arme à feu.

HBO



Il reflète une situation dans le jeu dans lequel Joel donne à Ellie une arme de poing après avoir prouvé sa capacité avec une arme à feu en couvrant Joel avec un fusil alors qu’il tue un groupe de bandits. C’est un moment subtilement déterminant dans leur histoire dans ce médium et se révélera similaire dans la série.

Les explosions du passé

Ils découvrent une culture pop rétro lors de leur road trip, sous la forme d’une cassette de Hank Williams. La chanson date de 1955 qui est utilisé de manière similaire dans le jeu.

Alors qu’ils traversent les rues de Kansas City, nous apercevons également une salle de cinéma abandonnée qui jouait deux artefacts du cinéma de 2003 – le fantasme vampire-loup-garou de Kate Beckinsale Monde souterrain et la comédie noire de Nicholas Cage Allumettes Hommes — lorsque l’éclosion s’est produite.

La chanson qui joue au générique est la reprise de Lotte Keshner de la chanson New Order de 1987 qui a été présenté dans The Last of Us Part 2. Le musicien n’était initialement pas crédité pour cette utilisation, mais le directeur du jeu Neil Druckmann l’a reconnu et s’est excusé dans un tweet. Keshner était ensuite crédité en conséquencePolygon signalé en 2020.

Grand livre de jeux de mots

Sur une note plus légère, Ellie trouve un livre de jeux de mots qu’elle utilise pour alléger l’ambiance sinistre de leur voyage. Au cas où vous auriez envie de les éclater dans votre vie de tous les jours, voici les blagues avec lesquelles elle frappe Joel :

Peu importe à quel point vous poussez l’enveloppe. Il sera toujours immobile.

Que portait la sirène à son cours de maths ? Un soutien-gorge d’algues.

Je suis resté éveillé toute la nuit, me demandant où allait le soleil. Et puis ça m’est venu à l’esprit.

Pourquoi l’épouvantail a-t-il reçu un prix? Parce qu’il se tenait debout dans son champ.

Saviez-vous que la diarrhée est héréditaire ? Il coule dans votre jean.

Joel connaît la réponse à celle de l’épouvantail et se moque de celle de la diarrhée, laissant entendre que le couple se lie. Il semble dangereux de devenir trop friand de votre “cargaison” Joël.

Après avoir échappé au groupe de Kathleen, ils s’endorment dans la sécurité apparente d’une chambre au 33e étage d’un immeuble. Malgré les mesures de sécurité de Joel, ils se réveillent pour trouver des armes pointées sur leurs visages – ils ont été découverts par Henry et Sam (Lamar Johnson et Kevin Woodard).

L’épisode 5 de The Last of Us arrive sur HBO Max vendredi prochain, le 10 février.