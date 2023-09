Récapitulatif de l’épisode 4 de la saison 4 de « Succession » : « The Aftermath » trouve l’humour noir dans la sortie de Logan (SPOILERS)

Note de l’éditeur: Ce qui suit contient des spoilers majeurs sur le quatrième épisode de la quatrième saison de « Succession », « Honeymoon States ».





CNN

—



Après le choc sont venus les répliques, le vide du pouvoir et peut-être le plus important et le plus impressionnant, les rires, alors que « Succession » pivotait pour faire face à la vie après Logan Roy, dans un épisode qui a finalement mis le titre de la série HBO en pleine floraison.

La disparition brutale de Logan Roy a laissé ses enfants adultes et ses subordonnés se démener, chacun s’offrant apparemment humblement pour combler le vide, tout en s’inquiétant de la façon dont les différents candidats joueraient avec le conseil d’administration de l’entreprise.

En même temps, ils ont pleuré le personnage plus grand que nature qu’ils avaient perdu, sachant qu’il avait traité beaucoup d’entre eux de manière épouvantable. Et la quatrième heure a également marqué le retour de la femme de Logan, Marcia (Hiam Abbass), dans ce qui ressemblait à « Marcia contre-attaque », tandis que sa petite amie actuelle et beaucoup plus jeune, Kerri (Zoe Winter), se voyait carrément montrer la porte. (Ce dernier évoque des souvenirs de la comédie musicale « Evita », lorsque le personnage principal s’en prend à la maîtresse de Peron, qui chante à propos d’une autre valise dans une autre salle.)

Plus que tout, l’épisode a souligné à quel point « Succession » peut être brutalement drôle, avec Shiv (Sarah Snook) lisant la nécrologie de son père et réfléchissant : « Papa a l’air génial. J’aurais aimé rencontrer papa », tandis que les frères Kendall (Jeremy Strong) et Roman (Kieran Culkin) traduisaient de manière hilarante la langue, avec des références au fait que Logan avait été « un homme de son temps » équivalant à « raciste ».

L’épisode présentait également les dirigeants de Waystar Royco, qui se demandaient inconfortablement quoi faire avec un document qui comprenait non seulement les souhaits posthumes de Logan, mais aussi des notes manuscrites qui spécifiaient apparemment qui il souhaitait lui succéder. Ils ont plaisanté faiblement sur le fait de jeter le papier dans les toilettes, tout en indiquant très clairement à quel point ils voulaient vraiment jeter le papier dans les toilettes.

Tous les couteaux sont sortis, Carl (David Rasche) insultant brutalement Tom (Matthew Macfadyen), se cachant à peine derrière le fait qu’il présentait les doutes sur l’avenir de Tom comme hypothétiques.

Au milieu de cela, cependant, il y a eu aussi des moments humains, avec Kendall torturé exprimant ses sentiments contradictoires à Frank (Peter Friedman), directeur de Waystar, en disant: «Il m’a fait le détester et il est mort. J’ai l’impression qu’il ne m’aimait pas. Je l’ai déçu.

La « succession » a également souligné la fragilité non seulement de la vie, mais aussi de l’héritage de l’entreprise, les responsables des relations publiques discutant de la manière de détourner et de diminuer l’implication de Logan dans ses dernières années afin de relancer l’entreprise et le cours de ses actions – une manœuvre. que Kendall a finalement et subrepticement approuvé, concluant que c’était le genre de geste intelligent et impitoyable que son père aurait exécuté.

Les questions de succession semblent également menacer l’harmonie atteinte par Kendall, Shiv et Roman avant le départ de Logan, Shiv étant laissée comme une femme étrange dans un plan visant à occuper le siège de PDG juste assez longtemps pour conclure la vente à GoJo. La confiance n’est pas facile dans le monde du créateur de la série Jesse Armstrong, et lorsque Shiv a dit : « Je dois me mouiller le bec », les assurances de ses frères ont clairement laissé l’impression avec quelle facilité ce bec pouvait se déformer.

En fin de compte, après les sommets opérationnels de l’épisode précédent, la série a réussi à tourner la page du deuil au prochain ordre du jour. Et cela aussi, comme Kendall l’a dit à propos de Logan et des fuites de relations publiques du « mauvais père », c’est « ce qu’il ferait ».