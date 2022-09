Récapitulatif de l’épisode 4 d’Andor : les héros rebelles de Star Wars travaillent dans l’ombre

Épisode 4 de la série Star Wars Andor succès mercredi, révélant les premiers pas de Cassian dans la rébellion contre l’Empire galactique totalitaire après avoir abandonné sa famille, ses amis et sa maison à la première de trois épisodes de la semaine dernière. Le quatrième épisode présente également un visage familier dans l’un des plus grands héros de la rébellion, et un nouveau dans la menace impériale.

Le spectacle a lieu cinq ans avant Un voyouqui a révélé les événements qui ont mené au film Star Wars original, Un nouvel espoir. La vie dans cette galaxie est un peu nulle à cette époque, lorsque les forces de l’empereur Palpatine étendent leur sphère d’influence et enveloppent les gens ordinaires d’une prise en étau.

En fuite de la loi, Cassien (Diego Luna) s’est échappé avec le recruteur rebelle Luthen Rael (Stellan Skarsgard) pour les pièces inconnues. Découvrons la nouvelle situation de notre héros, voyons comment les graines de la rébellion sont plantées au cœur du pouvoir galactique et rencontrons nos méchants impeccablement taillés. Un empire de SPOILERS attend.

Le terrain

HYPERSPACE – Luthen continue d’être super cool alors qu’il convainc Cassian de rejoindre la cause rebelle, estimant qu’il a déjà mérité une condamnation à mort en volant l’Empire. Le nihiliste Cassien estime que combattre l’Empire est une perte de temps – mieux vaut vivre la vie que vous pouvez vous tailler sous ce régime.

“Vous finirez par mourir en combattant ces bâtards”, déclare le recruteur charismatique. « Donc, ce que je vous demande, c’est ceci : ne préférez-vous pas tout donner d’un coup à quelque chose de réel, plutôt que de tailler des morceaux inutiles jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien ? »

Lucasfilm



C’est essentiellement une répétition de celle de Luther discours retour sur Ferrixmais Skarsgård est si magnétique que je le regarderais avec plaisir riff sur ce même point d’un million de façons différentes.

Luthen révèle qu’il est venu à Ferrix pour recruter Cassian afin qu’il se joigne à un cambriolage sur la masse salariale trimestrielle pour l’ensemble du secteur impérial – vraisemblablement comme un moyen de financer la rébellion tout en blessant l’ennemi.

L’Empire Galactique fabuleusement habillé

CORUSCANT, LA CAPITALE GALACTIQUE – Une partie de cet épisode nous emmène au siège de l’Empire de Palpatine et présente les méchants du Bureau de la sécurité impériale, ou ISB. Cette agence d’application de la loi et de renseignement est chargée de maintenir fermement les citoyens sous le contrôle du régime, et est généralement effrayante et méchante.

Mais putain, ces gens ont l’air excellents dans leurs uniformes blancs. Vous vous souviendrez peut-être d’Orson Krennic de Rogue One s’habillant dans une tenue similaire; il est directeur du département militaire impérial de recherche sur les armes avancées lié à l’ISB et travaille secrètement sur l’étoile de la mort à ce stade de la chronologie.

Lucasfilm



Parmi les impeccablement adaptés, et probablement le principal méchant impérial de la série, se trouve le superviseur Dedra Meero (Denise Gough). Entendre parler du gâchis de la force de sécurité de l’entreprise fait sur Ferrix alors qu’il tentait d’attraper Cassian, elle devient intriguée même si cela ne relève pas de sa compétence – suggérant finalement que cela fait allusion à un effort rebelle organisé.

Son patron sournois, le major Partagaz (Anton Lesser, dont vous vous souviendrez peut-être jouer effrayant ex-Maester Qyburn dans Game of Thrones), ne pense pas qu’il y ait suffisamment de preuves et se concentre trop sur le maintien de la bureaucratie pour y regarder de plus près. Il lui dit à peu près de rester dans sa voie.

Les Impériaux se moquent beaucoup les uns des autres alors qu’ils essaient de gravir les échelons – cela pourrait être ennuyeux, mais tout le monde est si fabuleusement habillé et le jeu est si bon que tout est super engageant.

Ai-je mentionné à quel point j’aime leurs uniformes ?

Lucasfilm



Un acteur se prépare

De l’autre côté de la médaille se trouve la sénatrice Mon Mothma, dont vous vous souviendrez peut-être d’elle discours emblématique “De nombreux Bothans sont morts…” dans Le Retour du Jedi. Remplir le rôle ici est Geneviève O’Reilly, qui a dépeint le personnage dans La Revanche des Sith (bien que la plupart de ses scènes aient été supprimées), Rogue One et les séries animées CGI Rebelles.

Elle est secrètement à la tête de la naissante Rebel Alliance et essentiellement de l’anti-Palpatine. C’est génial de la voir dans ce cadre paranoïaque – l’Empire est clairement sur elle, mais elle est trop importante pour s’en débarrasser.

Alors que Luthen retourne à Coruscant, il enfile une perruque bouclée luxuriante, une tenue fabuleuse et un comportement foppish dans le cadre de sa couverture – le propriétaire d’un magasin d’antiquités chic destiné aux élites de la capitale. Skarsgård est une fois de plus magnifique dans ce côté du rôle, et la performance multicouche fait de sa rencontre avec Mon un plaisir à regarder. Luther a clairement étudié l’espace .

Lucasfilm



Ils ne peuvent pas faire confiance au nouveau chauffeur de Mon, alors il organise un grand spectacle flamboyant alors qu’elle entre sous prétexte d’offrir un cadeau à son mari. Il laisse tomber la façade et ne devient son moi rebelle intense que lorsqu’ils sont seuls.

Elle a du mal à accéder aux fonds pour la rébellion et veut amener quelqu’un de nouveau dans leur cercle intime étroitement contrôlé – une décision risquée, et Luthen n’en est pas fou.

“C’est un choix audacieux, mais j’espère que vous aurez le courage de revenir en arrière si c’est un peu trop”, dit-il, reprenant son personnage et nous frappant avec un sous-texte savoureux.

Rencontrer le conjoint

Dans le magnifique appartement de Mon, nous rencontrons son mari Perrin Fertha (Alastair Mackenzie). Il apparaît comme un imbécile hédoniste et est probablement la couverture parfaite pour ses activités (bien qu’elle soit clairement frustrée par lui). Il est possible que ce soit juste un autre acte et que Perrin soit impliqué dans la rébellion, mais nous n’en avons aucune idée ici.

Lucasfilm



Il a organisé un dîner chic pour son ancien copain de l’armée, et Mon remarque deux impériaux de haut niveau parmi les invités :

Ars Dangor est l’un des principaux conseillers de Palpatine, et probablement l’un des gars aux drôles de chapeaux vus dans sa salle du trône dans Return of the Jedi.

Sly Moore est la femme chauve et à la peau pâle vue aux côtés de Palpatine dans Attack of the Clones et Revenge of the Sith. Elle est l’une des rares personnes à connaître sa véritable identité en tant que Sith Lord Dark Sidious. Et son prénom suggère qu’elle n’est pas digne de confiance.

Fondamentalement, Mon Mothma est entouré d’ennemis, ne peut faire confiance à personne et tout cela semble plutôt stressant. C’est assez excellent à regarder.

Une équipe de rebelles

ALDHANI – Avant son voyage à Coruscant, Luthen dépose Cassian sur ce monde peu peuplé (mais plutôt vert et luxuriant). L’Empire s’en est emparé pour l’utiliser comme point de distribution dans sa conquête galactique, bouleversant le mode de vie historique des indigènes sous couvert d’opportunités d’emploi.

Nous sommes également présentés à l’équipe rebelle suspecte de tout nouveaux personnages dirigés par Vel Sartha (Faye Marsay), avec le lieutenant impérial Gorn (Sule Rimi) comme leur gars à l’intérieur. Ils sont pour la plupart sacrément mécontents que Cassian rejoigne le groupe quelques jours à peine avant que leur braquage ne se termine.

Leur cible est une garnison impériale massive et fortifiée et ils doivent pénétrer dans un coffre-fort afin de mettre la main sur la masse salariale avant de s’échapper dans un cargo. Ils utiliseront un événement céleste comme couverture, mais tout cela est sacrément dangereux.

Cassian est sous pression pour rattraper son retard à temps pour le braquage et doit passer des nuits blanches, ce qui me rappelle comment je gérais les échéances des devoirs à l’époque où j’étais à l’université, mais avec des enjeux bien plus élevés ici.

Pensées voyous, questions sans réponse et œufs de Pâques

La musique qui joue sur les titres d’ouverture est extrêmement excitante; compositeur Nicolas Britel ( Clair de lune et Succession ) ajoute toute une couche d’intensité à ce spectacle.

et ) ajoute toute une couche d’intensité à ce spectacle. Le casque accrocheur à l’arrière de la boutique d’antiquités de Luthen ressemble exactement à “l’armure du Seigneur des Ténèbres” portée par Galen Marek (alias Starkiller) dans La Force déchaînée. Le personnage a adopté ce look pour la Scénario alternatif du côté obscur du jeu 2008. Ce n’est pas canon, mais ça a toujours l’air cool.

Cassian mentionne avoir été forcé de se battre pour l’Empire dans le monde désagréablement boueux de Mimban lorsqu’il est sorti de prison à 16 ans, et cela ressemble beaucoup à la bataille chaotique vue dans Solo . Cassian a peut-être croisé la route de notre garçon Han.

. Cassian a peut-être croisé la route de notre garçon Han. Luthen donne à Cassian un collier assez impressionnant comme acompte pour son travail avec les rebelles – un collier avec un cristal kyber. Ces pierres rares sont à l’écoute de la Force et d’un partie essentielle d’un sabre laser ainsi que le superlaser destructeur de planètes de l’étoile de la mort.

ainsi que le superlaser destructeur de planètes de l’étoile de la mort. Le cristal « célèbre le soulèvement contre les envahisseurs Rakatan », selon Luthen. Cette espèce a été vue pour la première fois en non canon jeu vidéo 2003 Chevaliers de l’Ancienne République donc cette référence amusante les ramène dans la continuité.

jeu vidéo 2003 donc cette référence amusante les ramène dans la continuité. Cassian utilise le pseudonyme de Clem, du nom du défunt père adoptif que nous avons rencontré à les flashbacks de l’épisode précédent .

. La réunion de l’ISB comprend une mention de Ryloth, le monde natal des Twi’lek vu dans la série animée CGI La guerre des clones et rebelles.

et rebelles. L’Empire exploite apparemment le monde lointain Arvala-6. Arvala-7 est la planète où Mando trouve Grogu dans le premier épisode de The Mandalorian qui se déroule quelques années après Le Retour du Jedi.

qui se déroule quelques années après Le Retour du Jedi. L’Empire utilise le fiasco Ferrix comme excuse pour prendre le contrôle du système Morlana – le colonialisme classique. Les gars de la sécurité de l’entreprise sont impliqués, y compris notre pote Syril Karn ( Kyle Soller ).

). Le nom “Hosnian Prime” fait partie des annonces alors que Syril rentre chez lui à Coruscant – qui deviendra la capitale de la Nouvelle République des décennies après la chute de l’Empire et sera détruite par le Premier Ordre en le réveil de la force .

. La mère de Syril, Eedy, le salue avec des allusions à une relation étrange.

L’un des membres de l’équipage d’Aldhani mentionne l’extrémiste rebelle Saw Gerrera, un personnage impressionnant mais dangereux vu dans The Clone Wars, Rebels et Rogue One.

voit l’invité du dîner Sly Moore impliqué dans le complot du syndicat criminel Crimson Dawn pour tuer Vader. Ce conte se déroule entre L’Empire contre-attaque et Le retour du Jedi, donc près d’une décennie après les événements de cette émission.

Je voulais une histoire de Mon Mothma depuis 2016, quand je suis tombé sur une annonce que son passé serait révélé dans un roman. Cela s’est avéré être un poisson d’avril, mais l’idée était si excitante qu’elle est restée gravée dans ma tête pendant les six dernières années. Je suis content qu’Andor lui donne la vedette.

Revenez pour plus d’œufs de Pâques et d’observations mercredi prochain, le 5 octobrelorsque l’épisode 5 d’Andor arrive sur Disney Plus.