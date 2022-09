L’épisode 3 du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir propose encore plus de nouveaux lieux et de nouveaux visages. Si vous ne prenez pas de notes à la maison, vous voudrez peut-être commencer.

Si vous avez besoin d’un rappel sur épisode 2, Vous pouvez le trouver ici. Sinon, nous réservons une croisière vers Númenor, alors montez à bord. Spoilers à venir.

La vie insulaire

NÚMENOR — Bonne nouvelle, l’équipe : Galadriel est enfin sorti de l’eau. Elle se réveille sous le pont d’un navire. Halbrand lui apporte de la nourriture et ils plaisantent. Il est un peu impertinent. Sur le pont, l’équipage la regarde avec méfiance. Ils sont tous très assortis, ce qui implique qu’il s’agit d’une sorte d’uniforme. L’un d’eux s’approche d’elle et dit “l’un des Eldar à bord de mon vaisseau”. (Eldar est un autre nom pour les elfes.) Il est le capitaine. Capitaine Obvious, apparemment. Elle essaie d’obtenir plus d’informations et à peu près tout ce qu’il propose, c’est qu’ils rentrent “à la maison”, ce qui n’est pas perspicace.

En tout cas, ils naviguent dans le plus beau port de tous les temps au milieu de cette place où j’aimerais réserver des vacances, illico. De hautes statues construites dans des falaises, tout est en pierre. Le temps s’annonce parfait. Oubliez Mykonos. Nous n’en avons pas besoin.

Ils descendent du bateau et quand Halbrand demande depuis quand des hommes comme lui construisent des choses comme çaGaladriel est comme frère. C’était les elfes. Alors que ses ancêtres étaient occupés à être fidèles au premier seigneur des ténèbres Morgoth, les hommes qui étaient fidèles aux elfes et aux Valar (rappelez-vous que ce sont des choses angéliques) ont fait surgir une île entière hors de la mer Sundering. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d’une bonne architecture. Elle lui dit que leurs gens étaient parents à un moment donné, mais finalement Númenor a rompu les liens.

En passant, il y a plus de drame à déballer ici à partir des annexes. Si je peux passer sous silence un tas de choses d’une manière qui me vaudra sûrement des courriels indignés : Les Valar interdisaient aux hommes de naviguer plus à l’ouest jusqu’à Valinor, ce qui signifiait que les hommes devaient rester mortels – ce qui était censé être une bonne chose, à l’origine. Un cadeau, même. Au fil du temps, les rois númenoriens en ont été énervés et il y a eu une scission, ne laissant qu’un groupe d’hommes à l’ouest de Númenor qui sont restés fidèles aux elfes et aux Valar.

DE TOUTE FAÇON. Halbrand dit à Galadriel de ne contrarier personne, ce qui…. Accrochez-vous à cela. Ils se retrouvent devant la reine régente Míriel et le roi Pharazôn. Immédiatement, les vibrations sont éteintes. Galadriel est fier et courageux et demande le passage vers la Terre du Milieu, tout en leur tirant un certain rang d’elfe. Halbrand fait un jeu de jambes sophistiqué pour essayer de faire plaisir. On leur donne trois jours avec une légère surveillance.

Ailleurs, nous rattrapons le fils du capitaine Obvious, Isildur – un nom que vous POURRIEZ RECONNAÎTRE. (Pour ce que ça vaut, le vrai nom du capitaine Obvious est Elendil.) Isildur est sur un navire qui s’entraîne avec le reste de l’équipe de crosse ou quoi que ce soit quand l’un d’eux est presque emporté par-dessus bord. Il le sauve essentiellement. Plus tard, la séance d’entraînement se poursuit sur la plage où le mec instructeur leur fait chanter “LA MER A TOUJOURS RAISON”, ce qui est exactement ce qu’ils nous ont fait chanter dans la librairie où j’ai travaillé après le bac. Bizarre.

Après la classe, plus d’exposition se produit. Il y a une chose appelée l’essai en mer qui approche (peut-être l’équivalent des régionaux dans Glee ?) Et s’ils réussissent, il ne leur reste que quatre ans pour devenir officier. Ensuite : la sœur d’Isildur, Eärien, se présente avec un cheval.

De retour au palais, Míriel fait sa propre exposition, parlant de la façon dont l’arbre blanc à l’extérieur perd ses pétales. Je pense que Miracle Grow ferait l’affaire, mais elle dit que c’est un rappel vivant que les yeux et le jugement des Valar sont sur eux. Elle demande à Elendil s’il y croit et il est un peu comme non. Elle se méfie un peu de lui car apparemment son nom signifie “ami elfe” et il vient de l’Ouest. Et il a amené un elfe en ville, ce qui est un faux pas. Alors maintenant, s’assurer que Galadriel ne remue plus la merde va être son problème.

Pendant ce temps, notre fille Galadriel joue 50 façons de quitter votre amoureux, sauf que l’amant c’est Númenor et qu’il n’y a qu’un seul moyen et c’est voler un esquif (Biff ?). Elendil la trouve, cependant, et elle propose de le poignarder.

Elendil n’est pas dérangé et se glisse dans le mode papa en lui disant qu’elle lui rappelle ses enfants et qu’elle sort même des elfes. Des questions sont posées et ils finissent par chevaucher vers l’ouest d’où il vient – ​​un endroit moins hostile aux elfes – pour visiter le palais de justice.

La salle de la loi est essentiellement un tas de parchemins. Ils commencent à faire des recherches et apprennent quelques choses alarmantes. Vous souvenez-vous de ce sceau ? Ce n’est pas un sceau, c’est une carte des Southlands. Il s’avère qu’il y a tout ce plan pour transformer la région en un royaume où le mal peut essentiellement vivre, rire, aimer. Cela doit être promulgué par le successeur de Morgoth, Sauron, si Morgoth est vaincu.

Nous sommes un seigneur des ténèbres organisé.

Si vous vous demandez où se situe Halbrand dans tout cela, il s’efforce de comprendre comment il peut rester sur Númenor car, comme indiqué précédemment, il est vraiment sympa. Mais, il y a une certaine bureaucratie parce qu’il ne peut pas trouver un emploi sans avoir une sorte de chose de type crête d’or.

Plus tard, il est occupé à manger des moules lorsque certains crétins locaux commencent à lui faire des conneries d’arriver avec “l’elfe” et de boire leur bière et de manger leur nourriture comme si une assiette de fruits de mer allait envoyer l’île dans des difficultés économiques.

Plus de mecs se joignent parce que même dans le verset de Tolkien, les intimidateurs de la salle à manger sont universels. Halbrand achète le tour suivant, saoule tout le monde et vole la crête d’un gars. Malheureusement, ils n’étaient pas assez ivres et coincèrent Halbrand dans une ruelle. Dans une tournure surprise, Halbrand en détruit absolument beaucoup. Les gardes l’attrapent cependant, lances dégainées.

Ce soir-là, Elendil dîne avec Isildur et Eärien. Isildur dit à son père qu’il pourrait reporter l’essai en mer. Vraisemblablement, il veut passer une année à se retrouver en voyageant à travers l’Europe.

“Oh bons dieux”, dit Isildur, passant durement en mode papa. Puis un message arrive pour Eärien. Elle part et Elendil essaie de faire preuve de douceur avec Isildur jusqu’à ce qu’Isildur devienne impertinent et Elendil lui dit que ses fesses vont être sur le navire pour l’essai en mer. Période.

Eärien revient pour dire qu’elle a été acceptée dans la guilde des constructeurs. Apparemment, elle avait déjà été rejetée, mais Isildur l’a convaincue de présenter une nouvelle demande. Elendil est comme Isildur, ça foire? Et quand il se retourne vers la table, son fils est parti, comme on pouvait s’y attendre, écoutant très probablement Ocean Avenue de Yellowcard sur son iPod Mini.

Ailleurs, Galadriel rend visite à Halbrand dans la prison et est comme lol ça t’est arrivé. Elle lui dit également qu’elle sait qu’il y a plus pour lui que ce qu’il a laissé entendre. En fait, elle a un parchemin pour le prouver. Il montre un symbole qui correspond à celui qu’il porte autour du cou. Il y a de nombreuses lunes, un type avec la même marque a uni les tribus dispersées des Terres du Sud. Peut-être – juste peut-être que cela pourrait se reproduire.

Elle dit : “Ton peuple n’a pas de roi parce que tu es lui.” Et: “Vous vous frottez sous les haillons du commun.” Je veux dire, pareil, mais certains d’entre nous ont un budget cible, vous voyez ce que je veux dire ?

Finalement, il laisse tomber la mascarade : “L’héritier de cette marque est héritier de plus que de la noblesse, car c’est son ancêtre qui a prêté un serment de sang à Morgoth.”

Ah oui. Un autre royal secret réticent avec des pommettes et des bagages familiaux à expier.

Le vieux Harfoot soulève-ho

RHOVANION – Avec un jour avant la migration des Harfoot, c’est l’heure du festival. Tout le monde fait la fête, mais les parents, la mère et le père de Nori, Brandyfoot, sont stressés car sa cheville est toujours cassée et, s’ils ne peuvent pas porter le chariot, ils vont être laissés pour compte.

Nori est moins concentrée sur le sort de sa famille, et plus encore sur le livre de Sadoc afin qu’elle puisse trouver les étoiles que l’Étranger a exposées avec les lucioles. Mais Poppy doit encore une fois être une couverture mouillée à ce sujet.

“Je ne veux pas l’aider. C’est un géant au tempérament saumâtre qui tue parfois des lucioles”, dit Poppy, et TBH, elle n’a pas tort. Ils se chamaillent et Nori fait chanter Poppy pour qu’elle surveille pendant qu’elle vole le livre.

De retour à la célébration, Sadoc prononce un petit discours, notamment sur la façon dont lors des migrations précédentes, certains Harfoots ont pris du retard, et comment si quelqu’un prend du retard cette fois-ci, il sera emporté avec lui… dans son cœur et sa mémoire. Qui semble… sombre. Comme vraiment sombre. Si vous vous demandez si les Harfoots ont un côté sombre, la réponse est oui. Il lit toute une liste de Harfoots qui ont connu divers mauvais sorts comme des glissements de terrain et des neiges profondes. Et les abeilles ? Y compris, semble-t-il, l’ensemble de Poppy Famille de famille.

Je voudrais maintenant présenter des excuses formelles à Poppy pour l’avoir traitée de couverture mouillée.

Quelque part en arrière-plan, l’Étranger apparaît et glisse la page avec les étoiles que Nori a prises du livre de Sadoc… et parvient d’une manière ou d’une autre à mettre le feu à la page en essayant de la lire. Arrête de tomber et de rouler, mon gars. Mais non. Il va s’écraser dans la célébration et effraie tout le monde emmêlé dans un filet.

« Nori ? » Il demande. Cassé.

Sadoc la prend à partie devant tout le monde. Un Harfoot dit que leurs lois stipulent que quiconque enfreint les règles sera “décaravanisé”, ce qui est le langage des entreprises de Harfoot pour laisser aller. Sadoc dit qu’ils peuvent rester, mais leur chariot sera à l’arrière de la caravane, ce qui est une mauvaise nouvelle à cause de la blessure de papa Brandyfoot.

« Vous auriez aussi bien pu tamponner notre nom dans le livre des laissés-pour-compte », dit sa mère.

Le lendemain matin, la migration a commencé. Les Brandyfoots sont déjà dans le bus de la lutte. Ou chariot de lutte, devrais-je dire. Pops est là-bas en train de se tordre le dos quand l’inconnu apparaît désemparé.

“Ami”, déclare-t-il à Nori. Elle suggère que l’étranger peut les aider à pousser le chariot. Alors, l’étranger prend l’arrière et ils se mettent en route sur leur chemin Harfoot.

Pouvez-vous creuser?

SOUTHLANDS – Lorsque nous avons quitté Arondir pour la dernière fois, il se faisait entraîner dans les tunnels souterrains des Southlands. Il ne devrait pas être surprenant que des orcs soient derrière cela, et ils le traînent toujours. Il est dans un étrange camp de travail/tranchée couvert d’un auvent minable. Un orc dit quelque chose à propos d’un nommé Adar. Ils enchaînent Arondir et le mettent au travail pour creuser. Rapidement, il reconnaît certains de ses camarades elfes comme Watchwarden Revion et un autre nommé Médhor.

Ils s’occupent d’une certaine exposition ici, comme mentionner que les orcs n’aiment pas le soleil. Clairement. Quels que soient ces orcs, ils donnent des vibrations de serpent albinos et c’est désagréable. Aussi : ils semblent chercher quelque chose — une arme peut-être. Revion dit à Médhor et Arondir qu’ils doivent sortir de la tranchée et bien regarder la limite des arbres pour échapper à la première chance qu’ils ont.

Vient ensuite un point de discorde entre les orcs et les elfes (mis à part le fait qu’ils sont retenus captifs.) Les orcs veulent qu’ils abattent un grand vieil arbre et Revion, bénisse son cœur, essaie de défendre l’arbre.

Pour faire court, Médhor finit mort dans ce drame d’arbre entier.

Néanmoins, les captifs montent une rébellion. Quelqu’un libère un warg, ce qui, pour être honnête avec vous, n’est pas une tournure idéale des événements. Pas pour rien, l’arbre reçoit une petite portion de justice poétique. Revion sort de la tranchée et nous voyons que toute la zone environnante a été ruinée. C’est l’Isengard des derniers jours. Il est tué par une flèche et Arondir est à nouveau entraîné dans la tranchée. Les orcs sont sur le point de lui trancher la gorge quand on dit, “attendez, amenez-le à Adar.” Je m’assieds devant mon ordinateur et dis “dun dun duuuuuuun”.