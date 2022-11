Récapitulatif de l’épisode 21 de la saison 22 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Les 10 meilleurs concurrents de La voix la saison 22 a pris la scène dans l’espoir de se classer parmi les 8 meilleures demi-finales. Avant la révélation des résultats, John legend et son équipe — Omar José Cardona, Kim Cruseet Parijita Bastola – exécuté de Bob Dylan “Le poids.”

Plus d’actualités “La Voix”:

Héberger Carson Daly n’a pas perdu de temps pour se mettre au travail. Le premier concurrent à se qualifier pour les demi-finales de la saison 22 est l’équipe Blake Corpsce qui ne devrait surprendre personne. Camila Cabello seul artiste encore en compétition, Morgane Mylesa été le deuxième artiste à être sauvé par le vote américain.

Après une brève pause des résultats, Carson a révélé que les deux prochains chanteurs se dirigeaient vers les demi-finales : Team Legend’s Omar José Cardona et l’équipe de Gwen Justin Aaron. Justin a pu pousser un gros soupir de soulagement avant sa performance de “Burning Down The House” par Têtes parlantes.

Avec seulement 4 places restantes dans le top 8, l’intensité de la compétition a atteint un niveau record. Les 6 concurrents restants sont restés sur scène pour la prochaine série de résultats. L’équipe de Blake Brayden Lape était le prochain concurrent à être déclaré sain et sauf. Jusqu’à présent, Blake a deux chanteurs en demi-finale.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Bryce Leatherwood, Grâce Rowan, Kim Cruseet Parijita Bastola (de même que Kique de sa chambre d’hôtel) étaient les 4 concurrents qui espéraient décrocher une place dans le top 8. L’Amérique a voté Parijita de Team Legend en demi-finale. Bryce de l’équipe Blake a également été sauvé.

Rowan, Kim et Kique ont joué pour Instant Save. La voix les fans n’avaient que 5 minutes pour sauver leur artiste préféré. Rowan a interprété une douce interprétation de “Landslide”. Blake a adoré la performance de Rowan et a déclaré que c’était le genre de choix de chanson qui lui permettait vraiment de briller.

Lien connexe Lié: Omar Jose Cardona: 5 choses à savoir sur le top 10 de “The Voice”

Ensuite, Kique a brillé avec sa performance Instant Save de “River”. Gwen Stefani a déclaré qu’il « serait dommage » de ne pas voter Kique en demi-finale parce qu’il est l’un des « chanteurs les plus doués » qu’elle ait jamais rencontrés. Kim a été impressionnée par sa performance de “Believe”. Les coachs lui ont réservé une standing ovation. “Je crois vraiment que vous êtes l’un des meilleurs chanteurs avec qui j’ai jamais travaillé”, a déclaré John.

La nuit s’est terminée avec la révélation de la sauvegarde instantanée. L’Amérique a instantanément sauvé… KIM CRUSE ! Rowan et Kique ont malheureusement été éliminés.