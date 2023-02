Récapitulatif de l’épisode 3 de “The Last of Us” : l’histoire déchirante de Bill et Frank

Le dernier d’entre nous épisode 3 diffusé sur HBO et HBO Max en dernier Dimanchereprenant avec Ellie et Joel (Bella Ramsey et Pedro Pascal) alors qu’ils prenaient des mesures à la suite la perte tragique de la semaine dernière. Leur mission : amener Ellie au groupe rebelle connu sous le nom de Lucioles, en raison de son immunité au champignon qui a transformé une grande partie de la population en cannibales sauvages.

L’espoir est qu’ils puissent reproduire la résistance d’Ellie et restaurer le monde. Ils ont besoin d’une voiture pour continuer leur voyage, ils doivent donc s’arrêter chez le copain de Joel, Bill (joué par Parcs et loisirs acteur Nick Offerman) — un personnage dont les joueurs grincheux et survivalistes incroyable jeu PlayStation qui a inspiré le spectacle s’en souviendra trop bien.

Cela ne vous préparera pas au récit déchirant de l’épisode 3. Plongeons dedans.

Facturer le survivant

Un flashback révèle comment Bill a réussi à éviter d’être entraîné dans une zone de quarantaine par l’armée américaine après l’épidémie de septembre 2003. Ses tendances anti-autoritaires paranoïaques ont joué en sa faveur, et il s’est caché alors que ses voisins étaient pris dans le balayage (une horrible fosse commune qu’Ellie et Joel découvrent en 2023 suggère qu’ils ont tous été tués).

“Pas aujourd’hui, espèce de connards du nouvel ordre mondial”, dit-il après que les soldats n’aient pas réussi à trouver sa cachette dans le sous-sol.

HBO



Probablement pour le mieux, puisque Bill avait un arsenal d’armes et semblait absolument prêt pour un siège. Se trouvant le seul habitant restant de la ville, il se déplace de manière décisive pour fortifier son emplacement avec des pièges et rassembler des fournitures pour vivre une vie solitaire de luxe alors que le monde extérieur s’effondre.

Cela ressemblait aussi à un steak juteux.

L’amour dans l’obscurité

En 2007, le mode de vie de Bill semble l’avoir bien servi – il a à peu près le même aspect quatre ans après l’épidémie. Son existence solitaire change à jamais lorsque Frank (Murray Bartlett)un survivant de la zone de quarantaine de Baltimore, tombe dans un piège hors de son périmètre.

Frank s’avère être un gars absolument adorable, réussissant à briser les murs émotionnels de Bill (avec un peu d’aide de Linda Ronstadt). Le couple tombe amoureux – la transformation de la performance d’Offerman est stupéfiante – et construit une vie ensemble malgré leurs personnalités différentes.

Ils se sont même liés d’amitié avec Tess et Joel au fil des ans, invitant les passeurs à un repas et acceptant de travailler ensemble. Tess et Frank se sont immédiatement entendus, tandis que Joel et Bill, plus sévères, trouvent un respect mutuel.

En 2010, des pillards attaquent la ville – ce que Joel a averti que Bill arriverait. Les défenses fortifiées tiennent le coup, mais Bill est abattu et ne survit que parce que Frank est là pour le rafistoler.

HBO



En 2020, nous découvrons que Frank a souffert de problèmes de santé majeurs au fil des ans et a perdu la majeure partie de sa mobilité. Il est confiné dans un fauteuil roulant et il est clair qu’il a également du mal à utiliser ses mains. On dirait qu’il souffre de SLA ou alors SPmais l’écrivain Craig Mazin a dit qu’ils intentionnellement laissé la maladie de Frank peu claire sur le podcast officiel de l’émission. Bill est un soignant aimant, aidant son partenaire à prendre ses médicaments et à se déplacer.

Tendres derniers instants

Un matin de 2023, Bill se réveille et trouve Frank assis à côté de lui. Ayant accepté qu’il n’y a aucun moyen de traiter sa maladie, il admet avoir passé la majeure partie de la nuit à se lever et informe Bill que c’est son “dernier jour”.

“Donnez-moi encore une bonne journée … emmenez-moi à la boutique, où je choisirai des tenues pour nous. Vous porterez ce que je demande, et nous nous marierons. Et vous cuisinerez un délicieux dîner.” dit-il avant de sortir ses pilules de sa poche. “Et tu écraseras tout ça, tu les mettras dans mon vin. Je le boirai. Alors tu me prendras par la main, tu m’amèneras à notre lit et je m’endormirai dans tes bras.”

HBO



Bill a du mal à accepter la décision de Frank, mais finit par accepter. Leurs dernières heures se déroulent ensemble dans un montage magnifique et touchant. Je ne suis pas en train de pleurer; tu pleures.

Une fois le vin versé, Bill se conforme à la demande mortelle de Frank. Cependant, Bill révèle également qu’il avait fait de même avec son propre vin, se condamnant au même sort. Bill pousse tendrement Frank dans leur chambre et la scène devient noire.

HBO



Finalement, Ellie et Joel arrivent à la maison et découvrent une note de Bill expliquant ce qui s’est passé (“À qui que ce soit, mais probablement Joel”).

“Avant, je détestais le monde et j’étais heureux quand tout le monde mourait. Mais j’avais tort, car il y avait une personne qui valait la peine d’être sauvée”, lit-on. “C’est ce que j’ai fait, je l’ai sauvé, puis je l’ai protégé. C’est pourquoi des hommes comme vous et moi sont ici : nous avons un travail à faire. Et que Dieu aide tous les enfoirés qui se dressent sur notre chemin.”

Il dit à Joel d’utiliser ses armes et son équipement pour protéger Tess, ce qui frappe clairement Joel durement. Le duo prend la voiture de Bill et prend la route pour retrouver l’ex-frère Firefly de Joel, Tommy, dans le Wyoming (avec la chanson Long Long Time de Ronstadt de 1970 qui lance leur voyage).

Un destin différent

Factures contrepartie du jeu n’est pas un personnage aussi émotif. Il est toujours un survivant qualifié qui s’est barricadé dans sa ville avec une grande variété de pièges, mais nous n’obtenons pas autant d’indices sur sa chaleur sous-jacente.

Il sauve Ellie et Joel d’un essaim d’infectés, mais souhaite immédiatement qu’ils partent. Ellie et Joel concluent une alliance difficile avec lui pour obtenir la voiture dont ils ont besoin pour continuer leur voyage, luttant contre l’infection pour atteindre un véhicule.

Ils réussissent cette mission, permettant à Ellie et Joel de se rendre au coucher du soleil (jusqu’à ce que les choses tournent à nouveau terriblement mal) et à Bill de retourner dans son isolement. Son sort n’est donc pas clair, contrairement à la série.

Playstation



Bill fait allusion à sa relation avec Frank dans l’un des nombreux commentaires en colère.

“Il était une fois quelqu’un à qui je tenais. C’était un partenaire. Quelqu’un dont je devais m’occuper”, dit-il. « Et dans ce monde, ce genre de merde est bon pour une chose : te faire tuer. Alors, tu sais ce que j’ai fait ?

La sexualité de Bill et Frank n’est jamais rendue explicite dans le jeu, mais elle est suggérée par un magazine porno gay qu’Ellie découvre chez lui.

Et Franck ?

Nous ne voyons jamais Frank vivant dans le jeu, puisque lui et Bill se sont disputés avant l’arrivée d’Ellie et Joel. À la fin de leur voyage à travers la ville, le trio découvre le corps de Frank accroché dans la maison dans laquelle il a vécu.

Nous apprenons qu’il a été mordu par des infectés et qu’il a choisi de se suicider plutôt que de se transformer en un monstre chancelant. Vous pouvez également trouver une note contenant ses derniers mots.

“Eh bien, Bill, je doute que tu trouves un jour cette note parce que tu avais trop peur pour arriver dans cette partie de la ville. Mais si pour une raison quelconque tu l’as fait, je veux que tu saches que je détestais tes tripes. Je me suis lassé de cette ville de merde et de ton attitude inflexible”, lit-on.

“Je voulais plus de la vie que ça et tu ne pourrais jamais l’obtenir. Et cette batterie stupide dont tu n’arrêtais pas de te plaindre – j’ai compris. Mais je suppose que tu avais raison. Essayer de quitter cette ville me tuera. C’est toujours mieux que de dépenser une autre journée avec toi. Bonne chance, Frank.

Aie. Bill n’est pas trop content de lire ceci, alors il le jette. Dans le remake PS5, vous obtenez le trophée “In Memorium” si vous ramasser la note émiettée (dans le spectacle, Joel émiette la note de Bill et la jette de côté).

Avant d’atteindre la ville de Bill, vous pouvez trouver une note de contrebandier à propos de Franck. Il révèle qu’il avait prévu de s’installer discrètement dans la zone de quarantaine de Boston après avoir échangé avec le passeur, mais qu’il n’y est jamais parvenu. Dans l’émission, lorsque Bill le trouve dans le piège, Frank dit qu’il était en route pour Boston.

L’épisode 4 de The Last of Us arrive sur HBO Max le 5 février.