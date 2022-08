Récapitulatif de l’épisode 2 de la saison 3 – Hollywood Life

Voir la galerie





EJ panique un peu à propos de la réalisation Congelé. Gina a toute confiance en lui, du moins en face. Elle espérait secrètement qu’ils pourraient jouer ensemble. EJ est clairement nerveux à propos de son nouveau rôle et ne veut pas que Gina dise quoi que ce soit au reste de l’équipe pour le moment.

Suite Lycée musical

Carlos a une réunion « venez à Jésus » avec Ricky avant les auditions. Carlos dit à Ricky qu’il ne peut pas simplement “Zefron” traverser cette période. Ricky promet qu’il apprendra les noms des protagonistes masculins. Il dit que l’un d’eux s’appelle Gary. “Aucun d’entre eux n’est Gary”, dit un Carlos exaspéré.

Ricky jure qu’il plaisante – ou est-ce qu’il est? Ricky veut juste s’amuser cet été. “Le plaisir est pour l’ensemble”, plaisante Carlos.

Ricky et Gina recommencent

Pendant ce temps, Gina a les yeux rivés sur le plomb cet été. Autant qu’elle a adoré auditionner avec Ashlyn et Kourtney pendant l’année scolaire, Gina dit qu’elle a le sentiment qu’elle doit “se tenir seule cet été”. Cela se transforme en une épopée Sofia Wylie numéro solo appelé “Balance”. Donnez-lui la tête, lâches !

Lorsque Gina sort de sa cabine, elle rencontre immédiatement Ricky. Il y a tout un maladroit devraient-ils frapper le poing ou l’embrasser? Ils finissent par s’embrasser. Gina dit à Ricky qu’elle veut qu’ils recommencent, alors Ricky se rembobine littéralement en arrière. C’est ne pas ce que voulait dire Gina. Ricky est la définition d’un goofball.

« Nous sommes dans un nouvel endroit. Nous sommes des gens différents maintenant. Nous pouvons repartir à neuf. Pas de drame. Pas de chocolats », dit Gina.

Nini apprend qui est son père

Pendant ce temps, Nini est arrivée à Los Angeles avec ses parents. Ils lui demandent si elle se souvient de Marvin. Il s’avère que Marvin était le donneur de sperme de ses parents. Marvin et Nini ont la chance de parler seuls après la grande révélation. Plus tard, Marvin assure à Nini que le “meilleur reste à venir”, ce qui nous donne un formidable Olivia Rodrigue instant solitaire.

Gina entre dans la salle d’audition et aperçoit immédiatement EJ avec Val, la chorégraphe, interprétée par Des morts-vivants étoile Meg Donnelly. “Elle et EJ remontent loin”, révèle Maddox à Gina, et les roues tournent déjà dans sa tête. EJ dit à Val qu’il dirige la série et ils prennent en charge le casting ensemble.

Kourtney propose d’aider Maddox avec tout ce dont elle a besoin pour le spectacle, mais Maddox la refuse. Maddox est bien consciente qu’elle est un “goût acquis”, mais elle a du mal à se faire des amis cet été.

Alors que Ricky essaie d’agir comme s’il ne se souciait pas de ce qui se passerait cet été, le garçon attrape son habit de neige pour les auditions. Quelques élèves de huitième année essaient de parler à Gina avant les auditions, et Gina 1.0 sort en se balançant. « Vous n’êtes même pas amis. Vous êtes la concurrence », prévient Gina.

Congelé Les auditions commencent

Les auditions démarrent avec une performance de “For the First Time in Forever” avant de passer à “Do You Wanna Build A Snowman?” Tout le monde le tue. Pendant que Ricky chante, complet dans son habit de neige en plein été, Gina le regarde depuis les coulisses ! (Expéditeurs Rina, je sais que vous avez compris cela.)

Dewey insiste auprès de Jet sur le fait qu’il ne peut pas rester assis cet été. Il le pousse à aller essayer la comédie musicale. Après les auditions, chacun se demande ce qu’il doit faire ensuite. Tout le monde pose des questions à EJ et il s’énerve. Maddox, le régisseur, intervient pour la sauvegarde et aide à guider chacun à sa place.

Soudain, Jet franchit la porte. EJ et Ricky l’encouragent à passer une audition. Sa voix est incroyable. Attention, Ricki !

Quand EJ évoque le fait que Val est la “meilleure”, Gina commence ses mécanismes d’autodéfense. Elle commence à insinuer qu’ils devraient peut-être faire une pause. “Toi et moi? La seule chose qui ne m’inquiète pas », promet EJ. Cependant, il pense qu’ils devraient maintenir une distance professionnelle lors des répétitions.

Kourtney et Ashley regardent toujours Maddox de côté. Ils ne savent pas trop ce qu’elle fait. Gina prend sa défense et dit qu’elle est inoffensive. Mais l’est-elle ?! Pendant ce temps, Carlos va fouiner pour la liste des acteurs. Quand il a un premier regard, il n’aime pas ce qu’il voit. “Pas sous ma surveillance”, dit-il avant de commencer à effacer !