Récapitulatif de l’épisode 3 de Motown Night – Hollywood Life

Crédit image : ABC

Danser avec les étoiles se met dans le rythme avec Motown Night ! Bonjour Amérique co-animateur Michael Strahan est juge invité cette semaine. Barry Williams et Peta Murgatroyd démarrez les choses avec un tango féroce sur « Get Ready » de Les tentations. Après un revers la semaine dernière, Barry revient en force.

« C’était un tango fort! » Derek Hough » déclare, avant d’ajouter que Barry a une « conscience fantastique du timing ». Bruno Tonioli dit à Barry qu’il n’a commis « aucune erreur » mais qu’il souhaite voir un cadre « cohérent » aller de l’avant. «J’aime la façon dont tu brilles quand tu danses» Carrie-Ann Inaba dit. Cependant, elle dit avoir remarqué « quelques erreurs » dans la routine. Les scores de Barry et Peta : Carrie Ann = 6 ; Derek = 6 ; Michel = 7 ; et Bruno = 6. Note totale = 25 sur 40.

Lélé Pons et Brandon Armstrong dansez un cha cha sexy sur « Super Freak » de Rick James. Bruno dit à Lele que son « instinct de performance est parfait », mais il y a eu quelques moments où elle a perdu l’équilibre. Derek ajoute que Lele semblait « un peu fragile dès le début » et qu’il y a eu plusieurs moments où elle était « déséquilibrée ». Carrie Ann est d’accord avec Derek et Bruno. Les scores de Lele et Brandon : Carrie Ann = 7 ; Derek = 6 ; Michel = 7 ; et Bruno = 7. Note totale = 27 sur 40.

Mauricio Oumanski et Emma Slater font un grand retour avec leur adorable foxtrot sur « Working My Way Back to You » de Les fileurs. Bruno dit à Mauricio qu’il est « de retour sur la bonne voie ». Carrie Ann s’extasie sur la performance « incroyable » et dit que la routine était « pleine d’élégance ». Carrie Ann jure qu’elle ne flirte pas avec Mauricio.

Derek plaisante à Carrie Ann en disant qu’on dirait qu’elle flirte ! Il dit ensuite que Mauricio a fait une « amélioration considérable ». Michael admet que Mauricio a réussi à sortir de sa tête « magistralement ». Les scores de Mauricio et Emma : Carrie Ann = 7 ; Derek = 5 ; Michel = 6 ; et Bruno = 5. Note totale = 23 sur 40. Tout de suite, Emma se dit « confuse » par les partitions.

Jason Mraz et Daniella Karagach étourdissent la salle de bal avec leur incroyable jive sur « Do You Love Me » de Les contours. « C’était génial », s’enthousiasme Carrie Ann. Derek ajoute que la performance était « tellement fantastique ». Bruno qualifie Jason de « triple menace » et le regarder danser, c’est comme « regarder une scène d’un film ». Les scores de Jason et Daniella : Carrie Ann = 9 ; Derek = 8 ; Michel = 9 ; et Bruno = 8. Score total = 34 sur 40. Les premiers 9 de la saison !

Alyson Hannigan et Sasha Farber faites un foxtrot sur « Ain’t No Mountain High Enough » en Marvin Gaye et Tammi Terrell. Derek remarque sa confiance en elle, mais il veut la voir grandir encore plus. Il dit également à Alyson de travailler sur sa silhouette. Bruno admet que « tout n’a pas été facile », mais il pense qu’Alyson a du potentiel. Carrie Ann ajoute que « la confiance d’Alyson persiste et vous êtes définitivement sur la bonne voie ». Les scores d’Alyson et Sasha : Carrie Ann = 6 ; Derek = 6 ; Michel = 6 ; et Bruno = 6. Note totale = 24 sur 40.

Tyson Beckford et Jenna Johnson foxtrot sur « Master Blaster (Jammin’) » de Stevie Wonder est certes sensuel mais un peu raide. Michael dit à Tyson que la performance n’était « pas aussi fluide » que Tyson le souhaitait. Bruno note que Tyson a « trébuché » cette semaine avec les mouvements, tandis que Carrie Ann qualifie le modèle de « travail en cours ». Derek dit qu’il y a du travail à faire, mais « la joie de la jeunesse de Tyson va très loin ». Les scores de Tyson et Jenna : Carrie Ann = 5 ; Derek = 5 ; Michel = 5 ; et Bruno = 5. Note totale = 20 sur 40.

Charité Lawson est réuni avec Artem Tchigvintsev cette semaine, et ils dansent un magnifique foxtrot sur « My Girl » de Les tentations. Bruno déclare que Charity « vise l’or ». Il ajoute : « C’était vraiment un foxtrot de référence. » Derek et Carrie Ann sont d’accord avec Bruno. Michael dit à Charity qu’elle était « destinée à danser ». Les scores de Charity et Artem : Carrie Ann = 8 ; Derek = 8 ; Michel = 8 ; et Bruno = 8. Note totale = 32 sur 40.

Mira Sorvino et Gleb Savtchenko faites monter la température avec leur rumba sur « Let’s Get It On » de Marvin Gaye. Carrie Ann a l’impression que Mira « n’a pas soutenu le personnage tout au long » de la performance. Derek dit que « tous les mécanismes sont là » avec Mira, mais elle a besoin de « plus d’énergie ». Michael qualifie la performance de « sexy, séduisante, satisfaisante, sensationnelle ». Alors que Bruno dit à Mira qu’elle aurait pu être un peu « plus J.Lo » à propos de ses mouvements, il a aimé la performance. Les scores de Mira et Gleb : Carrie Ann = 6 ; Derek = 6 ; Michel = 7 ; et Bruno = 7. Note totale = 26 sur 40.

Ariana Madix dédie le bal de cette semaine à son défunt père, décédé en 2013. Ariana et Pacha Paschkov dansez un quickstep sensationnel sur « You Can’t Hurry Love » de Les Suprêmes. « Ton père serait tellement fier », dit Derek à Ariana. Bruno raconte à Ariana qu’elle « pétillait » sur la piste de danse. Carrie Ann se lève de son siège pour faire un câlin à Ariana avant de qualifier la performance d' »incroyable ». Les scores d’Ariana et Pacha : Carrie Ann = 9 ; Derek = 8 ; Michel = 9 ; et Bruno = 8. Note totale = 34 sur 40.

Adrien Peterson et Britt Stewart J’espère échapper aux deux derniers cette semaine avec leur passage rapide à « I Want You Back » de Le Jackson 5. Michael dit qu’il a toujours détesté Adrian sur le terrain de football, mais il adore voir Adrian se dépasser sur la piste de danse. Bruno avoue avoir été agréablement surpris par la performance. « J’espère que vous reviendrez », dit-il. Carrie Ann dit qu’elle « constate une amélioration », mais il reste encore plusieurs problèmes à résoudre à l’avenir. Même avec les erreurs, Derek pense que la performance était la « meilleure danse » d’Adrian. Les partitions d’Adrian et Britt : Carrie Ann = 5 ; Derek = 5 ; Michel = 6 ; et Bruno = 6. Note totale = 22 sur 40.

Fraîchement déclenché ces rumeurs de rencontres, Harry Jowsey et Rylee Arnold retour à la salle de bal avec un joli foxtrot sur « Easy » de Commodores. « Tu es tellement charmant », s’exclame Bruno. Il félicite Harry et Rylee pour avoir « beaucoup plus de contenu » cette semaine, mais il dit qu’Harry doit travailler sur sa musicalité. «En fait, j’ai été très impressionnée», admet Carrie Ann. Alors que Derek pense qu’Harry et Rylee sont « si mignons ensemble », il souligne les « problèmes de timing » et la mauvaise silhouette d’Harry. Les scores de Harry et Rylee : Carrie Ann = 6 ; Derek = 5 ; Michel = 7 ; et Bruno = 6. Note totale = 24 sur 40.

La représentation finale de la soirée vient de Xochitl Gomez et Val Chmerkovski. Ils dansent un fabuleux foxtrot sur « My Guy » de Marie Wells. « Vous êtes une artiste incroyablement dynamique », s’enthousiasme Carrie Ann. Cependant, elle souligne qu’il y a eu un léger problème à un moment donné de la routine. «Tout ce que vous faites semble facile», dit Michael. Bruno félicite Xochitl pour sa qualité de mouvement et sa musicalité « fantastiques ». Les scores de Xochitl et Val : Carrie Ann = 8 ; Derek = 8 ; Michel = 8 ; et Bruno = 8. Note totale = 32 sur 40.

Les trois derniers couples sont Rylee et Harry, Tyson et Jenna, ainsi qu’Alyson et Sasha. Le couple éliminé est… Tyson Beckford et Jenna Johnson !