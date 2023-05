Récapitulatif de l’épisode 17 de la saison 21 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Le top 8 descendra dans le top 5 lors de l’épisode du 7 mai de Idole américaine. Cela signifie que 3 chanteurs seront éliminés d’ici la fin de l’épisode. Depuis Katy Perry et Lionel Richie sont de l’autre côté de l’étang pour le concert du couronnement, Alanis Morrisette et Ed Sheeran interviennent en tant que juges invités.

Les artistes interpréteront des chansons d’Alanis, puis feront équipe pour des duos avec leurs collègues concurrents. Katy et Lionel arrivent du château de Windsor pour dire bonjour après leurs concerts de couronnement. Fraîchement sorti du couronnement, Le roi Charles III et Reine Camille faites une apparition surprise alors que Katy et Lionel arrivent de Londres !

Mais passons aux choses sérieuses. Warren Pey est le premier et se lance sur « All I Really Want ». Alanis est incroyablement impressionnée par Warren et dit qu’il a interprété une version « que je n’avais jamais imaginée ». Ed applaudit Warren pour ne pas avoir utilisé la guitare et a vu beaucoup de confiance en Warren pendant la performance.

Zacharie Smith est le prochain et l’atténue pour une performance puissante de « Ironic ». Ed appelle le rendu « super, super puissant ». Luke souligne que Zachariah avait « beaucoup de dynamique » dans sa performance, y compris quelques « moments tendres ».

Je suis Tongi et Olivier Steele faites équipe pour un superbe duo de la chanson « Photograph » d’Ed. Ces deux-là se sont produits ensemble pendant la Hollywood Week, et ils font vraiment de la belle musique ensemble. Ed admet qu’il « est devenu émotif » en écoutant la performance. Alanis dit qu’elle a été « vraiment émue » par la performance. Le papa d’Oliver est également dans le public cette semaine !

Havre Madison tue sa performance de « You Learn ». Ed dit à Haven qu’il est « vraiment impressionné » par elle et dit « vocalement c’était dingue ». Alanis félicite Haven pour son dévouement à être authentique et l’encourage à continuer à l’adopter.

Wé Ani et Warren sont montés sur scène ensemble pour un magnifique duo de « Perfect ». Alanis souligne la «gamme massive» à la fois chez Wé et Warren. Luke jaillit que c’est « tellement amusant » de les regarder « s’épanouir individuellement » puis de se réunir pour quelque chose de « vraiment spécial ».

Colin Stough donne une « toute nouvelle vie » à « Hand In My Pocket » avec sa performance rockstar. « Je n’ai pas vu cela venir », dit Alanis à propos de l’interprétation de sa chanson par Colin. Ed note que cette performance est « dans ma ruelle ». Il aime la façon dont Colin a mis une « tournure différente » sur la chanson.

Haven et Zachariah interprètent un duo de « Thinking Out Loud ». Ces deux-là ont une très bonne chimie musicale l’un avec l’autre. Ed s’extasie sur le fait que le duo était « vraiment émouvant, vraiment puissant ». Alanis dit au duo qu’ils ont donné l’impression que la chanson « est née en duo ».

Megan Danielle éblouit avec son interprétation de « Head Over Feet ». Ed dit à Megan qu’il avait l’impression de « regarder une chanteuse classique des années 60 » et dit qu’elle a un « très unique ». Luke s’extasie sur le fait que Megan a « réussi cette » performance.

Iam interprète « Guardian » en hommage à sa mère. Alanis évoque l’empathie sans effort d’Iam et pense qu’il est ce dont le monde a besoin en ce moment. « Vous allumez toujours la pièce, et c’est évident quand vous le faites », admet Luke, se référant aux applaudissements enthousiastes après les performances d’Iam.

Wé possède absolument sa performance de « Uninvited ». Alanis va jusqu’à dire que « c’était effrayant de te voir ». Ed dit qu’il a aimé la façon dont Wé a changé l’arrangement et qualifie la performance de « très puissante ».

Colin et Megan se réunissent pour un excellent duo country de « Dive ». Ed note que celui qui a réuni Colin et Megan « est un génie ». Il ajoute qu’ils « se complètent si bien ». Luke jaillit que Colin et Megan ont donné au public un « moment doux et une douce interprétation » de la chanson.

Oliver est la dernière performance solo de la soirée et décide de montrer un côté de lui-même que personne n’a vu avec sa performance de « You Oughta Know ». Il ne déçoit pas. À la fin de la représentation, Oliver révèle qu’il a rasé son père et dit qu’il a copié son père !

Alanis dit qu’elle est « très fière » d’Oliver pour sa performance. « Je l’ai ressenti », dit Ed, ajoutant que c’était « une performance vraiment divertissante ».

La première personne dans le top 5 est Zacharie Smith! La prochaine personne en sécurité est Megan Daniellesuivie par Je suis Tongi et Wé Ani. Il ne reste qu’une place. La dernière personne à figurer dans le top 5 est… Colin Stough. Ça signifie Olivier Steele, Havre Madisonet Warren Pey ont été éliminés.

