Récapitulatif de l’épisode 2 de “The Rings of Power”: les orcs sont de retour

Épisode 2 de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir élargit le monde déjà vaste de la Terre du Milieu. Cette fois: Elrond vous verra dans tous les anciens endroits familiers, comme on dit, et Galadriel aurait aimé avoir emballé une nouille de piscine. Si vous avez raté le récapitulatif de l’épisode 1, vous pouvez le trouver ici.

Sinon, creusons dans un récapitulatif complet de l’épisode 2.

Galadriel à la dérive

SUNDERING SEA – Lorsque nous nous sommes arrêtés, Galadriel venait de sauter d’un navire en direction de Valinor. Dans l’épisode 2, elle est toujours dans la mer Sundering. Personnellement, je me serais noyé, mais tant mieux pour elle. Elle tombe sur un radeau de fortune avec des humains qui ont clairement passé par là. Ils se disputent pour savoir s’il faut la laisser monter à bord, puis paniquent quand ils voient qu’elle est une elfe.

Ensuite, ils pensent voir un autre navire au loin. Surprendre! C’est en fait l’épave de leur navire collée au ver de mer géant qui l’a brisé en premier lieu, et il se dirige droit sur eux. Un combat nautique plus tard, Galadriel est de retour dans l’eau, et le seul autre survivant est un gars qui a réussi à se détacher des autres sur un radeau encore plus petit et moins inspirant. Il s’appelle Halbrand et comme Arondir, c’est un nouveau personnage qui n’est pas issu des oeuvres de Tolkien. C’est bon, d’accord ?

Les deux se méfient l’un de l’autre, mais il s’avère finalement que Halbrand a été chassé de son pays natal par des orcs. Justifié par Dashboard Confessional hurle fort, mais seulement dans mon cerveau. Elle veut tout savoir. Elle veut y aller et faire quelque chose à ce sujet, Dieu nous en préserve, et même cet homme récemment sans domicile rejoint le chœur de “pouvez-vous s’il vous plaît laisser tomber ?”

Cette nuit-là, il y a une grosse tempête et Galadriel retourne dans l’eau. Cette fois, elle est attachée à une planche et à d’autres conneries et coule rapidement. Ce qui ne va pas, c’est que Halbrand est assise sur le radeau et se demande si elle doit l’aider ou non alors qu’elle plonge dans le casier de Davy Jones. Il la sauve, cependant, et le lendemain de retour sur le radeau, Galadriel se réveille momentanément pour voir la silhouette d’un gars sur un navire contre le soleil les regardant.

Des orcs et des hommes

SOUTHLANDS – Après une exploration plus approfondie de ce qui était autrefois la ville natale de Bronwyn, elle et Arondir découvrent quelque chose de déconcertant dans les ruines de l’une des maisons : les Orcs ont creusé des tunnels. Elle retourne à Tirharad pour avertir les autres et Arondir décide d’aller sous terre seul comme l’elfe sévère et patient qu’il est.

Au pub, le vieil homme à la philosophie insalubre sur le métier de boucher veut minimiser ce qui est évidemment une mauvaise chose sur le point d’empirer.

“Je n’implique pas les elfes à cause du gouffre”, dit-il.

De retour chez Bronwyn, son fils Theo continue de penser qu’il entend des souris sous le plancher. Mon doux enfant d’été. Ce ne sont pas des souris. Il fait un trou dans les planches et trouve un œil effrayant et laiteux qui le fixe.

Bronwyn, quant à elle, rentre chez elle en courant. Quand elle arrive, elle est saccagée et ce trou dans le sol est encore plus grand. Theo se cache dans un compartiment du mur, et elle plonge dans un placard alors qu’un orc fait surface. Forcément, s’il la trouve. Ils ont un lancer. Bronwyn claque la tête décapitée de l’orc sur le comptoir du pub et est tout gouffre mon pied. JUSTIFIÉ JE SUIS… désolé. De toute façon.

La commune prévoit de partir le matin pour la tour de guet. Avant de partir, Theo manipule à nouveau cette épée sommaire avec le sceau de l’épisode précédent. Du sang d’une coupure sur sa main commence à se déplacer vers l’épée comme s’il était tiré magnétiquement, et l’épée commence à fumer et à se reforger, ce qui n’est pas réconfortant.

Ailleurs sous terre, Arondir rampe dans les tunnels d’une manière qui rend mes paumes moites. Ils sont étroits, poussiéreux, et mon mec n’est pas seul là-bas. Il tombe dans une sorte de plan d’eau souterrain (pourquoi y a-t-il tant de nage dans ce spectacle ?) Et se traîne sur la berge, où il s’adosse contre un mur tout en regardant l’ensemble de bulles le plus menaçant depuis cette chose avec des tentacules a presque transformé Frodon en sushi à la Moria.

Il s’avère que les bulles ne sont pas le problème. Quelque chose l’attrape par derrière et on ne le reverra plus du reste de l’épisode.

Ne sois pas un étranger

RHOVANION – Pendant ce temps au cratère, Nori est toujours perplexe sur le vieux mec quand son copain Poppy apparaît avec de mauvaises vibrations. Nori et Poppy commencent à se chamailler pour savoir quoi faire de lui. Ce faisant, Poppy renverse accidentellement Nori dans le cratère. Heureusement, Nori ne semble pas être le genre de personne à poursuivre un ami, et il s’avère que le feu n’est pas brûlant. Elle adopte l’approche polie et pousse l’Étranger au visage.

L’Étranger se réveille et commence à beugler. Quels que soient ses pouvoirs, il peut provoquer une tempête de vent et faire léviter des rochers. Imaginez ce que ce type pourrait faire après une infusion froide. Les flammes s’éteignent, il s’effondre et elles se rallument. Pour sa défense, je n’aime pas non plus être réveillé.

De retour au camp, Sadoc se promène, ne creusant pas les manigances célestes qui pourraient être en cours.

“Cela n’augure rien de bon”, dit-il, dans ce qui est sans aucun doute la traduction de Star Wars en LOTR de “J’ai un mauvais pressentiment à ce sujet”.

Nori et Poppy chargent l’étranger dans une affaire de brouette / charrette et commencent à parler de ce qu’il est. Ce n’est pas un homme et ce n’est pas un elfe. Cela ne laisse pas beaucoup d’autres options.

Personnellement, je pense que c’est un sorcier. Bien sûr, cet acabit n’aurait pas existé au Second Age, mais c’est Hollywood, bébé.

Pendant que Poppy et Nori s’affrontent, les chariots roulent en descente dans ce qui n’est pas le bâillon le plus original mais qui reste assez drôle. Personne ne se foule quoi que ce soit, et Nori et Poppy font de l’Étranger un petit fort pour qu’il puisse dormir tout ce dont il a besoin pour dormir. Grosse surprise : ils se serrent toujours l’un contre l’autre et Nori doit expliquer qu’elle a l’impression que tout cela s’est produit pour une raison et qu’elle doit s’assurer que ce gars est en sécurité. Poppy frissonne enfin. Nori, tout comme Galadriel, a besoin de plus d’amis pour le soutenir.

Première vidéo



Le lendemain, l’étranger a rampé hors du fort, se demandant probablement quel type d’Airbnb merdique il avait réservé. Il crie en voyant Nori et une tempête de vent se lève à nouveau, mais elle le calme. Les vibrations sont Natasha Romanoff et Hulk. HÉ GRAND GARS. LE SOLEIL DEVIENT VRAIMENT BAS.

Mais vous savez ce qui calme vraiment la bête sauvage ? Escargots inconfortablement gros. Elle en a des tonnes et il est tout oui, des protéines alors qu’il enfonce des poignées dans sa bouche, des coquillages et tout. Ils commencent également à essayer de communiquer les uns avec les autres mais n’ont pas beaucoup de succès.

Pendant que Nori est partie, cependant, le camp se prépare pour un festival et son père se casse la cheville – ou quelque chose de ce genre en essayant d’ériger un poteau.

Cette nuit-là, Nori et Poppy rendent visite à l’étranger. Nori lui dit que les Harfoot font leurs valises et partent dans quelques jours. Il se concentre sur leurs lanternes, qui sont alimentées par des lucioles, et dans un instant rappelant Gandalf chuchotant au papillon de nuit sur l’Orthanc à Isengard, il fait en sorte que les petites créatures forment ce qui ressemble à une constellation d’étoiles. Nori interprète cela comme signifiant qu’il a besoin d’aide pour trouver ces étoiles. Mais une fois de plus, il s’effondre. Et de façon alarmante, les lucioles tombent au sol et meurent. Moins 10 points pour avoir tué des lucioles, Amazon.

Elrond, souterrain

EREGION – Elrond est dans les chambres raffinées et chics de Celebrimbor le forgeron elfique. Il prend une minute pour admirer le marteau de Fëanor, qui est exposé. Si vous ne savez pas qui c’est, ce n’est pas grave. Il a beaucoup à expliquer et vous pouvez obtenir tous les détails dans le Silmarillion. En bref, c’était un roi elfique un peu rebelle et mécontent, mais il a également fabriqué ces bijoux appelés les Silmarils qui captaient la lumière de ces deux arbres super importants à Valinor que nous avons vus dans le dernier épisode. Les Silmarils sont certifiés grosse affaire. Le premier seigneur des ténèbres Morgoth les a volés, ce qui était impoli.

Celebrimbor raconte une histoire sur la façon dont Morgoth a regardé les pierres et y a vu son propre reflet laid et honnêtement, je vais avoir besoin d’une source sur celle-là, mon frère. Était-il là ? Vérifiez vos sources, mes amis.

Première vidéo



Dans tous les cas, Celebrimbor veut construire une immense tour pouvant abriter une forge dans le but de construire des trucs importants et cool, ce qui ne sera absolument et en aucun cas une mauvaise idée. Il veut que ce soit fait d’ici le printemps, qui est un délai serré, c’est le moins qu’on puisse dire, et Elrond suggère d’externaliser le travail.

Alors, ils se sont rendus à Khazad-dûm, le royaume nain que nous avons vu dans La Communauté de l’Anneau. Ici, il y a un peu un rappel au film. Elrond parle de Khazad-dûm et de la façon dont son ami le prince Durin IV va le faire quand ils arriveront. Tables remplies de porc salé! dit Elrond.

Mmm. Porc salé.

Bien sûr, ils arrivent à la porte et le nain à l’entrée leur dit de se démener. Après quelques allers-retours, Elrond invoque le droit de Sigin-tarâg, ce qui signifie essentiellement qu’au lieu d’être directs et de parler de leurs sentiments, Durin et Elrond vont fendre des rochers jusqu’à ce que l’un d’eux crie “oncle”.

Avant d’en arriver à tout cela, cependant. Une minute pour Khazad-dûm, qui est animé comme l’enfer, plein de verdure et de lumière et sans Balrog.

Quoi qu’il en soit, Elrond finit par renoncer à la compétition de casse-roche et, en sortant, demande enfin à Durin de lui dire pourquoi il est énervé. Et BOY est-il énervé.

« VOUS AVEZ MANQUÉ MON MARIAGE ! LA NAISSANCE DE MES ENFANTS ! Croyez-moi, les plafonds sont justifiés ici. Elrond est parti depuis 20 ans, et maintenant il est de retour avec une opportunité commerciale incroyable.

Écoutez-moi: Elrond est votre ami du lycée qui vous envoie un message de nulle part et veut que vous #GirlBoss votre chemin vers un empire vendant des sacs fourre-tout monogrammés.

Durin doit expliquer que 20 ans ce n’est peut-être pas grand-chose pour un elfe, mais pour un nain, c’est un temps long pour laisser son ami lire.

Elrond s’excuse, mais il est aussi rusé et demande à s’excuser auprès de la femme de Durin, la princesse Disa.

La partie suivante ici est comme une comédie domestique où Disa et Durin se disputent pour savoir si Elrond reste pour le dîner et elle les réprimande pour avoir été mesquins l’un avec l’autre. Nous obtenons l’exclamation délicieuse, “la barbe d’Aulë!” (Aulë est le Vala qui a créé les nains donc c’est mignonne.)

Disa est ravissante et finit par épuiser Durin pour entendre la proposition d’Elrond par pure sentimentalité.

Plus tard, Durin va parler à son père, le roi Durin III, de la raison pour laquelle Elrond est venu. Le père de Durin se demande si Elrond est branché sur ce qu’ils cachent à Khazad-dûm. Il ouvre une boîte. Nous ne voyons pas ce qu’il y a à l’intérieur – c’est très porte-documents-dans-Pulp-Fiction vibes – mais quoi que ce soit, ça brille.