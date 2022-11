Récapitulatif de l’épisode 11 d’Andor : un plan d’évasion, une perte tragique et une bataille épique

La excellent Série Star Wars Andor est venu à l’épisode 11 sur Disney Plus sur Mercredirevenant au mercenaire Cassian Andor (Diego Luna) après il rallie les détenus faire une évasion palpitante de l’horrible prison de l’Empire. Il est parti en cavale avec son futur pote de la Rebel Alliance Ruescott Melshi (Duncan Pow).

Recruteur rebelle ténébreux Luther Raël (Stellan Skarsgard) garde une longueur d’avance sur l’implacable superviseur du Bureau de la sécurité impériale (ISB) Dedra Meero (Denise Gough), dont elle porte le nom de code “Axis”. Elle ne sait pas que son collègue du BSI Lonni Jung (Robert Emmes) travaille secrètement avec Luther.

Le sénateur Mon Mothma (Geneviève O’Reilly) tente de cacher sa collecte de fonds rebelle à l’Empire, la forçant à travailler avec le financier oligarchique graisseux Davo Sculdun (Richard Dillane). Il n’est pas intéressé à être payé pour aider Mon à blanchir son argent, mais veut que son fils soit présenté à sa fille dans l’espoir de sceller un pacte de mariage à la Game of Thrones. Euh.

Andor a lieu cinq ans avant Un voyouqui raconte l’histoire menant directement au film Star Wars original Un nouvel espoir. Échappons à l’Empire avec quelques SPOILERS.

Rampant à travers la saleté

NARKINA 5 – Nous rattrapons Cassian et Melchi alors qu’ils s’accrochent au flanc d’une falaise pour échapper à une recherche impériale. Ils sont sales et leurs membres inférieurs sont en mauvais état parce qu’ils courent pieds nus.

“Ils partent”, assure Cassian à plusieurs reprises à son copain.

Il semble brièvement que les garçons soient foutus lorsque certains Narkiniens les attrapent dans des filets horriblement restrictifs alors qu’ils font une pause pour voler leur navire. C’est la première fois que nous voyons les espèces indigènes de cette planète ; ils ont l’air cool et parlent un peu comme des pirates.

Lucasfilm



Les Narkiniens suggèrent d’abord qu’ils les livreront pour la prime de l’Empire, mais mentionnent que la prison a gâché l’eau de la planète et décident de défier le régime. À la grande surprise de Cassian, ils acceptent de les emmener à Niamos (AKA space Ibiza, où son argent est caché).

Une mère perdue

FERRIX – À l’insu de Cassian, sa mère adoptive Maarva décède de sa maladie sans nom. Le froid de la planète avait déjà affecté sa santé, mais elle l’a exacerbé par ses vaines actions de rébellion contre les occupants impériaux.

De manière déchirante, le charmant droïde B2EMO (AKA Bee) est dévasté par cela et ne veut pas quitter la maison. Ami de la famille Brasso (Joplin Sibtain) est super compatissant envers le droïde, acceptant même de passer la nuit avec lui dans la maison de Maarva.

Oh Bee, je t’aime.

Lucasfilm



Nous en apprenons également sur la “brication”, une coutume locale, où les cendres d’une personne sont mélangées avec du mortier et de la poussière de pierre locale pour créer une brique. Il est ensuite inséré dans un mur, laissant les restes du défunt devenir une partie de la structure de la planète. Ce qui ressemble à une belle tradition, et exactement le genre d’idée qui donne de la profondeur à l’univers de Star Wars.

Les Impériaux ont imposé des restrictions sur les funérailles, parce que ce sont des abrutis. Dedra ordonne à ses sbires de laisser les funérailles de Maarva avoir lieu, au cas où Cassian se présenterait. C’est pratique sur le plan narratif qu’il soit sorti de prison pour cela… disons simplement que c’est la Force au travail.

Un rebelle rebelle

CORUSCANT – Génial rebelle vrai croyant Vel Sartha (Faye Marsay) donne essentiellement un doigt d’honneur au protocole en se promenant dans le magasin d’antiquités de Luthen et en s’adressant directement à son assistante/confidente Kleya Marki (Elisabeth Dulau) sur l’activité de résistance. Plus précisément, elle mentionne que Maarva est en train de mourir et qu’elle retourne à Ferrix.

Lucasfilm



Vel était précédemment chargé de tuer Cassian, puisqu’il pouvait identifier Luther aux Impériaux. Elle voit une opportunité de le retrouver enfin, mais on ne sait pas si elle sera prête à le sortir – il s’est avéré être un allié assez honorable pendant le braquage d’Aldhani.

Elle rend également visite à son cousin Mon Mothma, seulement pour trouver la fille de 13 ans de Mon, Leida Mothma (Brontë Carmichael) a plongé profondément dans les enseignements religieux de leur monde natal Chandrila. Elle se prépare apparemment au mariage, puisque leurs coutumes encourager à se marier à l’adolescence.

Cependant, les regards sales que Leida n’arrête pas de lancer à sa mère suggèrent qu’elle le fait aussi comme un acte de défi. Ce défi ira presque certainement jusqu’à ce qu’elle accepte d’épouser le fils de sleazebag Davo Skuldun, malheureusement pour Mon.

Lucasfilm



Ajoutant au stress de la politicienne rebelle (ou partageant peut-être le fardeau), Mon révèle toute l’étendue de ses problèmes d’argent à Vel. Elle n’a eu aucun problème à acheminer l’argent de ses comptes familiaux vers Luthen au début, mais un audit impérial a rendu les choses difficiles et le braquage d’Aldhani l’a rendu impossible. Elle est un peu coincée avec Davo.

Dommage que Vel n’ait pas pu régler Mon avec une partie de l’argent du braquage.

Ailleurs sur la planète cité, ancien sergent Corpo/grande bouche de pot Star Wars Linus Mosk (Alex Fougères) contacte son ex-officier déshonoré Syril Karn ( Kyle Soller ) et lui parle de la possibilité que Cassian se présente aux funérailles de Maarva. Syril vole des crédits dans le coffre-fort de sa mère, vraisemblablement pour financer son voyage à Ferrix.

Lucasfilm



Vivre dangereusement

SEGRA MILO – A sa base secrète, l’extrémiste rebelle Saw Gerrera (Forêt Whitaker) apprend que Luthen va laisser son allié invisible Anton Kreegyr entrer dans un piège ISB pour protéger sa taupe. Cela augmente la tension entre Luthen et Saw et semble brièvement que cela les conduira à s’entre-tuer.

Luhten gagne finalement le paranoïaque Saw grâce à ses pouvoirs apparemment infinis de charisme et de persuasion.

« Appelons cela la guerre », conclut Saw, acceptant la nécessité du sacrifice.

Lucasfilm



La paire rebelle semble atteindre un nouveau niveau de confiance ici, Whitaker et Skarsgård étant un régal absolu à revoir.

Dans l’espace, le vaisseau de Luthen est presque capturé par un Imperial Arrestor Cruiser, dont le rayon tracteur sort d’une parabole bien visible à l’avant. Ça ressemble à une grande vulnérabilité, espèce d’idiots totalitaires.

Le rebelle rusé profite pleinement de ses contre-mesures impressionnantes, détruisant le plat et combattant un groupe de combattants TIE envoyés pour le poursuivre. Dans un petit coup de grâce, il libère une paire de faisceaux laser super cool de chaque côté du navire et tourne pour abattre les deux derniers TIE.

C’est une bonne astuce.

Lucasfilm



Il s’envole vers l’hyperespace, prévoyant apparemment d’aller à Ferrix pour trouver Cassian. On ne sait pas si Luthen a l’intention de le sauver ou de le tuer, mais j’aime l’idée qu’ils fassent tous équipe et deviennent des meilleurs amis rebelles. Probablement trop pour espérer cela dans ce spectacle cependant.

Mauvaises nouvelles à la plage

NIAMOS – Un Cassian sournois fait irruption dans l’endroit où il séjournait avant son arrestation et récupère ses crédits, ses blasters et l’excellent manifeste politique de son défunt ami Nemik. Il essaie de faire passer un message à Maarva, seulement pour apprendre qu’elle est morte.

Melchi suggère qu’ils se séparent, pour doubler leurs chances de survie afin qu’ils puissent parler aux gens de l’Empire en ignorant les peines de prison et en incarcérant les gens pour toujours. Diego Luna est fascinant à regarder dans cette scène, cachant son chagrin et agissant comme si tout allait bien. Allez mec, parles-en avec Melchi !

Ils se séparent et Cassian retourne clairement à Ferrix pour les funérailles de Maarva. Tout le monde se rassemble pour la finale de la semaine prochaine. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Lucasfilm



Pensées voyous, questions sans réponse et œufs de Pâques

Pas d’apparence de Davo Skuldun, visage triste.

Le navire chassant Cassian et Melchi au départ est un TIE Reaper, comme on le voit dans Rogue One et le jeu vidéo Jedi : Ordre déchu .

. Le navire Narkinian qu’ils essaient de voler est un quadumper, le même type de navire que Rey et Finn envisagent initialement pour leur évasion de Jakku en le réveil de la force . Quand il explose, ils prennent le Millennium Falcon à la place.

. Quand il explose, ils prennent le Millennium Falcon à la place. Il s’agit de la première apparition complète de l’Imperial Cantwell-class Arrestor Cruiser. C’était censé être dans Solo , mais la scène a été supprimée. Cela n’apparaît que dans une vidéo de recrutement dans le film fini. Il a été nommé d’après l’artiste conceptuel original de Star Wars, Colin Cantwell, qui décédé à 90 ans plus tôt cette année.

, mais la scène a été supprimée. Cela n’apparaît que dans une vidéo de recrutement dans le film fini. Il a été nommé d’après l’artiste conceptuel original de Star Wars, Colin Cantwell, qui décédé à 90 ans plus tôt cette année. Fondor Haulcraft de Luthen a atteint un statut légendaire dans cet épisode. J’en aurai peut-être besoin sous forme de Lego (cela n’a pas encore été annoncé, mais cela semble inévitable).

Même si Luthen a utilisé un faux code transpondeur, l’Empire va maintenant chercher le Fondor. Oh oh.

L’abeille agit tout à fait comme un chien ; sa station de chargement ressemble même à un lit. Je voudrais embrasser ce droïde.

Woo, le Time Grappler (AKA, le génial Ferrix marteau gars ) réapparaît.

) réapparaît. Bix Caleen ( Adria Arjona ) a été laissé traumatisé après que Dedra ait été soumise à son horrible torture dans la chasse de Cassian par l’Empire, et reste sous la garde impériale. Ses ravisseurs essaient de faire en sorte qu’elle identifie Kreegyr comme le recruteur rebelle.

) a été après que Dedra ait été soumise à son horrible torture dans la chasse de Cassian par l’Empire, et reste sous la garde impériale. Ses ravisseurs essaient de faire en sorte qu’elle identifie Kreegyr comme le recruteur rebelle. Le holo que les Impériaux montrent à Bix est notre premier (et probablement le dernier) aperçu de Kreegyr, un personnage dont le nom a été dit un nombre inhabituel de fois pour un gars que nous n’avons jamais rencontré.

C’est la deuxième fois que nous entendons parler des “Filles de Ferrix” ; cela ressemble à un groupe caritatif local.

J’étais un peu inquiet que Syril assassine sa mère, il a juste cette ambiance à ce stade.

Le téléphone payant de science-fiction que Cassian utilise dans la scène finale est superbe.

Revenez pour plus d’œufs de Pâques et d’observations mercredi prochain, 23 novembrelorsque l’épisode 12 – la finale de la saison – d’Andor arrive sur Disney Plus.

